A kormányfő arról beszélt, hogy volt két olyan jelölt az Európai Bizottság elnöki posztjára – Manfred Weber és Frans Timmermans –, akik Magyarország számára nem voltak elfogadhatóak, hiszen korábban már bizonyítékát adták annak, hogy nem tisztelik a magyarokat.

Orbán szerint az, hogy az Európai Bizottság elnöki posztjára "egy hétgyerekes német családanyát" – Ursula von der Leyen német védelmi minisztert – javasolták az EU állam- és kormányfői,

már önmagában sokat elárul arról, hogy fordulat várható Európában."

Azt ugyanakkor valamiért nem említette meg a kormányfő van der Leyenről, hogy 2014-ben ideiglenesen befogadott magukhoz egy szíriai menekültet. 2015-ben pedig elfogadhatatlannak és a meglévő európai szabályokkal ellentétesnek nevezte, hogy Magyarországon könnygázt és vízágyút vetettek be a menekültek ellen.

Orbán arra számít, hogy viták, véleménykülönbségek a jövőben is lesznek, de sokkal nagyobb esély van ezek "sikeres megvívására", mint korábban.

"Fontos győzelmet arattunk, de a nemzetközi politika sosem ér véget, nincs olyan, hogy egyszer csak abbahagyják. Következésképpen mindig új kérdések, új viták jönnek elő. És miután nekünk, magyaroknak és közép-európaiaknak megvan a határozott és világos érdekünk, most már erőnk is van, hogy ennek érvényt tudjunk szerezni, ezért ki fogunk állni az érdekeink mellett a következő időszakban. A különbség az, hogy most nagyobb esélyünk van a sikerre, mint bármikor korábban volt" – összegzett a miniszterelnök.