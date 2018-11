Daphne Caruana Galizia azzal vádolta Málta kormányát, hogy a Pilatus bankon keresztül gyanús pénzügyi manőverekben vesz részt. Cserébe a Pilatus bank vezére a jó hírnév megsértése címén perelte az oknyomozó újságírónőt, aki a Panama-papírok alapján állította: a First Lady komoly pénzeket kapott a Pilatus bankon keresztül azért, mert arany útlevelet szerzett Azerbajdzsán elitjének.



Az Alijev család és emberei arany útleveleket vettek Máltán



A pénzt egy olyan számlára helyezték el, mely Joseph Muscat miniszterelnök nejének a nevére szólt a Pilatus bankban. Miután az oknyomozó újságírónő autóját felrobbantották Máltán, a helyi hatóságok siettek kivizsgálni az ügyet. A hatalmi együttműködés rendszere kiválóan működik Máltán, ahol a főügyész sietett tisztázni a miniszterelnököt és nejét mindenfajta vád alól. Brüsszelben ebbe nem nyugodtak bele, és követelték a vizsgálatot. Ennek eredményeképp döntött az Európai Központi Bank a bezárás mellett. Nemcsak a pénzügyi felügyeleteket, de a kémelhárító szerveket is módfelett érdekelte a Pilatus bank.



Kicsoda Ali Szadr Haseminedzsad?



Ennek nézett utána a Malta Today, miután a korrupcióellenes New York-i ügyészség lecsapott a Pilatus bank vezérére. Rendkívül szofisztikált úriember, aki úgy hazudik, mint a vízfolyás – állapította meg az ügyet vizsgáló New York-i ügyész a törekvő iráni üzletemberről, akiről az Egyesült Államokban nem tudják eldönteni, hogy az iráni titkosszolgálat embere-e. 2003-ban folyamodott menedékjogért az Egyesült Államokban mondván, hogy hazájában üldözték, sőt meg is kínozták. Ideiglenes tartózkodási engedélyt kapott, melyet később visszavontak. Ennek ellenére értékes ingatlanokat vásárolt meg Washingtonban és Kaliforniában. Számtalan cége van Hongkongtól kezdve Törökországig. Több útlevele is van az iránin kívül: Saint Kitts és Nevis karib-tengeri miniállamtól 250 ezer dollárért vásárolt egyet. Üzleti főhadiszállása Ciprus: onnan évente 3 millió dolláros jövedelmet élvez. Miből? – kérdezik New York-ban az ügyészségen és az FBI kémelhárító részlegén.



115 millió dolláros iráni befektetés Venezuelában



Ezen csúszott el a Pilatus bank vezére – emlékeztet a londoni Guardian, amely szintén benne volt abban az oknyomozó csoportban – éppúgy, mint Daphne Caruana Galizia –, mely a Panama-papírok alapján próbált leleplezni világméretű pénzmosó akciókat. A máltai újságírónő tovább ment ennél, és konkrétan rávilágított az arany útlevél botrányra: kétes külföldiek minimális nemzetbiztonsági átvilágítás után útlevelet kaphattak Máltán. Az okmánnyal azután bárhova utazhattak a nagyvilágban. A vásárlók között volt Alijev elnök néhány családtagja, és az azeri oligarchia sok jeles képviselője is. Csakhogy Daphne Caruana Galizia nem sejthette, hogy az azeri elnök és környezete védett személyeknek számítanak az Egyesült Államokban. A CIA jelenlegi főnök asszonya irányította azt a mesteri hadműveletet a rendszerváltás idején, melynek eredményeképp a Szovjetunió kommunista pártjának egyik vezetője az Egyesült Államok szövetségese lett. Gejdar Alijev, aki kétszer is megkapta a Szovjetunió hőse kitüntetést, mint a KGB azerbajdzsáni főnöke majd a helyi kommunista párt vezetője, egy amerikai katonai kórházban halt meg, jelenleg fia uralkodik Azerbajdzsánban.

Az ország nemcsak, hogy határos az USA régi ellenfelével, Iránnal, de rengeteg rokoni szállal is kötődik hozzá. Iránban legnagyobb nemzeti kisebbsége ugyanis a török nyelvű azeriekből áll. Amerikának aranyat ér egy ilyen szövetséges, mely Oroszország és Irán között a Nyugat felé kacsingat. Épp ezért a Pilatus bank kétes ügyeinek a vizsgálatát csak azt követően kezdték komolyan venni miután kiderült: Trump elnök ki akar lépni az iráni atomalkuból. A korábban elnézett iráni–azeri kapcsolati háló immár tehertétellé vált, a Pilatus banknak buknia kellett. Csakhogy a bank pénzügyei továbbra is titkosak, máig nem tudja senki: kinek az embere is Ali Szadr Hasiminedzsad, a Pilatus bank vezére, akit hivatásos hazudozónak nyilvánított a New York-i ügyész, de valószínűleg a minden hájjal megkent iráni bankár tudja: ha őszintén kezdene el beszélni, akkor nagyon gyorsan a túlvilágra exportálnák a Pilatus bank ügyeiben érintett titkosszolgálatok.