[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az e heti ötöslottó nyerőszámai a következők: 4, 10, 24, 55, 77","shortLead":"Az e heti ötöslottó nyerőszámai a következők: 4, 10, 24, 55, 77","id":"20190629_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33fd8ac-784d-41bf-8438-94c700e0fdf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2019. június. 29. 19:33","title":"Itt vannak az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem 20 éve folynak a tárgyalások az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac, a Mercosur országai között.","shortLead":"Csaknem 20 éve folynak a tárgyalások az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac, a Mercosur országai között.","id":"20190628_Politikai_megallapodas_szuletett_az_EUMercosur_szabadkereskedelmi_szerzodesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a36d74a-95cd-40aa-a2fe-4a00cea5ee1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Politikai_megallapodas_szuletett_az_EUMercosur_szabadkereskedelmi_szerzodesrol","timestamp":"2019. június. 28. 20:19","title":"Megállapodás született az EU-Mercosur szabadkereskedelmi szerződésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Első látásra úgy tűnik, hogy a V4-tagországok egységesen ellenzik az Oroszországot közvetlenül Németországgal összekötő Északi Áramlat 2 földgázvezeték megépítését. A valóságban azonban ez nincs így, a közös álláspontot felülírják az egyéni érdekek – írja az Euractiv.","shortLead":"Első látásra úgy tűnik, hogy a V4-tagországok egységesen ellenzik az Oroszországot közvetlenül Németországgal összekötő...","id":"20190628_Van_amikor_csak_latszat_a_V4ek_nagy_egysege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e7184b-fb91-429f-9b05-267b026aa187","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Van_amikor_csak_latszat_a_V4ek_nagy_egysege","timestamp":"2019. június. 28. 13:13","title":"Van, amikor csak látszat a V4-ek nagy egysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","shortLead":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","id":"20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98e07d3-78b7-4537-a941-6a2f693e5633","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","timestamp":"2019. június. 29. 08:25","title":"Dunai hajóbaleset: törlődtek az egyik feketedoboz adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ed8858-3b87-47c4-b8a1-c4aab32a8c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","timestamp":"2019. június. 29. 10:15","title":"Tippjáték 5/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Estefelé az ország keleti részén is csökken a felhőzet, éjszakára kiderül az ég. Vasárnap derült, napos, száraz idő lesz.","shortLead":"Estefelé az ország keleti részén is csökken a felhőzet, éjszakára kiderül az ég. Vasárnap derült, napos, száraz idő...","id":"20190629_A_het_vegeig_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0051d46-4ef4-416e-abb8-d9eea693d166","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_het_vegeig_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2019. június. 29. 16:49","title":"A hét végéig marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512fb374-5e42-4009-884b-0a83af7a2ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A VOLT nagyszínpadát csütörtökön délután öt órakor a Useme nyitotta, majd a Punnany Massif, és a Tankcsapda lépett fel. A tankok után Slash és zenekara játszott (a koncerten egyetlen egy Guns and Roses-dalt vezettek elő, de senki nem fanyalgott). Eltűnt a nagyszínpadi programból az Orbán Viktort éltető videó. Így látta a fotósunk a napot.","shortLead":"A VOLT nagyszínpadát csütörtökön délután öt órakor a Useme nyitotta, majd a Punnany Massif, és a Tankcsapda lépett fel...","id":"20190628_Igy_nyomta_Slash_Sopronban_kepgaleria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512fb374-5e42-4009-884b-0a83af7a2ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a766ea64-d14b-4f82-b37e-85471493667c","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Igy_nyomta_Slash_Sopronban_kepgaleria","timestamp":"2019. június. 28. 15:16","title":"Így nyomta Slash Sopronban (képgaléria)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","shortLead":"A Széchenyi- és József Attila-díjas író, műfordító, irodalomtörténész 88 éves volt.","id":"20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b02f93e5-8a3d-4de7-9a94-21889b4fa16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a04197-f7a4-4f3e-b6c8-ee5753dc522b","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Meghalt_Ungvari_Tamas","timestamp":"2019. június. 29. 15:13","title":"Meghalt Ungvári Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]