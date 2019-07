Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4570bb3-f537-4606-a18b-f1b09a59afaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óriási károkat okozhat, aki jóhiszeműen eteti nyáron a vízimadarakat, figyelmeztet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az etetés akár azt is okozhatja, hogy a madarakban kikapcsolja a vándorlásösztönt, aztán télen belefagynak a vízbe.","shortLead":"Óriási károkat okozhat, aki jóhiszeműen eteti nyáron a vízimadarakat, figyelmeztet a Magyar Madártani és...","id":"20190710_Vigyazat_ha_most_eteti_a_vizimadarakat_kikapcsolhatja_ezzel_a_vandorlasosztont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4570bb3-f537-4606-a18b-f1b09a59afaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66462303-2604-470d-8901-8b9baf8307a4","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Vigyazat_ha_most_eteti_a_vizimadarakat_kikapcsolhatja_ezzel_a_vandorlasosztont","timestamp":"2019. július. 10. 09:41","title":"Vigyázat, ha most eteti a vízimadarakat, kikapcsolhatja ezzel a vándorlásösztönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41c374d-96ad-4737-bc78-d380415c3126","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan nálunk a legkisebbek az átlagnyugdíjak, miután Románia 70 százalékot emel a legkisebb nyugdíjakon 2021-ig.","shortLead":"Lassan nálunk a legkisebbek az átlagnyugdíjak, miután Románia 70 százalékot emel a legkisebb nyugdíjakon 2021-ig.","id":"20190710_Nagyot_emel_a_legkisebb_nyugdijakon_Romania_sereghajtok_lehetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a41c374d-96ad-4737-bc78-d380415c3126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64947357-47ad-4b07-8bc3-0486e5622a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Nagyot_emel_a_legkisebb_nyugdijakon_Romania_sereghajtok_lehetunk","timestamp":"2019. július. 10. 05:51","title":"Nagyot emel a legkisebb nyugdíjakon Románia, sereghajtók lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nukleáris fegyver előállításához 90 százalék szükséges, szakértők szerint 20 százalékról ez már csak idő kérdése. ","shortLead":"Nukleáris fegyver előállításához 90 százalék szükséges, szakértők szerint 20 százalékról ez már csak idő kérdése. ","id":"20190708_Husz_szazalekos_urant_is_dusithat_Teheran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e78b9a8-ef3b-473e-99be-0ab2452fceb7","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Husz_szazalekos_urant_is_dusithat_Teheran","timestamp":"2019. július. 08. 12:12","title":"Húszszázalékos uránt is dúsíthat Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple utoljára 2017-ben nyúlt hozzá a belépő szintű MacBook Prókhoz, így elérkezettnek látták az időt egy új ráncfelvarrásra.","shortLead":"Az Apple utoljára 2017-ben nyúlt hozzá a belépő szintű MacBook Prókhoz, így elérkezettnek látták az időt egy új...","id":"20190709_apple_macbook_pro_macbook_air_rancfelvarras_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9e0aab-28f2-4838-be33-8a318538e16c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_macbook_pro_macbook_air_rancfelvarras_frissites","timestamp":"2019. július. 09. 16:03","title":"Frissítette az Apple a MacBook Prót, erősebb lett az alapmodell is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es villamos meghosszabbítása mellett, de ezeket végül nem valósította meg, írja a Közlekedő Tömeg civil szervezet. Garancsi giga-ingatlanberuházása, a BudaPart is rosszul járt a Kopaszigáton.\r

\r

","shortLead":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es...","id":"20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2b63c6-d4aa-473d-939b-52d4c08696b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","timestamp":"2019. július. 09. 17:48","title":"Közlekedő Tömeg: A BKK elsikkasztott három új buszjáratot, amit korábban az 1-es villamos meghosszabbításával együtt beígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","shortLead":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","id":"20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6fada3-042c-40e4-a915-d094537ef9c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","timestamp":"2019. július. 09. 13:21","title":"Itt a 2020-as új Nissan GT-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78bc3f5-af93-445d-bc6c-d3aee187d696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előkerültek a hóból egy hét halálos áldozattal járó januári baleset felvételei.","shortLead":"Előkerültek a hóból egy hét halálos áldozattal járó januári baleset felvételei.","id":"20190709_Elokerultek_egy_januari_alpesi_helikopterbaleset_GoProkamerai_rajta_az_utkozessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a78bc3f5-af93-445d-bc6c-d3aee187d696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ced9b6f-446f-4cc0-ad1b-005de91b30b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_Elokerultek_egy_januari_alpesi_helikopterbaleset_GoProkamerai_rajta_az_utkozessel","timestamp":"2019. július. 09. 10:55","title":"Előkerültek egy januári alpesi helikopterbaleset GoPro-kamerái, rajta az ütközéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915427de-f161-4399-9eb0-29ebd61cb6f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén 25 éves a film, és úgy tűnik, tervben van a folytatás. ","shortLead":"Idén 25 éves a film, és úgy tűnik, tervben van a folytatás. ","id":"20190708_A_maszk_film_mozi_noi_foszereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=915427de-f161-4399-9eb0-29ebd61cb6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ce4870-5131-4012-8889-1e78e005cb89","keywords":null,"link":"/elet/20190708_A_maszk_film_mozi_noi_foszereplo","timestamp":"2019. július. 08. 15:11","title":"Visszatérhet A maszk, ezúttal női főszereplővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]