Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jan Traas a két világháború között dolgozott, valószínűleg miatta fakult meg a Napraforgók című festmény. ","shortLead":"Jan Traas a két világháború között dolgozott, valószínűleg miatta fakult meg a Napraforgók című festmény. ","id":"20190628_Egy_muzeumi_gondnok_restauralta_van_Gogh_200_festmenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d8f5e4-c795-401a-85cf-440e35db34ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190628_Egy_muzeumi_gondnok_restauralta_van_Gogh_200_festmenyet","timestamp":"2019. június. 28. 17:45","title":"Egy gondnok miatt fakult meg Van Gogh Napraforgók című festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome mobilos és asztali gépre szánt változata is megkapta már tavasszal a sötét módot. A fejlesztők most azt is megoldották, hogy ne csak a Chrome programfelületei váljanak sötétté, hanem még a (fehér) weboldalak háttere is.","shortLead":"A Google Chrome mobilos és asztali gépre szánt változata is megkapta már tavasszal a sötét módot. A fejlesztők most azt...","id":"20190627_google_chrome_sotet_mod_bongeszo_weboldal_hattere_feher_fekete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede6fdab-ce1e-4dfa-abba-4d9df1e4944e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_google_chrome_sotet_mod_bongeszo_weboldal_hattere_feher_fekete","timestamp":"2019. június. 27. 19:03","title":"Betettek egy apróságot a Chrome-ba, próbálja csak ki, látványos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét működésbe lépett, az óriási mennyiségű hamut pedig a Nemzetközi Űrállomásról is látni.","shortLead":"A Raikoke vulkán nem túl aktív, utoljára 1924-ben tört ki. Ehhez képest nem kis meglepetés, hogy a hétvégén ismét...","id":"20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29816a55-3c74-4ea2-aaf6-f1ad229329f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vulkan_vulkankitores_ur_nasa_raikoke","timestamp":"2019. június. 27. 10:03","title":"Olyan erővel tört ki egy vulkán, hogy az űrből is látni lehet a hamufelhőt – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta foglalkozott, akkor kezdte a hangszeres népzene gyűjtését is Kallós Zoltán segítségével és irányításával Erdélyben.","shortLead":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta...","id":"20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e08519-be1a-4b51-935a-780b54215312","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","timestamp":"2019. június. 27. 12:29","title":"Meghalt Ökrös Csaba népzenész, népzenegyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeletről masszív front érkezett Magyarországra, a vihar rövid idő alatt komoly károkat okozott, kora estig ezernél több segélyhívás érkezett, a vasúti közlekedés is akadozik, több tucat településen nincs áram. ","shortLead":"Északkeletről masszív front érkezett Magyarországra, a vihar rövid idő alatt komoly károkat okozott, kora estig ezernél...","id":"20190627_idojaras_vihar_zivatar_hidegfront_meteorologia_jegeso_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d26db7-d4dc-4aca-a3ed-b01d134b7a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_idojaras_vihar_zivatar_hidegfront_meteorologia_jegeso_felhoszakadas","timestamp":"2019. június. 27. 15:42","title":"Felhőszakadás söpört végig Magyarországon, több mint hetven település maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"45 fokos forróság várható pénteken. Az iskolások otthon maradhatnak, egyes autótípusokat pedig tilos beindítani.","shortLead":"45 fokos forróság várható pénteken. Az iskolások otthon maradhatnak, egyes autótípusokat pedig tilos beindítani.","id":"20190628_Most_eloszor_adtak_ki_a_legmagasabb_fokozatu_riasztast_a_francia_meteorologusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d0a904-1ca7-443c-a217-23e4ebe1255d","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Most_eloszor_adtak_ki_a_legmagasabb_fokozatu_riasztast_a_francia_meteorologusok","timestamp":"2019. június. 28. 05:59","title":"Most először adták ki a legmagasabb fokozatú riasztást a francia meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anthony Radev kerül az egyetem elnöki székébe.","shortLead":"Anthony Radev kerül az egyetem elnöki székébe.","id":"20190627_Orban_ultipartnere_lehet_a_Corvinus_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca199d1-161f-42a7-a5af-4731969a32cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Orban_ultipartnere_lehet_a_Corvinus_elnoke","timestamp":"2019. június. 27. 15:33","title":"Orbán ultipartnere lehet a Corvinus elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl van a rehabilitáción a két halálos áldozatot követelő baleset egyik vádlottja, M. Richárd, és a jövő héten már ott lesz a tárgyalásán. Lehet, nem kell visszamennie az előzetes letartóztatásba.","shortLead":"Túl van a rehabilitáción a két halálos áldozatot követelő baleset egyik vádlottja, M. Richárd, és a jövő héten már ott...","id":"20190627_Jovo_heten_ott_lesz_a_targyalason_M_Richard_es_lehet_akar_nyaralni_is_elmehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a44176-7c6f-4c0b-aec8-f278a6a1b146","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Jovo_heten_ott_lesz_a_targyalason_M_Richard_es_lehet_akar_nyaralni_is_elmehet","timestamp":"2019. június. 27. 16:35","title":"Jövő héten ott lesz a tárgyaláson M. Richárd, és lehet, akár nyaralni is elmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]