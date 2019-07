Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az Apple-rajongók, az iparág is kíváncsian várja, mikor rukkol elő az Apple a teljes előlapot elfoglaló, notch-mentes kijelzővel felszerelt iPhone-okkal. A világ legjobb Apple-elemzője már sejti.","shortLead":"Nemcsak az Apple-rajongók, az iparág is kíváncsian várja, mikor rukkol elő az Apple a teljes előlapot elfoglaló...","id":"20190711_apple_iphone_okostelefon_kijelzo_ming_chi_kuo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeac294-34be-4204-a196-2349acd21757","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_apple_iphone_okostelefon_kijelzo_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. július. 11. 15:33","title":"Megvan, mikor jöhetnek a szenzorsziget nélküli csupakijelzős iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég, érkezett a régi főszerkesztő helyére a Bálványosi Szabadegyetem sajtófőnöke.\r

\r

","shortLead":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég...","id":"20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf7c093-cbe3-403c-b2ee-26a682a34210","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","timestamp":"2019. július. 11. 18:13","title":"A NER szemében megbízható főszerkesztőt kapott a legsikeresebb erdélyi magyar napilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981b6b8f-7d9a-4b23-a1ef-94c5abfa1779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Note sorozatot a telefonban tartható digitális toll, az S Pen teszi azzá, ami. Mostanában viszont többek is feltették a kérdést, nem kellene inkább megszabadulnia a Samsungnak ettől a kiegészítőtől?","shortLead":"A Note sorozatot a telefonban tartható digitális toll, az S Pen teszi azzá, ami. Mostanában viszont többek is feltették...","id":"20190711_samsung_note_s_pen_hasznos_hely_foglalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=981b6b8f-7d9a-4b23-a1ef-94c5abfa1779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d9a8a2-03ca-4aec-9256-e4c9a251f718","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_samsung_note_s_pen_hasznos_hely_foglalasa","timestamp":"2019. július. 11. 13:03","title":"Többen is úgy gondolják: el kellene végre engednie az S Pent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg rezsicsökkentés és olcsó áram sem. A paksi bővítésért felelős miniszter szerint mérföldkőhöz értek.","shortLead":"Meg rezsicsökkentés és olcsó áram sem. A paksi bővítésért felelős miniszter szerint mérföldkőhöz értek.","id":"20190712_Suli_Atomenergia_nelkul_nincs_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cffc029-9d8c-4cef-804b-67eda665051f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Suli_Atomenergia_nelkul_nincs_klimavedelem","timestamp":"2019. július. 12. 10:13","title":"Süli: Atomenergia nélkül nincs klímavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","shortLead":"Legalábbis ha egymás uniós jelöltjeinek leszavazása annak számít – márpedig szerintük igen.","id":"20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2a54f-79fb-48a0-9bf0-c4827715b10b","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Tudta_hogy_a_Fidesz_mar_tiz_eve_hazaarulo","timestamp":"2019. július. 12. 08:08","title":"Tudta, hogy a Fidesz már tíz éve hazaáruló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban. ","shortLead":"Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban. ","id":"20190711_Ilyen_is_regen_volt_csokkent_a_dollarmilliomosok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0965a96-1bfe-4b70-a616-1dce287074c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Ilyen_is_regen_volt_csokkent_a_dollarmilliomosok_szama","timestamp":"2019. július. 11. 17:25","title":"Ilyen is régen volt: csökkent a dollármilliomosok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Közleményt adott ki a MÁV a múlt hét pénteken megjelent cikkünkkel kapcsolatban. A szövegben olyan állításokat is szerkesztőségünk \"szájába adnak\", melyeknek kifejezetten az ellenkezőjét írtuk le.","shortLead":"Közleményt adott ki a MÁV a múlt hét pénteken megjelent cikkünkkel kapcsolatban. A szövegben olyan állításokat is...","id":"20190712_mav_eticket_ejegyrendszer_hiba_sajtokozlemeny_allitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e67af4-9739-4f16-aab8-115e4462bcfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_mav_eticket_ejegyrendszer_hiba_sajtokozlemeny_allitasok","timestamp":"2019. július. 12. 11:33","title":"Mit állítunk mi, és mit állít a MÁV a jegyügyben? Ki miben tévedhet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két hét alatt kétezer-ötszázan éltek a július 1-ével kibővített jelzáloghitel-elengedés lehetőségével.","shortLead":"Két hét alatt kétezer-ötszázan éltek a július 1-ével kibővített jelzáloghitel-elengedés lehetőségével.","id":"20190712_Meglepetes_tobb_csalad_igenyelhet_jelzaloghitelelengedest_ugyhogy_tobb_csalad_igenyli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f30bb-5c10-4030-8855-2321179ca07d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Meglepetes_tobb_csalad_igenyelhet_jelzaloghitelelengedest_ugyhogy_tobb_csalad_igenyli","timestamp":"2019. július. 12. 13:09","title":"Meglepetés: több család igényelhet jelzáloghitel-elengedést, úgyhogy több család igényli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]