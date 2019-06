Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3825ada7-bf10-4d1d-9b01-870176938cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Levédetett egy okostelefon-nevet a Vivo, és könnyen elképzelhető, hogy mégiscsak piacra küldi gombok nélküli telefonját, akár 5G-s változatban is.","shortLead":"Levédetett egy okostelefon-nevet a Vivo, és könnyen elképzelhető, hogy mégiscsak piacra küldi gombok nélküli...","id":"20190629_vivo_vivox_nev_euipo_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3825ada7-bf10-4d1d-9b01-870176938cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f03a0c9-4206-4f11-b22e-c9af0ff7485e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_vivo_vivox_nev_euipo_szabadalom","timestamp":"2019. június. 29. 11:03","title":"\"A jövő mobilja\" – mégiscsak megcsinálják gombok nélküli telefont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"80 éves lett Göröcs János, a miniszterelnök a Karmelita kolostorban látta vendégül.","shortLead":"80 éves lett Göröcs János, a miniszterelnök a Karmelita kolostorban látta vendégül.","id":"20190628_Orban_ciganyzenet_enekelt_es_feledes_rizlinggel_koszontotte_az_Ujpest_szuletesnapos_focistajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c514266-0025-4fcd-8bd3-9bbf21192e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Orban_ciganyzenet_enekelt_es_feledes_rizlinggel_koszontotte_az_Ujpest_szuletesnapos_focistajat","timestamp":"2019. június. 28. 11:51","title":"Orbán cigánynótát énekelt, és félédes rizlinggel köszöntötte az Újpest születésnapos focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern melegjogi mozgalmak kezdetét, amelynél ott bábáskodtak a meleg közösség kitaszítottjai, a prostituáltak és a transzneműek is. A Greenwich Village-i éjszaka királynője akkoriban Marsha P. Johnson volt, aki már életében legendává vált. Halálának körülményei viszont máig tisztázatlanok.","shortLead":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern...","id":"20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b16120-c3ec-4769-816d-f1368d0e65e2","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","timestamp":"2019. június. 28. 20:00","title":"„Édesem, a melegjogaimat akarom, most!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fc543-c27d-4cfb-84c8-246ac73d37ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedési társaság vizsgálatot indított az ügyben. ","shortLead":"A közlekedési társaság vizsgálatot indított az ügyben. ","id":"20190628_Bedeszkazott_ajtoval_indult_el_egy_busz_Budapestrol_Bajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722fc543-c27d-4cfb-84c8-246ac73d37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fbd34a-2844-41b7-946d-8e0f4c33b0a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Bedeszkazott_ajtoval_indult_el_egy_busz_Budapestrol_Bajara","timestamp":"2019. június. 28. 16:24","title":"Bedeszkázott ajtóval indult el egy busz Budapestről Bajára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jó, de nem is tragikus.","shortLead":"Nem jó, de nem is tragikus.","id":"20190629_A_kanikula_utan_ra_sem_ismerunk_az_idojarasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f9e78e-2887-4e5c-92fb-198fd1a2ad0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_kanikula_utan_ra_sem_ismerunk_az_idojarasra","timestamp":"2019. június. 29. 07:59","title":"A kánikula után rá sem ismerünk az időjárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak ürügy lenne, hogy holmi jogállamiságról papoljanak egy szuverén országnak!","shortLead":"Csak ürügy lenne, hogy holmi jogállamiságról papoljanak egy szuverén országnak!","id":"20190628_Magyarazza_a_Fidesz_a_maltai_ujsagirogyilkossag_vizsgalatanak_elutasitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216d2a3-8ea4-4318-9f77-17489fa5d8d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Magyarazza_a_Fidesz_a_maltai_ujsagirogyilkossag_vizsgalatanak_elutasitasat","timestamp":"2019. június. 28. 13:19","title":"Magyarázza a Fidesz a máltai újságíró-gyilkosság vizsgálatának elutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced9451-dd87-478d-9f3d-75d06ba684ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem tartották be a pénzügyi fair play szabályait.","shortLead":"Nem tartották be a pénzügyi fair play szabályait.","id":"20190628_Kizartak_az_AC_Milant_az_Europa_Ligabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ced9451-dd87-478d-9f3d-75d06ba684ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28c0b5-2cf6-4893-9fc0-d9dd24ba1364","keywords":null,"link":"/sport/20190628_Kizartak_az_AC_Milant_az_Europa_Ligabol","timestamp":"2019. június. 28. 12:53","title":"Kizárták az AC Milant az Európa-ligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt percet kaptak összepakolni.","shortLead":"Öt percet kaptak összepakolni.","id":"20190628_MOM_Sportgyerektragedia_elvitte_a_gyamugy_a_masik_ket_gyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52735550-cedf-4ca6-98b9-facd716d6d43","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_MOM_Sportgyerektragedia_elvitte_a_gyamugy_a_masik_ket_gyereket","timestamp":"2019. június. 28. 12:44","title":"MOM Sport-gyerektragédia: elvitte a gyámügy a másik két gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]