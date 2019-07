Ismerői szerint tudós volt Varga Judit beceneve a miskolci diákéveiben, aki igazi villámkarriert mondhat magáénak: fővárosi bírósági fogalmazóból lett fideszes EP-képviselők tanácsadója – Áder János hívására ment Brüsszelbe és 9 évig ott is maradt. Előbb Bánki Erik majd Hölvényi György mellett dolgozott, ezzel végérvényesen beiratkozott a Fidesz legfelső köreibe. Lobbista és diplomata egy személyben, Orbán iránti lojalitása megkérdőjelezhetetlen. Az ismeretlenségből férjével, Magyar Péterrel együtt tört ki, mint ahogy a milliókat is közösen pakolgatják egymásra: a G7 hírportál írta meg, hogy évi 4 millió forintjuk van airbnb-zésből. Magyar ugyancsak a közelmúltban kapott új kinevezést: június eleje óta ő vezeti a Diákhitel Központ Zrt.-t. Szakmai pályafutását ő is a Fővárosi Bíróságon kezdte, majd ügyvédkedett. Egyebek között a 2006-os zavargások miatt megvádolt tüntetők számára kutatott fel tanúkat, és az akkor még szintén ügyvédkedő Gulyás Gergellyel minden péntekre tüntetést jelentettek be a Kossuth térre, illetve együtt támadták meg a bíróságon a rendőrség elutasító határozatát. Vagyis aktívan közreműködött abban, hogy a tömegoszlatás durva módszereibe kapaszkodva lerombolják Orbán mumusának, Gyurcsány Ferencnek az imázsát. Varga tapasztalatlansága ugyanakkor nem sok jóval kecsegteti azokat, akik a bíróságok függetlenségéért aggódnak az Országos Bírósági Hivatal elnökével szemben. „Handó Tünde megeszi őt reggelire” – mondogatják. „Jó végrehajtó lesz. Szakmaiságot pedig kár is számonkérni rajta, hiszen évek óta nem szakmai alapon születnek a döntések” – fogalmazott a HVG egyik bírósági forrása. További részletek a friss HVG címlapsztorijában.