[{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem hosszabbított a szövetség Csoknyai Istvánnal és Vladan Maticcsal. ","shortLead":"Nem hosszabbított a szövetség Csoknyai Istvánnal és Vladan Maticcsal. ","id":"20190710_gulyas_istvan_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_chema_rodriguez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d47c8e-62b4-47b1-b352-488e39214cc4","keywords":null,"link":"/sport/20190710_gulyas_istvan_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_chema_rodriguez","timestamp":"2019. július. 10. 12:14","title":"Új szövetségi kapitánya van a férfi kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban. ","shortLead":"Azonban még így is több mint 18 millió ember mondhatja el magáról, hogy gazdagnak számít a globális gazdaságban. ","id":"20190711_Ilyen_is_regen_volt_csokkent_a_dollarmilliomosok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0965a96-1bfe-4b70-a616-1dce287074c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Ilyen_is_regen_volt_csokkent_a_dollarmilliomosok_szama","timestamp":"2019. július. 11. 17:25","title":"Ilyen is régen volt: csökkent a dollármilliomosok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég, érkezett a régi főszerkesztő helyére a Bálványosi Szabadegyetem sajtófőnöke.\r

","shortLead":"Egyedüliként a Bihari Napló tudta növelni olvasóinak számát, de a kormányközeli médiaalapítványnak ez sem volt elég...","id":"20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2991160-b7c2-408a-a6b8-5f0f844db3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf7c093-cbe3-403c-b2ee-26a682a34210","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Megbizhato_foszerkesztot_kapott_a_legsikeresebb_erdelyi_magyar_napilap","timestamp":"2019. július. 11. 18:13","title":"A NER szemében megbízható főszerkesztőt kapott a legsikeresebb erdélyi magyar napilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év alatt az összes szer támogatását nullára fogják csökkenteni. ","id":"20190710_Megvonjak_az_allami_tamogatast_a_homeopatias_szerektol_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c010ead-c7be-4538-afbb-cd842b79c6c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Megvonjak_az_allami_tamogatast_a_homeopatias_szerektol_Franciaorszagban","timestamp":"2019. július. 10. 18:51","title":"Megvonják az állami támogatást a homeopátiás szerektől Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e32e69-4ff2-48a3-98f9-da2a3b1612cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A látássérült Kopa Marcell politológus hallgató a diplomaosztójára is magával vitte a vakvezető kutyáját.","shortLead":"A látássérült Kopa Marcell politológus hallgató a diplomaosztójára is magával vitte a vakvezető kutyáját.","id":"20190711_Meghato_video_vakvezeto_kutyajaval_vette_at_diplomajat_egy_pecsi_hallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4e32e69-4ff2-48a3-98f9-da2a3b1612cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7d0905-1eca-4624-85a6-f6d5b3a3a59d","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Meghato_video_vakvezeto_kutyajaval_vette_at_diplomajat_egy_pecsi_hallgato","timestamp":"2019. július. 11. 07:22","title":"Megható videó: vakvezető kutyájával vette át diplomáját egy pécsi hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel fenyeget.","shortLead":"Két falu között durva leszámolássorozat tört ki, terhes nők és gyerekek is meghaltak. A miniszterelnök halálbüntetéssel...","id":"20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ad536a8-053d-45a1-883e-1e3870443841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4c6edd-8f50-48ac-a6eb-6d9c4a7033c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Torzsi_bosszuban_oltek_meg_20_embert_Papua_UjGuinean","timestamp":"2019. július. 10. 09:54","title":"Törzsi bosszúban öltek meg 20 embert Pápua Új-Guineán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d086e6ee-c011-456d-85dc-7337edf2f1dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Honvéd, a Fehérvár és a Debrecen is nyert.","shortLead":"A Honvéd, a Fehérvár és a Debrecen is nyert.","id":"20190712_Gyozelemmel_kezdtek_a_magyar_csapatok_az_Europa_Ligaselejtezokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d086e6ee-c011-456d-85dc-7337edf2f1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5093aa5b-934f-4c93-afac-c25d11a7fd71","keywords":null,"link":"/sport/20190712_Gyozelemmel_kezdtek_a_magyar_csapatok_az_Europa_Ligaselejtezokon","timestamp":"2019. július. 12. 05:30","title":"Győzelemmel kezdtek a magyar csapatok az Európa Liga-selejtezőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","shortLead":"Tuzson Bence utasította a kormányhivatalt az ügy kivizsgálására. ","id":"20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762f324-2ef2-41b4-91a5-ddd4d725c7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kivizsgaltatja_a_Miniszterelnokseg_a_7_oras_kesessel_erkezo_londoni_Wizz_Airjarat_ugyet","timestamp":"2019. július. 10. 18:13","title":"Kivizsgáltatja a Miniszterelnökség a 7 órás késéssel érkező londoni Wizz Air-járat ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]