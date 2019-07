Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","shortLead":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","id":"20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f959308-29d3-4b6c-9ef7-8059be6324df","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","timestamp":"2019. július. 02. 08:09","title":"Körvonalazódik az ellenzéki összefogás vidéken, már 16 helyen állítottak közös jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","shortLead":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","id":"20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148b099-908b-4b02-9ffd-935bd5a43b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","timestamp":"2019. július. 02. 06:55","title":"Hableány-katasztrófa: nem jelzett a Viking radarjának vészjelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Szombaton a Római-parton megmutatták a budapestiek, hogy elementáris igényük volna arra, hogy sokkal több kapcsolatuk lehessen a folyóval. És arra, hogy ingyen strandolhassanak.","shortLead":"Szombaton a Római-parton megmutatták a budapestiek, hogy elementáris igényük volna arra, hogy sokkal több kapcsolatuk...","id":"20190630_Budapestnek_nagyon_kell_egy_strand_a_Dunanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebcf396-fb69-492b-9927-d0df2774cd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bcdb8-82b8-4650-aa60-978468d65763","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Budapestnek_nagyon_kell_egy_strand_a_Dunanal","timestamp":"2019. június. 30. 12:30","title":"Öt nap alatt olyan strand épült Budapesten, amilyet negyven éve nem láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190701_Tippjatek_710_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5751177-0593-4b22-a828-743b2d733797","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_Tippjatek_710_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40","timestamp":"2019. július. 01. 10:15","title":"Tippjáték 7/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","shortLead":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","id":"20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a45b54e-57d7-4b1c-ba87-56223fc3cf3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","timestamp":"2019. július. 01. 06:26","title":"Nagy terveket szőnek a Mészáros-birodalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált legelőn történt. ","shortLead":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált...","id":"20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a26c0b-c094-427f-a7b1-ca77347a951f","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","timestamp":"2019. július. 01. 16:30","title":"Farkasok végeztek egy borjúval a Zemplénben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Kónya István a Kúria elnökhelyettese beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában a Hableány tragédiája és a Viking Sigyn kapitányának szabadlábra helyezése kapcsán. ","shortLead":"Erről Kónya István a Kúria elnökhelyettese beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában a Hableány tragédiája...","id":"20190630_Felulvizsgalja_a_Kuria_az_ovadek_kiszabasanak_gyakorlatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caff3815-7932-4778-bb61-7cf68de7eafc","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Felulvizsgalja_a_Kuria_az_ovadek_kiszabasanak_gyakorlatat","timestamp":"2019. június. 30. 15:38","title":"A Hableány-tragédia miatt vizsgálná felül a Kúria az óvadék gyakorlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek tartalma szerint a kormányfőt senki nem kritizálhatja büntetlenül. A \"cikk\" Koncz Zsuzsa és Bródy János új dalához kapcsolódva született.","shortLead":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek...","id":"20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668584b9-2d93-4e8b-95cb-6462822e4430","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","timestamp":"2019. július. 01. 08:03","title":"Bicskanyitogató álhír terjed Orbán Viktor és Koncz Zsuzsa nevével, nehogy megossza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]