[{"available":true,"c_guid":"b0bce36c-3f7c-4dda-9eeb-b38fa4ef1974","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1,2 millió dollár lesz az ára.","shortLead":"1,2 millió dollár lesz az ára.","id":"20190705_Jon_a_Ford_szupersportkocsija_ami_nem_mehet_az_utcara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0bce36c-3f7c-4dda-9eeb-b38fa4ef1974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6164cb8f-57af-4c7a-bcdc-c2b5661c95e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_Jon_a_Ford_szupersportkocsija_ami_nem_mehet_az_utcara","timestamp":"2019. július. 05. 10:43","title":"Jön a Ford szupersportkocsija, ami nem mehet az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"Marianne Thyssen","category":"velemeny","description":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem sikerének egyik előfeltétele a társadalmilag befogadó Európa.","shortLead":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem sikerének egyik előfeltétele a társadalmilag befogadó Európa.","id":"20190704_Globalis_felmelegedes__egeto_tarsadalmi_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77429cf2-976c-4357-8977-11d33ee253f1","keywords":null,"link":"/velemeny/20190704_Globalis_felmelegedes__egeto_tarsadalmi_kerdesek","timestamp":"2019. július. 04. 11:30","title":"Globális felmelegedés – égető társadalmi kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","shortLead":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","id":"20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6583400-fca5-41a2-8aab-bcd4074038ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","timestamp":"2019. július. 04. 15:58","title":"Erotikus-pszicho-klippel jelentkezett a Saverne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa alapított lapnak, a Magyar Iparművészetnek az elpártoló olvasóit.","shortLead":"Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) volt elnöke kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani az általa...","id":"20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a021755-5f19-4e7b-9afa-0db38961ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaf2d24-f6fc-4f18-b2dd-e11677a89b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Fekete_Gyorgy_bajban_van_segitsunk_neki","timestamp":"2019. július. 04. 12:25","title":"Fekete György kétségbeesett levélben próbálja visszacsábítani olvasóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A régészeti hatóság rendelete szerint 13 és 17 óra között zárva tartották a dombot, pénteken is erre számítanak. ","shortLead":"A régészeti hatóság rendelete szerint 13 és 17 óra között zárva tartották a dombot, pénteken is erre számítanak. ","id":"20190704_A_hoseg_miatt_kellett_zarni_az_Akropoliszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245015bc-a7cc-4f13-ab6b-a32bc7f3288e","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_hoseg_miatt_kellett_zarni_az_Akropoliszt","timestamp":"2019. július. 04. 20:17","title":"A hőség miatt le kellett zárni az Akropoliszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK légkondicionált, alacsonypadlós pótlóbuszokat ígért, és a metrókat ajánlja helyettesítőnek.\r

\r

","shortLead":"A BKK légkondicionált, alacsonypadlós pótlóbuszokat ígért, és a metrókat ajánlja helyettesítőnek.\r

\r

","id":"20190705_Erositse_lelket_ujabb_helyen_indul_a_villamospalyafelujitas_a_4es_6os_vonalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa0e9fe-7cae-4f20-acdd-7be11c89b870","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Erositse_lelket_ujabb_helyen_indul_a_villamospalyafelujitas_a_4es_6os_vonalan","timestamp":"2019. július. 05. 17:17","title":"Erősítse lelkét, újabb helyen indul a villamospálya-felújítás a 4-es 6-os vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szenvedélyes és energikus, 97 éves asszony, Raoul Wallenberg svéd diplomata zsidómentő csapatának egyetlen még élő tagja, a múlt héten a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban mesélt életéről.","shortLead":"A szenvedélyes és energikus, 97 éves asszony, Raoul Wallenberg svéd diplomata zsidómentő csapatának egyetlen még élő...","id":"20190705_Wallenberg_segitoje_meselt_a_zsidomentesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db1acb7-c6bc-4ba1-a996-c17c55ab91b4","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Wallenberg_segitoje_meselt_a_zsidomentesrol","timestamp":"2019. július. 05. 11:23","title":"Wallenberg segítője mesélt a zsidómentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","shortLead":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","id":"20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03278a55-e2e6-4756-86e9-ddcaae32ead9","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","timestamp":"2019. július. 05. 09:42","title":"Vizi E. Szilveszter vezetné az MTA-tól elszedett hálózatot, de ő még nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]