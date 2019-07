Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","shortLead":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","id":"20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51f41d9-27f7-4aae-ab33-8d9fe5878295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","timestamp":"2019. július. 03. 19:19","title":"Busszal ütközött egy autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusban még csak tesztelték, mostanra viszont elkészült a Your Phone nevű szolgáltatás azon része is, ami megjeleníti az androidos mobilokra érkező értesítéseket a számítógép képernyőjén.","shortLead":"Májusban még csak tesztelték, mostanra viszont elkészült a Your Phone nevű szolgáltatás azon része is, ami megjeleníti...","id":"20190703_microsoft_windows_10_your_phone_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf1c328-fbd9-4d98-a2a8-a2f4715060ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_microsoft_windows_10_your_phone_android","timestamp":"2019. július. 03. 19:03","title":"Végre elkészült a Microsoft újdonsága, aminek minden androidos örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899a5747-e9f8-4c6c-a49d-8e66b8b93cdf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A buszosok azzal érvelnek: komoly bevételtől eshet el a város.","shortLead":"A buszosok azzal érvelnek: komoly bevételtől eshet el a város.","id":"20190704_Onkormanyzati_valasztas_francia_modra_Parizs_kitiltana_a_turistabuszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=899a5747-e9f8-4c6c-a49d-8e66b8b93cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b1055-f127-4123-9d1e-fd956536f2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Onkormanyzati_valasztas_francia_modra_Parizs_kitiltana_a_turistabuszokat","timestamp":"2019. július. 04. 18:38","title":"Önkormányzati választás francia módra: Párizs kitiltaná a turistabuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent a felhasználóknak.","shortLead":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent...","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c63743-baa2-4ec7-ae8a-4b87520f9ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 19:15","title":"Megszólalt a Facebook: javában szerelik a képbetöltős hibát, nyilatkozatot is kiadtak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872bb1d8-9a00-41e2-83c4-1824673525c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lhászában június 23-án 22 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet regisztráltak, és a meleg napokig megmaradt. ","shortLead":"Lhászában június 23-án 22 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet regisztráltak, és a meleg napokig megmaradt. ","id":"20190704_Eloszor_volt_nyar_a_tibeti_fennsikon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=872bb1d8-9a00-41e2-83c4-1824673525c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308f90a6-27ea-4bbc-83f5-235ca8a69dbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Eloszor_volt_nyar_a_tibeti_fennsikon","timestamp":"2019. július. 04. 21:59","title":"Először volt nyár a tibeti fennsíkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","shortLead":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","id":"20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e960543f-d2bc-444a-81af-4d6e658013c4","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","timestamp":"2019. július. 04. 13:11","title":"Visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48fbc0c-7a0f-4b33-aad8-473206d1c15e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szivecskével tette ki a hírt.","shortLead":"Szivecskével tette ki a hírt.","id":"20190705_Georg_Spottlet_inditja_Szentesen_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b48fbc0c-7a0f-4b33-aad8-473206d1c15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbaa18b-61ad-48fc-b063-9de59c9d6f17","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Georg_Spottlet_inditja_Szentesen_a_Fidesz","timestamp":"2019. július. 05. 13:54","title":"Georg Spöttlét indítja Szentesen a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban hozott korlátozást. A Huawei-alapító Zsen Cseng-fej most válaszolt a döntésre.","shortLead":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban...","id":"20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf7371-68a3-4167-b76e-b8ef5193fc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","timestamp":"2019. július. 04. 12:03","title":"Huawei-embargó: Reagált az alapító a felpuhított amerikai szankciókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]