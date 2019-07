Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"","category":"itthon","description":"Kemény hangú szolidaritási nyilatkozatot adott ki a CEU az MTA-törvény elfogadására, a törvény az MTA erőszakos végét jelenti.\r

\r

","shortLead":"Kemény hangú szolidaritási nyilatkozatot adott ki a CEU az MTA-törvény elfogadására, a törvény az MTA erőszakos végét...","id":"20190703_Az_MTAval_szolidaris_CEU_szerint_Orban_semmibe_veszi_a_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7029039d-492e-4cd7-b8ea-e20babf63532","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Az_MTAval_szolidaris_CEU_szerint_Orban_semmibe_veszi_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 03. 11:46","title":"Az MTA-val szolidáris CEU szerint Orbán semmibe veszi a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget korábbi főszervezője szerint \"van pár árnyalatnyi különbség a rendszerváltás évfordulójának népszerűsítése és a direkt pártpolitizálás között.\"","shortLead":"A Sziget korábbi főszervezője szerint \"van pár árnyalatnyi különbség a rendszerváltás évfordulójának népszerűsítése és...","id":"20190703_Gerendai_szerint_a_VOLTon_nincs_helye_kampanybeszednek_de_az_Orbanvideo_nem_az_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ce44f7-8c3f-4bf4-b376-557c2f3caaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3733264-6972-4012-847d-7856d7463d48","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Gerendai_szerint_a_VOLTon_nincs_helye_kampanybeszednek_de_az_Orbanvideo_nem_az_volt","timestamp":"2019. július. 03. 05:20","title":"Gerendai szerint a VOLT-on nincs helye kampánybeszédnek, de az Orbán-videó nem az volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9caecd9-e5b6-48b3-a6b6-fc92084efd98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este tízig kaptak haladékot a frakciók, hogy megnevezzék jelöltjeiket az elnöki posztra. ","shortLead":"Este tízig kaptak haladékot a frakciók, hogy megnevezzék jelöltjeiket az elnöki posztra. ","id":"20190702_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9caecd9-e5b6-48b3-a6b6-fc92084efd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c745f-0d2b-4d6c-8c74-35a89a1e9237","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_europai_parlament","timestamp":"2019. július. 02. 11:31","title":"Nem maradt el a botrány az Európai Parlament alakuló ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f98da8-45ed-4bc2-992b-839a42a242bd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága. A kormány egy évig packázott az MTA-val. Kedden délután tüntetés lesz, az ellenzék Alkotmánybírósághoz fordulhat.","shortLead":"A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága...","id":"20190702_Megszavaztak_az_MTAt_megcsonkitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f98da8-45ed-4bc2-992b-839a42a242bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127cb67a-f7f8-4afb-a7a6-d23733965ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Megszavaztak_az_MTAt_megcsonkitasat","timestamp":"2019. július. 02. 11:08","title":"Megszavazták az MTA megcsonkítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker utódjának. Most először az EU két legbefolyásosabb pozícióját két nő töltheti be. A huszonnyolcak a földrajzi, a politikai egyensúlyt is igyekeztek tiszteletben tartani, kelet-közép-európai mégsem került a négy legfontosabb pozícióba. Egyelőre.","shortLead":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker...","id":"20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593aba18-760a-40fd-87f8-c78b6d40eb09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"A német Ursula von der Leyent jelölik az Európai Bizottság új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","shortLead":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","id":"20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a826e-83c1-4bd4-9d89-0bf4a63231e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","timestamp":"2019. július. 01. 17:48","title":"Mától minden új típusú villanyautó csipog, huhog, vagy akár zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a törvényeket be kell tartani.","shortLead":"Mert a törvényeket be kell tartani.","id":"20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258dc125-5a3e-44d7-9d8f-8478fd71a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_ceu_gulyas_gergely_amerikai_diploma","timestamp":"2019. július. 02. 20:02","title":"Gulyás elmagyarázta, miért nem adhat ki a budapesti CEU amerikai diplomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69054f38-f481-44ec-9920-453254983b45","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Liszt Ferenc-díjas művész 95 éves volt.","shortLead":"A Liszt Ferenc-díjas művész 95 éves volt.","id":"20190703_Elhunyt_Szebenyi_Janos_fuvolamuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69054f38-f481-44ec-9920-453254983b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f638c68-d09d-4f11-bdd6-9280389415e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Elhunyt_Szebenyi_Janos_fuvolamuvesz","timestamp":"2019. július. 03. 10:14","title":"Elhunyt Szebenyi János fuvolaművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]