[{"available":true,"c_guid":"872bb1d8-9a00-41e2-83c4-1824673525c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lhászában június 23-án 22 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet regisztráltak, és a meleg napokig megmaradt. ","shortLead":"Lhászában június 23-án 22 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet regisztráltak, és a meleg napokig megmaradt. ","id":"20190704_Eloszor_volt_nyar_a_tibeti_fennsikon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=872bb1d8-9a00-41e2-83c4-1824673525c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308f90a6-27ea-4bbc-83f5-235ca8a69dbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Eloszor_volt_nyar_a_tibeti_fennsikon","timestamp":"2019. július. 04. 21:59","title":"Először volt nyár a tibeti fennsíkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ba39e-2460-408a-87ef-bd3d1e04d415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha műanyagra éhezik, más forrásból érdemes fedeznie.","shortLead":"Ha műanyagra éhezik, más forrásból érdemes fedeznie.","id":"20190705_Alig_van_mikromuanyag_a_magyar_halakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69ba39e-2460-408a-87ef-bd3d1e04d415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11741618-5904-4bc1-aa81-a91a7d09a30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Alig_van_mikromuanyag_a_magyar_halakban","timestamp":"2019. július. 05. 07:49","title":"Alig van mikroműanyag a magyar halakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hullámvasúton érezheti magát a Huawei, akire hol így, hol úgy hatnak az amerikai–kínai kereskedelmi háború épp aktuális történései. Sokan sajnálják a szépreményű céget, azonban könnyen lehet, mégsem ez a vállalat lesz végül az igazi vesztes.","shortLead":"Hullámvasúton érezheti magát a Huawei, akire hol így, hol úgy hatnak az amerikai–kínai kereskedelmi háború épp aktuális...","id":"20190705_a_huawei_embargo_amerikai_vesztesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b347600-9f62-40c0-98a2-ed80aab83b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_a_huawei_embargo_amerikai_vesztesei","timestamp":"2019. július. 05. 11:03","title":"Trump sem gondolta át, kik lehetnek a Huawei-embargó igazi vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha Budapestnek ellenzéki vezetője lesz. Részletek a HVG csütörtöki számában.","shortLead":"Nem hiszi, hogy a kormány a jelenleginél jobban tudná büntetni a fővárost, épp ezért nem is lát kockázatot abban, ha...","id":"20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5533dfc8-9c47-4706-84c8-ac66af575cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Karacsony_Gergely_En_vagyok_a_legalkalmasabb","timestamp":"2019. július. 04. 12:43","title":"Karácsony Gergely: Én vagyok a legalkalmasabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple mobilfizetési szolgáltatásához.","shortLead":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple...","id":"20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd825ab-7d30-47e2-90fd-d41855e99088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","timestamp":"2019. július. 04. 11:03","title":"Mostantól mindenki számára elérhető az Apple Pay Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e925ee8-ee13-4ffb-977a-01f2dfe154f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat ellene. Az ügyészség szerint a férfi horrorfilmbe illő bűncselekményt követett el.","shortLead":"Most emeltek vádat ellene. Az ügyészség szerint a férfi horrorfilmbe illő bűncselekményt követett el.","id":"20190704_balta_tamadas_feleseg_vademeles_tarnabod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e925ee8-ee13-4ffb-977a-01f2dfe154f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5dc496-0c3e-40dd-8325-f3654b2db4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_balta_tamadas_feleseg_vademeles_tarnabod","timestamp":"2019. július. 04. 09:17","title":"Baltával támadt alvó feleségére egy tarnabodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d783d5a-174c-4122-8414-f82264aed0ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 2-án kezdődik a tanév. ","shortLead":"Szeptember 2-án kezdődik a tanév. ","id":"20190703_Megjelent_a_kovetkezo_tanev_rendje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d783d5a-174c-4122-8414-f82264aed0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3120546f-7066-4cd4-bb0f-6a3adfa7df38","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Megjelent_a_kovetkezo_tanev_rendje","timestamp":"2019. július. 03. 21:42","title":"Megjelent a következő tanév rendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Sándor szocialista parlamenti képviselő szerint a DK felrúgta az EP-választás után a korábbi támogatói megállapodást, szerinte ha a DK nem csatlakozik az összpárti megállapodáshoz, akkor a Fideszt támogatja.



","shortLead":"Szabó Sándor szocialista parlamenti képviselő szerint a DK felrúgta az EP-választás után a korábbi támogatói...","id":"20190705_MSZP_Szegeden_a_DK_nem_vesz_reszt_az_ellenzeki_osszefogasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dabf3193-8885-48a4-8731-eed5d45b40c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b2b651-4de8-4979-b071-03c052a60ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_MSZP_Szegeden_a_DK_nem_vesz_reszt_az_ellenzeki_osszefogasban","timestamp":"2019. július. 05. 15:50","title":"Gyurcsány pártja nem állt be Botka László mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]