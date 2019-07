Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66968702-dced-4662-ae1f-f4184e169709","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Született feleségek sztárja kisfiával érkezett a magyar fővárosba.","shortLead":"A Született feleségek sztárja kisfiával érkezett a magyar fővárosba.","id":"20190701_Budapesten_vakaciozik_Eva_Longoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66968702-dced-4662-ae1f-f4184e169709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9018bd0-037b-4592-abfd-062043ee7be2","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Budapesten_vakaciozik_Eva_Longoria","timestamp":"2019. július. 01. 21:46","title":"Budapesten vakációzik Eva Longoria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2cd3eb-837d-492e-b362-b99a6d312502","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják, őket legalább olyan erős diszkrimináció éri, mint a melegeket, és a többség teljesen félreérti az aszexuálisokat. Egyeseknek van például libidójuk, szeretnének családot is, mások viszont a plátói szerelemre sem képesek. Ennek ellenére, köszönik szépen, jól vannak. A Magyar Aszexuális Közösség két képviselőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják...","id":"20190701_aszexualis_lmbtq_lmbtqiap_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e2cd3eb-837d-492e-b362-b99a6d312502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ce37c5-9eb9-4270-b586-1abe9eb1cfb0","keywords":null,"link":"/elet/20190701_aszexualis_lmbtq_lmbtqiap_interju","timestamp":"2019. július. 01. 20:00","title":"„Ide állhatna elém a Brad Pitt, engem nem izgatna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76cc5dd-dfbe-4e16-b9b8-8cbd82fedc8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagyon diplomatikusan ugyan, de a Kúria elnöke kritizálta az Országos Bírói Hivatal elnökét.","shortLead":"Nagyon diplomatikusan ugyan, de a Kúria elnöke kritizálta az Országos Bírói Hivatal elnökét.","id":"20190702_Darak_Peter_nem_allt_ki_Hando_Tunde_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76cc5dd-dfbe-4e16-b9b8-8cbd82fedc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba0ba2-b7f4-43dc-ad15-1d546a1027ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Darak_Peter_nem_allt_ki_Hando_Tunde_mellett","timestamp":"2019. július. 02. 18:10","title":"Darák Péter nem állt ki Handó Tünde mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b472c36-d835-42cb-bee1-44d060b44b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbízatás két és fél évre szól, a hírt a DK megerősítette.","shortLead":"A megbízatás két és fél évre szól, a hírt a DK megerősítette.","id":"20190702_Dobrev_Klarat_jelolik_az_EP_egyik_alelnoki_posztjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b472c36-d835-42cb-bee1-44d060b44b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e9a0d4-1ee0-40d8-b084-db692978c2f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Dobrev_Klarat_jelolik_az_EP_egyik_alelnoki_posztjara","timestamp":"2019. július. 02. 08:23","title":"Dobrev Klárát jelölik az EP egyik alelnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","shortLead":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","id":"20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8a2809-9ea1-46cc-aa90-8e89dfadd3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","timestamp":"2019. július. 01. 11:21","title":"Családapák álma lehet ez az új Audi sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jóváhagyta az Országgyűlés az Egyesült Államok és Magyarország között megkötött egyezményt. ","shortLead":"Jóváhagyta az Országgyűlés az Egyesült Államok és Magyarország között megkötött egyezményt. ","id":"20190702_Cornstein_a_vedelmi_egyuttmukodesi_megallapodassal_mindenki_nyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc2c91-79b1-4eba-9be6-0de69a6499cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Cornstein_a_vedelmi_egyuttmukodesi_megallapodassal_mindenki_nyer","timestamp":"2019. július. 02. 12:40","title":"Cornstein: a védelmi együttműködési megállapodással mindenki nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbba417b-c360-464c-9985-9ec1551277eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30 fok feletti hőmérséklet volt a városban, ennek ellenére olyan jégvihar volt, hogy másfél méter magasan befedte a jég az utcákat. ","shortLead":"30 fok feletti hőmérséklet volt a városban, ennek ellenére olyan jégvihar volt, hogy másfél méter magasan befedte a jég...","id":"20190701_Fotok_Masfel_meternyi_jeg_esett_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbba417b-c360-464c-9985-9ec1551277eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e11ae3-bf62-4025-99aa-939ccd2a4ec9","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Fotok_Masfel_meternyi_jeg_esett_Mexikoban","timestamp":"2019. július. 01. 09:38","title":"Fotók: Másfél méternyi jég esett Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","shortLead":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","id":"20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148b099-908b-4b02-9ffd-935bd5a43b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","timestamp":"2019. július. 02. 06:55","title":"Hableány-katasztrófa: nem jelzett a Viking radarjának vészjelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]