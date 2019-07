Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil nem jelent meg hétfőn a Paris Saint-Germain első edzésén, ezért a labdarúgóklub vezetői közölték: \"megteszik a megfelelő lépéseket\".","shortLead":"A brazil nem jelent meg hétfőn a Paris Saint-Germain első edzésén, ezért a labdarúgóklub vezetői közölték: \"megteszik...","id":"20190708_neymar_paris_saint_germain_psg_copa_america_felkeszules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78a8adb-7986-490d-b08c-f778207b963a","keywords":null,"link":"/sport/20190708_neymar_paris_saint_germain_psg_copa_america_felkeszules","timestamp":"2019. július. 08. 20:50","title":"Hiába várták Neymart a PSG-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett az NMHH.","shortLead":"Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett...","id":"20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985d2cc-d437-4a51-b4ca-f0ea09914853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_25_millio_forintra_buntettek_a_Magyar_Telekomot","timestamp":"2019. július. 09. 12:56","title":"25 millió forintra büntették a Magyar Telekomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi médiára fókuszál az a konferencia, amit a Trump-kormányzat tervez tető alá hozni, ám friss sajtóhírek szerint a rendezvényre pont azok nem kaptak meghívást, akiknek ott lenne a helyük.","shortLead":"A közösségi médiára fókuszál az a konferencia, amit a Trump-kormányzat tervez tető alá hozni, ám friss sajtóhírek...","id":"20190708_feher_haz_donald_trump_kozossegi_media_konferencia_facebook_twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8f7860-175b-4fa2-be69-3c0e36e0e58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_feher_haz_donald_trump_kozossegi_media_konferencia_facebook_twitter","timestamp":"2019. július. 08. 16:33","title":"Úgy rendeznek közösségimédia-konferenciát Trumpék, hogy a Facebook és a Twitter se kapott rá meghívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam most épp 5,6 milliárd forintot adott Mészáros Lőrinc egyik cégének, miközben alig akart érte tulajdonjogot kapni. Korábban is kitömték pénzzel, eddig összesen közel 60 milliárd forint állami pénz került a Kall Ingredients Kft.-hez.","shortLead":"Az állam most épp 5,6 milliárd forintot adott Mészáros Lőrinc egyik cégének, miközben alig akart érte tulajdonjogot...","id":"20190708_Ropkodnek_az_allami_tizmilliardok_egy_Meszarosceg_korul__de_mit_kapnak_cserebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d078a-55d6-49d0-9a15-60be444de1e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Ropkodnek_az_allami_tizmilliardok_egy_Meszarosceg_korul__de_mit_kapnak_cserebe","timestamp":"2019. július. 08. 10:41","title":"Röpködnek az állami tízmilliárdok egy Mészáros-cég körül – de mit kapnak cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1a4871-6963-44be-a010-6373b83c2f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó új versenyautója 95 százalékban új fejlesztés az elődjéhez képest.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó új versenyautója 95 százalékban új fejlesztés az elődjéhez képest.","id":"20190708_soha_nem_kerult_meg_ekkora_boxermotor_porsche_911be_itt_a_legsportosabb_uj_modell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1a4871-6963-44be-a010-6373b83c2f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f235e13-a110-4bf9-bd19-df3340fc2571","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_soha_nem_kerult_meg_ekkora_boxermotor_porsche_911be_itt_a_legsportosabb_uj_modell","timestamp":"2019. július. 08. 11:21","title":"Soha nem került még ekkora boxermotor Porsche 911-be, itt a legsportosabb új modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1178fc1c-fbc0-4e2b-b275-217cc0631181","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összetettben a szombathelyi pilóta 95 ponttal a harmadik helyen áll.","shortLead":"Összetettben a szombathelyi pilóta 95 ponttal a harmadik helyen áll.","id":"20190707_Kiss_Norbert_masodik_a_szlovakiai_zarofutamon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1178fc1c-fbc0-4e2b-b275-217cc0631181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29759f09-bde7-4e98-852d-94d335a200ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Kiss_Norbert_masodik_a_szlovakiai_zarofutamon","timestamp":"2019. július. 07. 21:24","title":"Kiss Norbert második a szlovákiai zárófutamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Részegen rátámadt a neki segíteni próbáló ápolónőre egy szlovák férfi a Balaton Soundon. Három évre kiutasították az országból.","shortLead":"Részegen rátámadt a neki segíteni próbáló ápolónőre egy szlovák férfi a Balaton Soundon. Három évre kiutasították...","id":"20190709_Kiutasitottak_az_orszagbol_a_ferfit_aki_a_Balaton_Soundon_megvert_egy_apolonot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c718e1a-518a-466b-8b45-5328a89e9dfd","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Kiutasitottak_az_orszagbol_a_ferfit_aki_a_Balaton_Soundon_megvert_egy_apolonot","timestamp":"2019. július. 09. 07:17","title":"Kiutasították az országból a férfit, aki a Balaton Soundon megvert egy ápolőnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d736c2e-e741-4c58-92c6-787482665a4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konferenciahívást szimulál egy Google Chrome-hoz adható bővítmény, így a munkahelyén is nézheti kedvenc filmjét vagy sorozatait, anélkül, hogy lebukna a vezetőség vagy főnöke előtt. ","shortLead":"Konferenciahívást szimulál egy Google Chrome-hoz adható bővítmény, így a munkahelyén is nézheti kedvenc filmjét vagy...","id":"20190708_chrome_bovitmeny_netflix_hangouts_sorozatok_filmek_nezese_munkahelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d736c2e-e741-4c58-92c6-787482665a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3089a9f-c986-41ca-8b0d-4f444ef9eb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_chrome_bovitmeny_netflix_hangouts_sorozatok_filmek_nezese_munkahelyen","timestamp":"2019. július. 08. 18:03","title":"Megcsinálták a Chrome-bővítményt, amivel a munkahelyén is nézhet filmeket – lebukás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]