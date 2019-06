meghalt Ungvári Tamás

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elton John, a melegségét nyíltan vállaló világhírű brit zenész képmutatónak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki nem sokkal az után kívánt boldog életet az Oroszországban élő homoszexuális embereknek, hogy az Elton Jonh életét feldolgozó, Rakétaember című filmből az orosz cenzorok kivágták szexjeleneteket. Putyin már válaszolt is.","shortLead":"Elton John, a melegségét nyíltan vállaló világhírű brit zenész képmutatónak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki...","id":"20190629_A_melegjogokrol_es_a_liberalizmusrol_vitazik_Putyin_es_Elton_John","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea94d458-bb05-4eb6-baf9-e6ac6ffc9865","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_A_melegjogokrol_es_a_liberalizmusrol_vitazik_Putyin_es_Elton_John","timestamp":"2019. június. 29. 14:32","title":"A melegjogokról és a liberalizmusról vitázik Putyin és Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern melegjogi mozgalmak kezdetét, amelynél ott bábáskodtak a meleg közösség kitaszítottjai, a prostituáltak és a transzneműek is. A Greenwich Village-i éjszaka királynője akkoriban Marsha P. Johnson volt, aki már életében legendává vált. Halálának körülményei viszont máig tisztázatlanok.","shortLead":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern...","id":"20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b16120-c3ec-4769-816d-f1368d0e65e2","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","timestamp":"2019. június. 28. 20:00","title":"„Édesem, a melegjogaimat akarom, most!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

","shortLead":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

","id":"20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3f67-1100-46dd-a9b1-f8b77e34ffa8","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","timestamp":"2019. június. 27. 20:46","title":"Egy kutyamenhelyt is letarolt a vihar Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jan Traas a két világháború között dolgozott, valószínűleg miatta fakult meg a Napraforgók című festmény. ","shortLead":"Jan Traas a két világháború között dolgozott, valószínűleg miatta fakult meg a Napraforgók című festmény. ","id":"20190628_Egy_muzeumi_gondnok_restauralta_van_Gogh_200_festmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d8f5e4-c795-401a-85cf-440e35db34ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190628_Egy_muzeumi_gondnok_restauralta_van_Gogh_200_festmenyet","timestamp":"2019. június. 28. 17:45","title":"Egy gondnok miatt fakult meg Van Gogh Napraforgók című festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","shortLead":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","id":"20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e78a9d7-80d9-4fc2-b76a-ae907fb3b234","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 28. 19:31","title":"Rövidíti a fővárosi kormányablakok nyitvatartását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92fbfad-ad64-4229-84d4-a645ac98dc40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A növényt az 1980-as és 1990-as években még 550 hektáron termesztették Magyarországon, 2011-ben már csak 5 hektáron.\r

","id":"20190628_Magyar_embernek_magyar_komlot_100_milliot_ad_a_kormany_uj_ultetvenyekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f92fbfad-ad64-4229-84d4-a645ac98dc40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf4e40a-5469-43ae-824d-ad121f47b9a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Magyar_embernek_magyar_komlot_100_milliot_ad_a_kormany_uj_ultetvenyekre","timestamp":"2019. június. 28. 20:40","title":"Magyar embernek magyar komlót: 100 milliót ad a kormány új ültetvényekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett szabadalom szerint. ","shortLead":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett...","id":"20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1615785-9565-4b76-8ca5-a985f0bde0dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. június. 28. 12:33","title":"Érdekes telefont eszelt ki a Google: hajtogatható, és 4 kijelzője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb39583-4c5a-423a-bbb7-9beb6f41031c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német állampolgárok száma 72,9 millió, 10,1 millió pedig külföldi, így jön ki a 83,01 milliós lakosság. 2011 óta változatlan a trend, de 2040-re mindenképp beindul a lakosság fogyása.

","shortLead":"A német állampolgárok száma 72,9 millió, 10,1 millió pedig külföldi, így jön ki a 83,01 milliós lakosság. 2011 óta...","id":"20190627_A_bevandorlas_miatt_tortenelmi_csucson_Nemetorszag_lakossaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fb39583-4c5a-423a-bbb7-9beb6f41031c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bd76f-4bd2-4772-846a-7f46b9e649e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_A_bevandorlas_miatt_tortenelmi_csucson_Nemetorszag_lakossaga","timestamp":"2019. június. 27. 18:09","title":"A bevándorlás miatt történelmi csúcson Németország lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]