Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple utoljára 2017-ben nyúlt hozzá a belépő szintű MacBook Prókhoz, így elérkezettnek látták az időt egy új ráncfelvarrásra.","shortLead":"Az Apple utoljára 2017-ben nyúlt hozzá a belépő szintű MacBook Prókhoz, így elérkezettnek látták az időt egy új...","id":"20190709_apple_macbook_pro_macbook_air_rancfelvarras_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9e0aab-28f2-4838-be33-8a318538e16c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_macbook_pro_macbook_air_rancfelvarras_frissites","timestamp":"2019. július. 09. 16:03","title":"Frissítette az Apple a MacBook Prót, erősebb lett az alapmodell is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094328bd-d9ae-44cf-b206-71ec8b389453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ross Perot 89 évesen, leukémia miatt halt meg. ","shortLead":"Ross Perot 89 évesen, leukémia miatt halt meg. ","id":"20190709_Leukemiaban_halt_meg_Ross_Perot_volt_amerikai_elnokjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094328bd-d9ae-44cf-b206-71ec8b389453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfa5cd6-e016-4411-be1c-a58e353cc0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Leukemiaban_halt_meg_Ross_Perot_volt_amerikai_elnokjelolt","timestamp":"2019. július. 09. 18:46","title":"Meghalt Ross Perot, az egyik legsikeresebb független amerikai elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó került ki a netre.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó...","id":"20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ee3f23-652e-473f-a0d5-f82cb3a3048e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","timestamp":"2019. július. 09. 09:03","title":"Olyan telefont adhat ki a Samsung, amilyet még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is felfigyeltek a mozgáskultúrájára.","shortLead":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is...","id":"20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e8a823-7232-49f0-aa04-ecba11cb10e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","timestamp":"2019. július. 10. 08:38","title":"Videó: Saját koreográfiát \"fejlesztett\" az internet leghíresebb madara, és ez a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki egy friss tanulmányból. A populisták ráadásul megtanulták, hogyan tudnak hatalmon maradni: elmossák a valódi és hamis hírek közötti határvonalat. Az sem baj, ha a vezér korrupt, csak karizmatikus legyen.","shortLead":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki...","id":"20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8092f0c6-77c2-475f-8cf1-6a5486a7d6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2019. július. 10. 11:30","title":"A kommunizmusba vágynak a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958dedf4-94cc-4954-84b5-591b73b68869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csák Ambrus Csongrád polgármestere lenne.","shortLead":"Csák Ambrus Csongrád polgármestere lenne.","id":"20190709_Polgarmester_lenne_a_Story_TV_volt_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958dedf4-94cc-4954-84b5-591b73b68869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec409c4d-b98e-4dc0-bc05-73dd4dc88dba","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Polgarmester_lenne_a_Story_TV_volt_vezetoje","timestamp":"2019. július. 09. 15:44","title":"Polgármester lenne a Story TV volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök arról beszélt, hogy a közigazgatási bíróságok kérdése átmenetileg került le a napirendről.","shortLead":"A házelnök arról beszélt, hogy a közigazgatási bíróságok kérdése átmenetileg került le a napirendről.","id":"20190709_Kover_Meg_nem_dolt_el_hogy_a_Fidesz_megy_vagy_marad_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b64007-a0e0-49f3-a046-bc35e83be9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769e3a43-d47e-49af-8d45-3fd8d37999e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kover_Meg_nem_dolt_el_hogy_a_Fidesz_megy_vagy_marad_a_Neppartban","timestamp":"2019. július. 09. 22:02","title":"Kövér: Ha az idő megérik, mégis jöhetnek a különbíróságok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél, így például egy pisztolygolyót is képes megállítani. ","shortLead":"Egy olyan új, habszerű anyaggal kísérleteznek egy amerikai egyetem kutatói, amely legalább olyan szívós, mint az acél...","id":"20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f2497-9b7f-487c-929e-7d03b28d08f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_acel_golyoallo_anyag_femhab_cmf_composite_metal_foam","timestamp":"2019. július. 10. 09:03","title":"Új anyagot találtak fel: a fémhabot imádni fogják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]