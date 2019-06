Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Szinte már gyanús, hány alkalommal vétózott meg, opponált a magyar kormány olyan határozatokat, döntéseket szövetségi rendszerekben, az EU-ban, vagy az ENSZ-ben, amelyekről elvileg konszenzus van. Csak az elmúlt másfél év történéseit vettük át, de bőven akadt mit listázni. A magyar kormány lassan az EU legnagyobb trollja címre pályázhat.","shortLead":"Szinte már gyanús, hány alkalommal vétózott meg, opponált a magyar kormány olyan határozatokat, döntéseket szövetségi...","id":"20190628_veto_eu_orban_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2fd425-994b-4b4c-8b8b-315e87dfdc49","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_veto_eu_orban_fidesz","timestamp":"2019. június. 28. 17:50","title":"Lassan a magyar virtus része lesz a vétó – így trollkodik a határon túl Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c139c188-5214-4481-a455-05bb3e9f2ecf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A tervezett 60 perc helyett 80 percig tartott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök oszakai tárgyalása. A G20-as csúcs alkalmából Japánban tartózkodó két politikus a szíriai és a venezuelai válságról, valamint a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt, ám a megbeszélés után egyik fél sem árult el sok részletet. A tárgyalások előtt Putyin egy nyilatkozatban még elavultnak nevezte a liberalizmus eszméjét, és a Fidesz-propaganda szellemében nyilatkozott a bevándorlásról.","shortLead":"A tervezett 60 perc helyett 80 percig tartott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök oszakai tárgyalása...","id":"20190628_putyinTrump_oszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c139c188-5214-4481-a455-05bb3e9f2ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98493583-5434-4931-aebe-665a70b8cda8","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_putyinTrump_oszaka","timestamp":"2019. június. 28. 14:15","title":"Trump Putyinnal is (újra) összebarátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1909e34e-7057-4344-90ba-4a1d4a50d323","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken az Egyesült Államokban James Alex Fields ohiói neonáci férfit, aki a 2017 nyarán történt Charlottesville-i zavargásokon szándékosan halálra gázolt egy baloldali tüntetőt. ","shortLead":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken az Egyesült Államokban James Alex Fields ohiói neonáci férfit, aki...","id":"20190629_Eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_a_neonaci_Charlottesvillei_gazolot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1909e34e-7057-4344-90ba-4a1d4a50d323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcde27c3-84f6-4a56-856d-4bed2ad71211","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_a_neonaci_Charlottesvillei_gazolot","timestamp":"2019. június. 29. 09:05","title":"Életfogytig tartó börtönre ítélték a neonáci Charlottesville-i gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73479d04-8abb-4df1-a7fa-4889a8ddde19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó sofőrje a biztonsági övet sem kötötte be, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"Az autó sofőrje a biztonsági övet sem kötötte be, a helyszínen meghalt. ","id":"20190628_Majdnem_150_kmoraval_ment_neki_a_tererautonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73479d04-8abb-4df1-a7fa-4889a8ddde19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f588385c-90d8-4475-86ae-a2cf30c4bffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Majdnem_150_kmoraval_ment_neki_a_tererautonak","timestamp":"2019. június. 28. 19:06","title":"Majdnem 150 km/órával ment neki a teherautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért korlátozni kezdték az ügyfelek telefonszámait.","shortLead":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért...","id":"20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c28200-128d-4f09-87af-c1f1978b875b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","timestamp":"2019. június. 28. 15:03","title":"Megszólalt a Telekom a 6 forintos flottaszolgáltató ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette partnere interneten át küldött hangüzeneteit, az bizonyára értékelni fogja a Microsoft egyik új szabadalmát. Amennyiben ugyanis megvalósulna ez az elképzelés, akkor nem állhatnának hálózati gondok a hangüzenetek, sőt még a videoüzenetek útjába sem.","shortLead":"Aki valaha is bosszankodott már amiatt, hogy ilyen-olyan hálózati problémák miatt rosszul értette vagy nem is értette...","id":"20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edee9a9c-60bc-480b-b3e2-7ce08cfcc2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_microsoft_szabadalom_wifi_mobilnet_internet_halozat_szakadozik","timestamp":"2019. június. 29. 08:03","title":"A Microsoft kitalált valamit, hogy ha szakad a hívás, akkor is lehessen hallani a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","shortLead":"A gyalogos és az a volvós is hibázhatott. ","id":"20190629_gyalogos_zebra_gyor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0adb4871-5106-4059-94c0-1e8320ddac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0384c6-3724-4f05-82dd-8733953e3852","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_gyalogos_zebra_gyor","timestamp":"2019. június. 29. 10:38","title":"Így lesz majdnem sokszereplős baleset egy sima gyalogátkelésből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a993f2-dfcc-40b8-81d3-ac7498641f51","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Ügyes taktika, rátermett jelölt és megroppant gazdaság kellett ahhoz, hogy Tayyip Erdogan elnök elveszítse Isztambul irányítását. Vajon Ekrem Imamoglu győzelmével helyreállítható-e a török demokrácia?","shortLead":"Ügyes taktika, rátermett jelölt és megroppant gazdaság kellett ahhoz, hogy Tayyip Erdogan elnök elveszítse Isztambul...","id":"201926__isztambul_azellenzeke__kurd_kartya__aveg_kezdete__az_elnok_emberere_talalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a993f2-dfcc-40b8-81d3-ac7498641f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491d34f7-11ed-426f-b416-e32c16c54528","keywords":null,"link":"/vilag/201926__isztambul_azellenzeke__kurd_kartya__aveg_kezdete__az_elnok_emberere_talalt","timestamp":"2019. június. 29. 09:00","title":"A török elnök emberére talált, Imamoglu bevitt egy gyomrost Erdogannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]