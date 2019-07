Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akik már frissítettek az iOS 12.3-ra, azok fellélegezhetnek, nem fogja egy iMessage-hiba a telefonjuk teljes összeomlását okozni.","shortLead":"Akik már frissítettek az iOS 12.3-ra, azok fellélegezhetnek, nem fogja egy iMessage-hiba a telefonjuk teljes...","id":"20190709_google_project_zero_imessage_hiba_ios_12_3_frissites_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df17fe9-5e0b-491b-ae0d-f35656be1e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_google_project_zero_imessage_hiba_ios_12_3_frissites_javitas","timestamp":"2019. július. 09. 12:03","title":"Szövegbombát talált a Google az iPhone-ban, ha még nem tette, gyorsan frissítsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a7d26-4d72-4505-9383-3a8d4aaf6b20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó újdonsága hátsókerék-hajtás és hathengeres motor nélkül nyit új fejezetet a típus történetében.","shortLead":"A bajor gyártó újdonsága hátsókerék-hajtás és hathengeres motor nélkül nyit új fejezetet a típus történetében.","id":"20190709_megkezdodott_a_teljesen_uj_1es_bmw_sorozatgyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=746a7d26-4d72-4505-9383-3a8d4aaf6b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4815184-3ad7-4036-b375-d2366ec0a075","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_megkezdodott_a_teljesen_uj_1es_bmw_sorozatgyartasa","timestamp":"2019. július. 09. 08:21","title":"Megkezdődött a teljesen új 1-es BMW sorozatgyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ellenfél duó egyik tagját makacs hátfájdalom kínozza. ","shortLead":"Az ellenfél duó egyik tagját makacs hátfájdalom kínozza. ","id":"20190708_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_wimbledon_paros_negyeddonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3150b9d4-f5d7-4805-b0f8-132c37cec6fa","keywords":null,"link":"/sport/20190708_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_wimbledon_paros_negyeddonto","timestamp":"2019. július. 08. 22:18","title":"Babosék játék nélkül negyeddöntősök Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","shortLead":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","id":"20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270d62c-3cd8-4b14-a9da-103087a58c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","timestamp":"2019. július. 09. 10:28","title":"Felébredt a kómából a csókakői kutyatámadás kétéves áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniak már tavaly törölte a Facebook-fiókját, most pedig ugyanerre buzdít másokat is. Az Apple társalapítója szerint a közösségi oldal(ak) használata nem biztonságos.","shortLead":"Steve Wozniak már tavaly törölte a Facebook-fiókját, most pedig ugyanerre buzdít másokat is. Az Apple társalapítója...","id":"20190708_steve_wozniak_apple_tarsalapito_facebook_fiok_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1887070-83ca-4104-bcb0-ec6f74951f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_steve_wozniak_apple_tarsalapito_facebook_fiok_torlese","timestamp":"2019. július. 08. 18:33","title":"Már az Apple társalapítója is a Facebook ellen kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ számára is tartogatott érdekes adatokat.","shortLead":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ...","id":"20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299fe599-65f3-409b-8ac0-eda802fa5709","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","timestamp":"2019. július. 10. 14:03","title":"1000x több mobilnetet használtak a Glastonbury Fesztiválon, mint kilenc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4869944a-6d59-4a13-b471-b9c44c1309dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Cégeik nem szerepeltek jól 2018-ban.","shortLead":"Cégeik nem szerepeltek jól 2018-ban.","id":"20190710_Felkopna_az_alla_a_magyar_valogatott_focistaknak_ha_a_vallalkozasaikbol_kellene_megelniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4869944a-6d59-4a13-b471-b9c44c1309dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfba32d9-bb4f-404f-b3ee-dc2f8b1e80f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Felkopna_az_alla_a_magyar_valogatott_focistaknak_ha_a_vallalkozasaikbol_kellene_megelniuk","timestamp":"2019. július. 10. 16:18","title":"Felkopna az álla a magyar válogatott focistáknak, ha a vállalkozásaikból kellene megélniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idénymunka is csábítja a kereskedelmi, áruházi dolgozókat, így a munkaadók sokszor törvénytelen eszközökhöz nyúlnak, hogy a kevés munkaerővel meg tudják oldani a munkaszervezést.","shortLead":"Az idénymunka is csábítja a kereskedelmi, áruházi dolgozókat, így a munkaadók sokszor törvénytelen eszközökhöz nyúlnak...","id":"20190710_Rabszolgamunkat_okoz_a_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5efe34d-ab77-485b-992d-6eb93d03e11a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Rabszolgamunkat_okoz_a_munkaerohiany","timestamp":"2019. július. 10. 06:12","title":"Rabszolgamunkát okoz a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]