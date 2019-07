Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdf236cd-0da9-4892-80f1-41dc967734f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizi E. Szilveszter elismerte, hogy beszélt Palkovics Lászlóval arról, hogy ki kerülhet az MTA-tól elvett kutatói hálózat, az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat élére, ám azt állította, a miniszter csak tanácsot kért tőle, s nem ajánlotta fel neki a posztot. Vizi E. Szilvesztert az RTL Klub híradója szólaltatta meg.","shortLead":"Vizi E. Szilveszter elismerte, hogy beszélt Palkovics Lászlóval arról, hogy ki kerülhet az MTA-tól elvett kutatói...","id":"20190707_Vizi_E_Szilveszter_magyarazkodik_es_nem_ad_egyertelmu_valaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdf236cd-0da9-4892-80f1-41dc967734f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e419823-e61e-407a-88fb-17463a1f9929","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Vizi_E_Szilveszter_magyarazkodik_es_nem_ad_egyertelmu_valaszt","timestamp":"2019. július. 07. 09:01","title":"Vizi E. Szilveszter magyarázkodik, és nem ad egyértelmű választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9caa10-c2ea-4b9b-aa5e-dde4e8767258","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az egyik asszisztencia szolgáltató összeszedte a leggyakoribb segélykérések jellemzőit. ","shortLead":"Az egyik asszisztencia szolgáltató összeszedte a leggyakoribb segélykérések jellemzőit. ","id":"20190707_Tengeri_sunok_a_meduzak_es_a_robogok_a_turistak_legnagyobb_ellensegei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b9caa10-c2ea-4b9b-aa5e-dde4e8767258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8f5f3c-1634-4fc2-9ac7-3f5cde42c231","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Tengeri_sunok_a_meduzak_es_a_robogok_a_turistak_legnagyobb_ellensegei","timestamp":"2019. július. 07. 17:51","title":"Tengeri sünök, medúzák és robogók a turisták legnagyobb ellenségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja, a korrupciós ügyeket vizsgáló bizottság egyik alelnökének Deutsch Tamást, míg a jogállamisági ügyekkel foglalkozó alapjogi bizottság egyik alelnökének Hidvéghi Balázst jelölték.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, a korrupciós ügyeket vizsgáló bizottság egyik alelnökének Deutsch Tamást, míg a jogállamisági...","id":"20190706_A_korrupciot_es_a_jogallamisagot_vizsgalo_unios_bizottsagnak_is_fideszes_alelnoke_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663b94f7-13e9-4f05-be1b-0ba8ad422fbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_A_korrupciot_es_a_jogallamisagot_vizsgalo_unios_bizottsagnak_is_fideszes_alelnoke_lehet","timestamp":"2019. július. 06. 11:34","title":"Deutsch Tamás lehet a korrupciós ügyeket vizsgáló uniós bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár a sportág történetében elsőként 350. egyéni Grand Slam-mérkőzését nyerte meg.","shortLead":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár...","id":"20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca6d339-b294-4526-938d-c2ab8ff5d692","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","timestamp":"2019. július. 07. 08:02","title":"Federer fantasztikus rekordot ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los Angelesben, de még Mexikóban is éreztek, egyelőre nem érkeztek jelentések nagyobb károkról. ","shortLead":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los...","id":"20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13a86d1-3197-4529-8e9d-2b3d2b1ede92","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","timestamp":"2019. július. 06. 10:04","title":"Újabb erős földrengés volt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben veseátültetésen esik át. ","shortLead":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben...","id":"20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fa69fc-389b-454c-95e9-781167b4505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","timestamp":"2019. július. 07. 08:39","title":"Stevie Wonder veseátültetés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat, a Somogy megyei Lakócsán kidőlt villanyoszlopok miatt szünetel az áramszolgáltatás - közölte Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Országszerte kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat, a Somogy megyei Lakócsán...","id":"20190707_Letarolta_az_orszagot_a_vihar__van_ahol_aram_sincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4583c4-2698-4cec-a030-e37421c94e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Letarolta_az_orszagot_a_vihar__van_ahol_aram_sincs","timestamp":"2019. július. 07. 19:05","title":"Letarolta az országot a vihar – van, ahol áram sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán újságírói túlkapásról.","shortLead":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán...","id":"20190707_euromitosz_kviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60883e79-f1a5-4ca6-b114-a18250fd5432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_euromitosz_kviz","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"A nagy uborka-kvíz: tippelje meg, az EU kukacos, vagy a sajtó túloz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]