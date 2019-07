Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rohamosan nő a növényi eredetű húspótlékok piaca, a gyártók alig jutnak elég borsóproteinhez.","shortLead":"Rohamosan nő a növényi eredetű húspótlékok piaca, a gyártók alig jutnak elég borsóproteinhez.","id":"20190704_A_huspotlekok_gyartoi_borsoert_olik_egymast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdbdb52-004f-41fd-a08a-cfd28df1ce2a","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_huspotlekok_gyartoi_borsoert_olik_egymast","timestamp":"2019. július. 04. 15:10","title":"A húspótlékok gyártói borsóért ölik egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","shortLead":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","id":"20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03278a55-e2e6-4756-86e9-ddcaae32ead9","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","timestamp":"2019. július. 05. 09:42","title":"Vizi E. Szilveszter vezetné az MTA-tól elszedett hálózatot, de ő még nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaea4c8c-fbcd-4e0a-9e48-6d1e0543d213","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakemberek edényekbe fogják fel a kifolyó anyagot.","shortLead":"A szakemberek edényekbe fogják fel a kifolyó anyagot.","id":"20190703_hipo_szivargas_katasztrofavedelem_nyirabrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaea4c8c-fbcd-4e0a-9e48-6d1e0543d213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae22e2b1-2402-4004-a035-3717cf4a6713","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_hipo_szivargas_katasztrofavedelem_nyirabrany","timestamp":"2019. július. 03. 14:01","title":"Tömény hipó szivárog a nyírábrányi vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3de0ef-fab1-4b93-9f8c-77e129bca28c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második világháborús üldöztetést túlélt zsidók agyszerkezete jelentősen megváltozott, s ezen változások egy része észlelhető a túlélők gyermekeinél is – írta a Jerusalem Post című izraeli lap.","shortLead":"A második világháborús üldöztetést túlélt zsidók agyszerkezete jelentősen megváltozott, s ezen változások egy része...","id":"20190703_A_holokauszt_megvaltoztatta_a_tulelok_agyi_strukturajat__allitjak_tudosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b3de0ef-fab1-4b93-9f8c-77e129bca28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1ae554-b614-45a1-a362-8e12174e328f","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_holokauszt_megvaltoztatta_a_tulelok_agyi_strukturajat__allitjak_tudosok","timestamp":"2019. július. 03. 15:34","title":"A holokauszt megváltoztatta a túlélők agyi struktúráját – állítják tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja a túlzottdeficit-eljárás megindítását.","shortLead":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja...","id":"20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb3aa13-b1a6-48f0-acf2-e85121b86543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:47","title":"Brüsszel egyelőre nem indít eljárást a brutális olasz hiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899a5747-e9f8-4c6c-a49d-8e66b8b93cdf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A buszosok azzal érvelnek: komoly bevételtől eshet el a város.","shortLead":"A buszosok azzal érvelnek: komoly bevételtől eshet el a város.","id":"20190704_Onkormanyzati_valasztas_francia_modra_Parizs_kitiltana_a_turistabuszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=899a5747-e9f8-4c6c-a49d-8e66b8b93cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b1055-f127-4123-9d1e-fd956536f2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Onkormanyzati_valasztas_francia_modra_Parizs_kitiltana_a_turistabuszokat","timestamp":"2019. július. 04. 18:38","title":"Önkormányzati választás francia módra: Párizs kitiltaná a turistabuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságába beválasztották őket.","shortLead":"Az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságába beválasztották őket.","id":"20190703_Minden_EPszakbizottsagban_lesz_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e8e164-0325-4e89-a57c-186df44ef041","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Minden_EPszakbizottsagban_lesz_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. július. 03. 20:04","title":"Minden EP-szakbizottságban lesz fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hálózatot helyreállító munkások közül pedig többen meghaltak az ágyúzásban. Kiemelten veszélyeztetett 500 ezer gyerek. ","shortLead":"A hálózatot helyreállító munkások közül pedig többen meghaltak az ágyúzásban. Kiemelten veszélyeztetett 500 ezer...","id":"20190704_Unicef_Milliokat_veszelyeztet_KeletUkrajnaban_a_harcok_miatt_kialakulo_ivovizhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73701f32-2c9e-46ff-a76d-045850c9c1ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Unicef_Milliokat_veszelyeztet_KeletUkrajnaban_a_harcok_miatt_kialakulo_ivovizhiany","timestamp":"2019. július. 04. 12:13","title":"UNICEF: Milliókat veszélyeztet Kelet-Ukrajnában a harcok miatt kialakuló ivóvízhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]