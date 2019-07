Megírtuk, Dobrev Klára és Járóka Lívia is az EP alelnöke lett. Dobrev Klára 402, Járóka Lívia 349 szavazatot kapott. Megbizatásuk két és fél évre szól. Dobrev Klárának ez az első parlamenti ciklusa, Járóka Lívia Magyarország csatlakozásakor, 2004-ben lett EP-képviselő, ahol 2014-ig folyamatosan dolgozott, majd 2017-ben, Pelczné Gáll Ildikó lemondása után visszatért.

Az ATV-nek Dobrev Klára azt mondta, a magyarok érdeke egy nyitott Magyarország és egy erős Európa. Hozzátette, ő

nem szavazta meg Járóka Lívia alelnökségét.

Járóka Lívia a Mandinernek adott friss interjújában azt mondta, pozitív fejlemény, hogy a tizennégy alelnökből kettő is magyar, ketten is képviselhetik a magyar érdekeket. „Dobrev Klára hasonló módon elkötelezett több olyan kérdésben, amiket én is személyes küldetésemnek érzek. Ilyen például a gyermekszegénység felszámolása. Amennyiben támogatja a törekvéseinket és felhagy a baloldal általános, felém irányuló elutasításának rossz szokásával, még akár bizonyos kérdésekben való együttműködés is elképzelhető. Sajnos a tapasztalatom azonban az, hogy a szocialista frakció pártjai otthon nagy szeretettel kampányolnak a szegénységfelszámolás mellett, de mint már említettem, amikor a tényleges cselekvéshez érkezünk, mindig leszavaznak. Ameddig nekik és a liberálisoknak, zöldeknek, kommunistáknak csak szavakban fontos a szegénység ügye, addig esély sincs a sikeres együttműködésre.”