[{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil nem jelent meg hétfőn a Paris Saint-Germain első edzésén, ezért a labdarúgóklub vezetői közölték: \"megteszik a megfelelő lépéseket\".","shortLead":"A brazil nem jelent meg hétfőn a Paris Saint-Germain első edzésén, ezért a labdarúgóklub vezetői közölték: \"megteszik...","id":"20190708_neymar_paris_saint_germain_psg_copa_america_felkeszules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78a8adb-7986-490d-b08c-f778207b963a","keywords":null,"link":"/sport/20190708_neymar_paris_saint_germain_psg_copa_america_felkeszules","timestamp":"2019. július. 08. 20:50","title":"Hiába várták Neymart a PSG-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy brazil bíróság kedden megállapította a Vale bányaipari óriásvállalat kártérítési felelősségét a Brumadinho település közelében lévő zagytározó januári végi gátszakadása ügyében. Az eset legkevesebb 240 életet követelt.","shortLead":"Egy brazil bíróság kedden megállapította a Vale bányaipari óriásvállalat kártérítési felelősségét a Brumadinho...","id":"20190710_vale_banyaipar_brumadinho_gatszakadas_brumadinho_minas_gerais","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841e757-c7d1-4c30-9947-6a61a2a79920","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_vale_banyaipar_brumadinho_gatszakadas_brumadinho_minas_gerais","timestamp":"2019. július. 10. 07:34","title":"A brazil bányaipari óriás felelős a 240 áldozatot követelő gátszakadásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két év alatt 70 százalékkal növekednek az öregségi járandóságok. ","shortLead":"Két év alatt 70 százalékkal növekednek az öregségi járandóságok. ","id":"20190708_Gigaszi_nyugdijemelest_jelentettek_be_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9a8c84-8385-4cc6-857a-399996d5aaf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Gigaszi_nyugdijemelest_jelentettek_be_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 08. 15:03","title":"Gigászi nyugdíjemelést jelentettek be Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435b64e6-96e3-4d79-a95f-89b6908e34db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb kísérlet bizonyítja, hogy a tehenek valamiért nagyon lelkesednek a lassú, de hangulatos dallamokért. ","shortLead":"Egy újabb kísérlet bizonyítja, hogy a tehenek valamiért nagyon lelkesednek a lassú, de hangulatos dallamokért. ","id":"20190708_tehenek_szaxofon_dzsessz_zene_szerenad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=435b64e6-96e3-4d79-a95f-89b6908e34db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70b175b-9a98-4b0a-945d-f2a33b968f97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_tehenek_szaxofon_dzsessz_zene_szerenad","timestamp":"2019. július. 08. 14:33","title":"Tehenek előtt adott szerenádot egy férfi, és valami nagyon meglepő dolog történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain nem zárkózik el Neymar eladásától, jelentette ki Leonardo Araújo, a labdarúgóklub sportigazgatója.","shortLead":"A Paris Saint-Germain nem zárkózik el Neymar eladásától, jelentette ki Leonardo Araújo, a labdarúgóklub sportigazgatója.","id":"20190709_neymar_psg_foci_eladas_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb885d-ca89-4138-a27b-9176b01fc5e4","keywords":null,"link":"/sport/20190709_neymar_psg_foci_eladas_atigazolas","timestamp":"2019. július. 09. 13:55","title":"A PSG szabadulna Neymartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Részegen rátámadt a neki segíteni próbáló ápolónőre egy szlovák férfi a Balaton Soundon. Három évre kiutasították az országból.","shortLead":"Részegen rátámadt a neki segíteni próbáló ápolónőre egy szlovák férfi a Balaton Soundon. Három évre kiutasították...","id":"20190709_Kiutasitottak_az_orszagbol_a_ferfit_aki_a_Balaton_Soundon_megvert_egy_apolonot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c718e1a-518a-466b-8b45-5328a89e9dfd","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Kiutasitottak_az_orszagbol_a_ferfit_aki_a_Balaton_Soundon_megvert_egy_apolonot","timestamp":"2019. július. 09. 07:17","title":"Kiutasították az országból a férfit, aki a Balaton Soundon megvert egy ápolőnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos ügyfél idén még egyszer sem, vagy legfeljebb egyszer volt a bankjában.","shortLead":"Az átlagos ügyfél idén még egyszer sem, vagy legfeljebb egyszer volt a bankjában.","id":"20190709_Alig_jarnak_mar_bankba_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb7f858-4a40-47a7-abe0-a5710cd65e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Alig_jarnak_mar_bankba_a_magyarok","timestamp":"2019. július. 09. 06:48","title":"Alig járnak már bankba a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","shortLead":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","id":"20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bfc74-828c-4a31-a0ad-77ce4518e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","timestamp":"2019. július. 09. 11:50","title":"Drónok, kerítés, még több katona – bekeményít Szlovénia a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]