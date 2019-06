Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy igazi 19. századi, klasszikus kampány kell, hogy most következzen, miután kiderült, ki az ellenzéki főpolgármester-jelölt, mondta el Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján. Minden ajtón be kell kopogtatni, ezt kell tenni, mert a Fidesznek több hatalma, pénze, médiája van. A politikus reméli, további pártok is beállnak mögé.\r

\r

","shortLead":"Egy igazi 19. századi, klasszikus kampány kell, hogy most következzen, miután kiderült, ki az ellenzéki...","id":"20190627_Karacsony_Gergely_Be_kell_kopogni_minden_ajton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28def48a-8b83-46c2-8efa-95079ca68ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Karacsony_Gergely_Be_kell_kopogni_minden_ajton","timestamp":"2019. június. 27. 15:24","title":"Karácsony Gergely: \"Be kell kopogni minden ajtón\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontolgatja, hogy elindul a pozícióért.","shortLead":"Fontolgatja, hogy elindul a pozícióért.","id":"20190628_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015c1c3a-6f5e-40e8-96a8-6f2ef9ed2b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2019. június. 28. 15:20","title":"Jakab Péter lehet a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d2132-9252-4b44-b9a7-7943f9ca0289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszéken tárgyalták Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök kiadatási tárgyalását, a bíróság szerint a kiadatás feltételei nem állnak fenn Gruevszki menekültstátusza miatt. A szökött politikus nem volt hajlandó szóba állni a sajtóval.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszéken tárgyalták Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök kiadatási tárgyalását, a bíróság...","id":"20190627_Nikola_Gruevszki_kiadatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d2132-9252-4b44-b9a7-7943f9ca0289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5a1fe-c730-481a-82cf-db5dafb98ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nikola_Gruevszki_kiadatas","timestamp":"2019. június. 27. 10:03","title":"Menekültstátusza miatt nem adták ki Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","shortLead":"Tönkrementek családi vállalkozások, lakhatatlanná váltak lakóházak.","id":"20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcbc4af-849b-4ade-bfea-99ebca6286ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61196ec4-8c83-4f96-8227-05af1b816114","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_villamarviz_zivatarok_aradas_borsod_sajtuzem","timestamp":"2019. június. 26. 22:04","title":"Sáros áradat csapott le a falvakra, még mindig nem tudni, pontosan mekkora a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ közel 200 nagyvárosában tette elérhetővé a Google a térképes szolgáltatásában azt az új funkciót, ami megpróbálja pontosan megmondani, mennyire zsúfolt a közeledő járat.","shortLead":"A világ közel 200 nagyvárosában tette elérhetővé a Google a térképes szolgáltatásában azt az új funkciót, ami...","id":"20190627_google_terkep_tomegkozlekedes_zsufoltsag_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f0383d-c5e1-49dd-bde9-7eafa8588d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_google_terkep_tomegkozlekedes_zsufoltsag_forgalom","timestamp":"2019. június. 27. 19:33","title":"Mostantól azt is jelzi a Google Térkép, érdemes-e felszállni a buszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","shortLead":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","id":"20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e9ec56-5d6a-4bf9-8694-cc0084af5201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","timestamp":"2019. június. 27. 16:05","title":"Hatalmas leépítést jelentett be a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91c41b7-9ada-49e9-9f62-662c9b9bf038","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szinte végig a szlovének vezettek, de a végén a válogatott belehúzott, és legyőzte a szlovén csapatot.","shortLead":"Szinte végig a szlovének vezettek, de a végén a válogatott belehúzott, és legyőzte a szlovén csapatot.","id":"20190627_Jo_hajraval_gyozott_a_magyar_noi_kosarlabdavalogatott_Szlovenia_ellen_az_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f91c41b7-9ada-49e9-9f62-662c9b9bf038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d3a743-208c-4327-9d4e-dabd7a6a02fd","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Jo_hajraval_gyozott_a_magyar_noi_kosarlabdavalogatott_Szlovenia_ellen_az_Ebn","timestamp":"2019. június. 27. 18:19","title":"Jó hajrával győzött a magyar női kosárlabda-válogatott Szlovénia ellen az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi társelnöki pozícióért Ferenczi István és Kendernay János indulhat.","shortLead":"A férfi társelnöki pozícióért Ferenczi István és Kendernay János indulhat.","id":"20190627_Nincs_ervenyes_jelolt_noi_tarselnok_nelkul_marad_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007ae77f-1285-4f33-af0e-25f721b1ad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nincs_ervenyes_jelolt_noi_tarselnok_nelkul_marad_az_LMP","timestamp":"2019. június. 27. 12:10","title":"Nincs érvényes jelölt, női társelnök nélkül marad az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]