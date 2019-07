Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapon belül ez a harmadik alkalom, hogy a német kancellár nyilvános eseményen rosszul lett.","shortLead":"Egy hónapon belül ez a harmadik alkalom, hogy a német kancellár nyilvános eseményen rosszul lett.","id":"20190710_angela_merkel_nemet_kancellar_remeges_rosszullet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774e3257-ad24-4438-a863-3b69a818929e","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_angela_merkel_nemet_kancellar_remeges_rosszullet","timestamp":"2019. július. 10. 13:21","title":"Megint teljes testében remegett Angela Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","shortLead":"A májusi európai parlamenti választás a pártok hazai erőviszonyait is alaposan felkavarta. ","id":"20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9673c28-ba4b-440f-9dd7-cd40630ecbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Median_Erosodott_a_DK_es_a_Momentum_az_LMP_szavazotabora_a_felere_csokkent","timestamp":"2019. július. 10. 20:22","title":"Medián: Erősödött a DK és a Momentum, az LMP szavazótábora a felére csökkent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","shortLead":"Az állat felkúszott a lépcsőn, majd eltűnt, feltehetően a ház beázott pincéjében élhetett. ","id":"20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444eadfb-f4b8-482f-a47e-8d0f7294f3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c05788-bcdf-45d8-b0ce-b69fccbca204","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Siklo_kuszott_be_egy_szegedi_tarsashazba","timestamp":"2019. július. 10. 15:05","title":"Sikló kúszott be egy szegedi társasházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi kedden tűnt el. ","shortLead":"A férfi kedden tűnt el. ","id":"20190710_A_dunaujvarosi_szabadstrandon_talaltak_meg_egy_eltunt_ferfi_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7ebf51-b9ce-49cc-9995-1fc31bf8f8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_dunaujvarosi_szabadstrandon_talaltak_meg_egy_eltunt_ferfi_holttestet","timestamp":"2019. július. 10. 15:12","title":"A dunaújvárosi szabadstrandon találták meg egy eltűnt férfi holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cd0811-d85e-4b48-8a71-95ddb5861f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adódik a kérdés: tényleg így kell szakszerűen kivinni egy magatehetetlen embert a szerelvényből?","shortLead":"Adódik a kérdés: tényleg így kell szakszerűen kivinni egy magatehetetlen embert a szerelvényből?","id":"20190711_3as_metro_biztonsagi_or_ajult_utas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45cd0811-d85e-4b48-8a71-95ddb5861f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194880e8-88a9-4ce0-ad26-47d6aebce01a","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_3as_metro_biztonsagi_or_ajult_utas_video","timestamp":"2019. július. 11. 14:05","title":"Karjánál fogva vonszoltak ki egy ájult utast a 3-as metróból a biztonságiak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox fejlesztői nemcsak személyesebbé, de biztonságosabbá is szeretnék tenni a böngészőt, ezért mostantól már ajánlja a bővítményeket a rendszer.","shortLead":"A Firefox fejlesztői nemcsak személyesebbé, de biztonságosabbá is szeretnék tenni a böngészőt, ezért mostantól már...","id":"20190711_mozilla_firefox_bovitmeny_ajanlasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2645fe16-e762-4814-8bae-1322f0f795f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_mozilla_firefox_bovitmeny_ajanlasa","timestamp":"2019. július. 11. 18:03","title":"Firefoxot használ? Érdemes frissíteni, biztonságosabban lehet bővítményeket használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d221447-6a4d-42c7-8b2f-0985557046e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Voyager-2 sokkal szívósabb eszköz, mint azt bármikor is reméli merték a tudósok. Most épp egy fűtőberendezést kapcsoltak ki, de a hozzá tartozó műszer továbbra is képes dolgozni.","shortLead":"A jelek szerint a Voyager-2 sokkal szívósabb eszköz, mint azt bármikor is reméli merték a tudósok. Most épp...","id":"20190710_nasa_voyager_2_urszonda_crs_kozmikus_sugarzasmero_vilagur_felfedezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d221447-6a4d-42c7-8b2f-0985557046e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222407e-6247-4fc3-b733-ed3accf06ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nasa_voyager_2_urszonda_crs_kozmikus_sugarzasmero_vilagur_felfedezes","timestamp":"2019. július. 10. 12:33","title":"Lekapcsoltak egy fontos egységet a Voyager-2-nél, de még így is simán működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi László mellé. ","shortLead":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi...","id":"20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed2c035-ff59-40c5-85c9-f77fb8cf228c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 10. 14:11","title":"Ursula von der Leyen elmondta, hogyan tartatná be a jogállamiságot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]