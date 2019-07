Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel nagyjából egy órával a felszállás után meghibásodott az egyik hajtóműve.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel...","id":"20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f9eb4b-d047-4258-8876-69962831190c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. július. 10. 09:45","title":"Videóra vette az utas a rémisztő hajtóműhibát a Delta járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206a8562-e5eb-4821-8da0-c65c87bf177b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hogyan jut el a szőlőszem a palackig? Hogyan lehet a cukorfokot a szőlőlevelek elrendezésével befolyásolni? Hogyan adjuk el a borokat, és mitől lesz híres egy bor? Herczeg Ágnes borszakértőt a bor útjának teljes képe érdekli – számára a bor a logika művészetéhez tartozik.","shortLead":"Hogyan jut el a szőlőszem a palackig? Hogyan lehet a cukorfokot a szőlőlevelek elrendezésével befolyásolni? Hogyan...","id":"20190709_A_rejtvenyfejtes_izgat_a_borban__interju_Herczeg_Agnes_borszakertovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206a8562-e5eb-4821-8da0-c65c87bf177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ba58da-f141-4c90-bd5f-44deee446810","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190709_A_rejtvenyfejtes_izgat_a_borban__interju_Herczeg_Agnes_borszakertovel","timestamp":"2019. július. 10. 09:30","title":"\"A rejtvényfejtés izgat a borban\" - interjú Herczeg Ágnes borszakértővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre kivetni tervezett adója ügyében – jelentette be szerdán Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója. \r

","shortLead":"Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre kivetni tervezett adója ügyében – jelentette be szerdán...","id":"20190711_techcegek_kulonado_franciaorszag_egyesult_allamok_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fffaa33-b429-4296-9a11-914a8cd45d48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_techcegek_kulonado_franciaorszag_egyesult_allamok_kereskedelem","timestamp":"2019. július. 11. 06:13","title":"Techcégek miatt mehet egymásnak Franciaország és az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy ez is a Google+ sorsára jusson.","shortLead":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy...","id":"20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceca9a8-17b6-4d28-84fa-1128150aa022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"A Google+-szal befürdött, most mégis új közösségi ötlettel próbálkozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9c8adb-efb8-42b4-8e72-5e9918bb75b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű Aurus Senat az árát tekintve már egész biztosan a legnemesebb európai luxusautókkal rivalizál.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű Aurus Senat az árát tekintve már egész biztosan a legnemesebb európai luxusautókkal rivalizál.","id":"20190710_80_millio_forinton_nyit_putyin_orosz_hibrid_luxusautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c8adb-efb8-42b4-8e72-5e9918bb75b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1188a2ce-80d3-4f75-a8f9-75a6917771e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_80_millio_forinton_nyit_putyin_orosz_hibrid_luxusautoja","timestamp":"2019. július. 10. 06:41","title":"80 millió forinton nyit Putyin orosz hibrid luxusautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos EP-pozíciótól.","shortLead":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos...","id":"20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e02d53-3e8c-467e-ba30-95050ae905b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2019. július. 10. 07:21","title":"Újabb jel, hogy a Fidesz hoppon maradhat az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamivel több, mint 50 ezer forintba kerül az az extra, amivel a német népautók egy picit a brit luxusautókra hasonlíthatnak. ","shortLead":"Valamivel több, mint 50 ezer forintba kerül az az extra, amivel a német népautók egy picit a brit luxusautókra...","id":"20190711_mostantol_egy_kicsit_olyanok_lehetnek_a_volkswagenek_mint_a_rollsroyceok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=224c0d92-b57b-424c-bc43-161cc55f0c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d4df7e-121f-4a18-b11e-fc30ffe5bd26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_mostantol_egy_kicsit_olyanok_lehetnek_a_volkswagenek_mint_a_rollsroyceok","timestamp":"2019. július. 11. 06:41","title":"Mostantól egy kicsit olyanok lehetnek a Volkswagenek, mint a Rolls-Royce-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta velük.","shortLead":"A szobi bakterházban a dolgozók maguk dobták össze a pénz klímára, hogy ne süljenek meg, erre egy fejes kikapcsoltatta...","id":"20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f023c98e-73f4-4614-b39f-a4c23b11a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c669d734-78c1-4b06-8bba-14894421a70b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_felhaborodott_a_mav_mobilklima","timestamp":"2019. július. 10. 17:51","title":"Felháborodott a MÁV, hogy lekapcsoltatták a dolgozókkal a mobilklímát, belső vizsgálatot ígértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]