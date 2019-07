Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Néhány bemutató kör erejéig a július végi Német Nagydíj hétvégéjén Hockenheimben ül apja kocsijába Mick Schumacher, a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia. Idén van a 15. évfordulója Schumacher hetedik F1-es világbajnoki diadalának.","shortLead":"Néhány bemutató kör erejéig a július végi Német Nagydíj hétvégéjén Hockenheimben ül apja kocsijába Mick Schumacher...","id":"20190630_Edesapja_2004es_Ferrarijaval_tart_bemutatot_Mick_Schumacher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe946eb8-6925-4565-b6a4-56f8811ad597","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Edesapja_2004es_Ferrarijaval_tart_bemutatot_Mick_Schumacher","timestamp":"2019. június. 30. 14:58","title":"Édesapja 2004-es Ferrarijával tart bemutatót Mick Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy adócsaló őrző-védő szervezetet felszámoltak a NAV nyomozói, 1,9 milliárd forint kár okozásával vádolnak két férfit.","shortLead":"Egy adócsaló őrző-védő szervezetet felszámoltak a NAV nyomozói, 1,9 milliárd forint kár okozásával vádolnak két férfit.","id":"20190701_Adot_csaltak_az_orzovedok_lecsapott_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70908e2-f05d-4abb-984e-98b3c43fe058","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Adot_csaltak_az_orzovedok_lecsapott_a_NAV","timestamp":"2019. július. 01. 08:42","title":"Adót csaltak az őrző-védők, lecsapott a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0414cdf-a1c6-4bfc-98bd-96bcc43ab035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös közleményt adtak ki, az Egyesült Államok, Szerbia, Szlovénia, Brazília és Belgium is aláírta. És még sokan mások.","shortLead":"Közös közleményt adtak ki, az Egyesült Államok, Szerbia, Szlovénia, Brazília és Belgium is aláírta. És még sokan mások.","id":"20190701_33_orszag_nagykovetsege_allt_ki_a_24_Budapest_Pride_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0414cdf-a1c6-4bfc-98bd-96bcc43ab035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d859da9f-a659-46cf-bb67-4f78919cdc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_33_orszag_nagykovetsege_allt_ki_a_24_Budapest_Pride_mellett","timestamp":"2019. július. 01. 15:36","title":"33 ország nagykövetsége állt ki a 24. Budapest Pride mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány azt szeretné, hogy a lehető legtöbben hozzáférjenek a babaváró hitelhez. Azt nem szeretnék, hogy az emberek adósságcsapdába kerüljenek. Novák Katalin szerint erre jó az adósságfék: legfeljebb a fizetések fele mehet el hiteltörlesztésre.","shortLead":"A kormány azt szeretné, hogy a lehető legtöbben hozzáférjenek a babaváró hitelhez. Azt nem szeretnék, hogy az emberek...","id":"20190630_A_kormany_hitelfelvetelre_osztonzi_a_csaladokat_de_nem_akarja_hogy_eladosodjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4282db-cd48-47fc-ac2c-4ee55de4749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c266172-099a-48d8-b502-570dda7f1b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_A_kormany_hitelfelvetelre_osztonzi_a_csaladokat_de_nem_akarja_hogy_eladosodjanak","timestamp":"2019. június. 30. 14:45","title":"Novák Katalin szerint nem adósságcsapda, ha valaki fizetésének a fele elmegy hitelek törlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási szabályok miatt.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási...","id":"20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9aaad3-0ed1-4fc5-b86a-e94878362ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. július. 01. 14:15","title":"Elfajultak a hongkongi tüntetések, vasrudakkal és gumibotokkal estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a21c9e-c53c-41a5-9b7f-164dfa94aeb2","c_author":"","category":"kultura","description":"Jövőre július 1. és 4. között rendezik a fesztivált.","shortLead":"Jövőre július 1. és 4. között rendezik a fesztivált.","id":"20190630_Mintegy_143_ezren_vettek_reszt_az_idei_VOLT_Fesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a21c9e-c53c-41a5-9b7f-164dfa94aeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71320902-40e9-4fa2-8fac-f963c6a17d6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190630_Mintegy_143_ezren_vettek_reszt_az_idei_VOLT_Fesztivalon","timestamp":"2019. június. 30. 13:59","title":"143 ezren vettek részt az idei VOLT Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57176868-1949-425e-b487-8c6495a35aa5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ha egy vállalat sokat szeretne keresni a gépi játékok piacán, ne új gépen, hanem új programokon és szolgáltatásokon törje a fejét – sugallják amerikai piaci adatok.","shortLead":"Ha egy vállalat sokat szeretne keresni a gépi játékok piacán, ne új gépen, hanem új programokon és szolgáltatásokon...","id":"201925__videojatekos_milliardok__hard_es_soft__sok_kicsi__a_jatek_nem_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57176868-1949-425e-b487-8c6495a35aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b001e035-2b4a-4e66-bc32-b327c5650d59","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__videojatekos_milliardok__hard_es_soft__sok_kicsi__a_jatek_nem_jatek","timestamp":"2019. június. 29. 20:00","title":"A játék nem játék – ezt lássa be most már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik tiltólistán lévő ország Magyarország.","shortLead":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik...","id":"20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cb4bf-7b38-4011-abe1-2275f8f8c334","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. június. 30. 20:40","title":"Illegális magyar húst foglalhattak le a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]