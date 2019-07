View this post on Instagram

This is how we do it! ���� And yes, this is real! ���� Thanks for the great performance to our colleagues from Heves County! �������� Can you top this: @nypd ? �������� ������������ #bottlecapchallenge #donttrythisathome @polizei_im_bild @newzealandpolice @bundespolizeikarriere #rendőrség #police #hivatás #postoftheday #video #awesome #shot