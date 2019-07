Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Nem árt óvatosnak lenni.","id":"20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c51a88-f797-4e58-9747-d8bf29f9722c","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Pecs_belteruleten_kezdtek_vaddisznokra_vadaszni","timestamp":"2019. július. 09. 13:10","title":"Pécs belterületén kezdtek vaddisznókra vadászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le: nagyon is jól van.","shortLead":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le...","id":"20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a914d84-1b76-419a-9999-1aae414abcc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","timestamp":"2019. július. 10. 13:03","title":"Az \"új Facebookon\" találta meg 3 éve eltűnt férjét egy indiai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Stranger Things várakozásokon felül teljesítette harmadik évadát: az alkotók szovjet terminátort, kisvárosi Dolgot, több űrhajónyi Alien-utalást, s egy váratlan musicalbetétet készítettek be a mikróban pattogtatott popcorn mellé. De ez a sorozat még mindig attól igazán szenzációs, ahogyan az érzelmekkel bánik. Kritika.","shortLead":"A Stranger Things várakozásokon felül teljesítette harmadik évadát: az alkotók szovjet terminátort, kisvárosi Dolgot...","id":"20190708_Meg_mindig_a_nyolcvanas_evekben_a_legundoritobbak_a_szornyek_es_a_legszebb_a_baratsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae96794-052e-4677-b2e8-aaddf240281e","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Meg_mindig_a_nyolcvanas_evekben_a_legundoritobbak_a_szornyek_es_a_legszebb_a_baratsag","timestamp":"2019. július. 08. 20:00","title":"Még mindig a 80-as években a legszebb a barátság és a legundorítóbbak a szörnyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df187c2f-291c-4a9f-9e1d-aa2d5712fc79","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az unió tagállamaiban élő migránsok közel fele nem kívülről érkezett, hanem másik tagállamból, Magyarországon egyikből sem akad sok. Kivéve a felsőoktatást, ahol a hallgatók tizede külföldi. Uniós szinten a legtöbb letelepedési engedélyt ukránok kapták, kínaiakra pedig majdnem annyi jutott, mint szírekre.","shortLead":"Az unió tagállamaiban élő migránsok közel fele nem kívülről érkezett, hanem másik tagállamból, Magyarországon egyikből...","id":"20190709_Hat_grafikon_arrol_valojaban_hogy_fest_a_migracio_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df187c2f-291c-4a9f-9e1d-aa2d5712fc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4521d8-4899-494c-9d12-7498b77a28ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Hat_grafikon_arrol_valojaban_hogy_fest_a_migracio_Europaban","timestamp":"2019. július. 09. 17:30","title":"Hat grafikonon mutatjuk meg, hogyan fest valójában a migráció Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Részegen rátámadt a neki segíteni próbáló ápolónőre egy szlovák férfi a Balaton Soundon. Három évre kiutasították az országból.","shortLead":"Részegen rátámadt a neki segíteni próbáló ápolónőre egy szlovák férfi a Balaton Soundon. Három évre kiutasították...","id":"20190709_Kiutasitottak_az_orszagbol_a_ferfit_aki_a_Balaton_Soundon_megvert_egy_apolonot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c718e1a-518a-466b-8b45-5328a89e9dfd","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Kiutasitottak_az_orszagbol_a_ferfit_aki_a_Balaton_Soundon_megvert_egy_apolonot","timestamp":"2019. július. 09. 07:17","title":"Kiutasították az országból a férfit, aki a Balaton Soundon megvert egy ápolőnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakran szükségtelenül tág spektrumú antibiotikumot adnak az orvosok a betegeknek, ami súlyosabb mellékhatásokkal, a rezisztencia gyorsabb kialakulásával jár.

","shortLead":"Gyakran szükségtelenül tág spektrumú antibiotikumot adnak az orvosok a betegeknek, ami súlyosabb mellékhatásokkal...","id":"20190710_Kevesebb_antibiotikumot_hasznalunk_az_europai_atlagnal_de_esszerutlenebbul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27990c62-b2af-450f-9a71-9312e12a2070","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kevesebb_antibiotikumot_hasznalunk_az_europai_atlagnal_de_esszerutlenebbul","timestamp":"2019. július. 10. 05:25","title":"Kevesebb antibiotikumot használunk az európai átlagnál, de észszerűtlenebbül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség intézményeiben semmiféle bántalmazást, megalázást nem tűrnek el, ez ellen a lehető leghatározottabban fellépnek – mondta Németh Szilárd a honvéd középiskolában történtekre, amit a hvg.hu tárt fel. Arra is hivatkozott, hogy feljelentést tettek a májusi ügy miatt, bár azt nem említette, hogy csak azután, hogy hónapokkal később firtatni kezdtük az ügyet.","shortLead":"A Magyar Honvédség intézményeiben semmiféle bántalmazást, megalázást nem tűrnek el, ez ellen a lehető...","id":"20190710_Nemeth_Szilard_bekemenyit_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679e40af-1471-46e5-845b-4323a83b3a90","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Nemeth_Szilard_bekemenyit_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_miatt","timestamp":"2019. július. 10. 12:26","title":"Németh Szilárd bekeményít az állami honvédiskolában történt szexuális fajtalanság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66873e8-2b84-4b92-a8f3-bc9de7f4e7a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rembrandt halálának 350. évfordulóján alaposan átvizsgálják és restaurálják leghíresebb festményét, az Éjjeli őrjáratot, a projekt hétfőn vette kezdetét. Az amszterdami Rijksmuseumban a szakértők a legújabb technikákkal vizsgálják meg a műalkotást, fotózzák és restaurálják, ráadásul a közönség előtt. ","shortLead":"Rembrandt halálának 350. évfordulóján alaposan átvizsgálják és restaurálják leghíresebb festményét, az Éjjeli...","id":"20190708_rembrandt_ejjeli_orjarat_restauralas_elo_kozvetites_rijksmuseum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e66873e8-2b84-4b92-a8f3-bc9de7f4e7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbac5d27-b376-463d-bc0a-f15c0eb5d054","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_rembrandt_ejjeli_orjarat_restauralas_elo_kozvetites_rijksmuseum","timestamp":"2019. július. 08. 21:22","title":"Élőben nézheti, ahogy Rembrandt mesterművét restaurálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]