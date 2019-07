Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igalnál látták utoljára a kengurut, de eddig nem tudták elfogni.","shortLead":"Igalnál látták utoljára a kengurut, de eddig nem tudták elfogni.","id":"20190711_A_somogyi_rendorok_azt_kerik_szoljon_nekik_aki_lat_egy_szokott_kengurut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513b8fea-4194-4891-a3da-d1cf9979c170","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_somogyi_rendorok_azt_kerik_szoljon_nekik_aki_lat_egy_szokott_kengurut","timestamp":"2019. július. 11. 19:41","title":"A somogyi rendőrök azt kérik, szóljon nekik, aki lát egy szökött kengurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b83fb55-6e66-4c73-b5c9-ed29d21e326a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szürtei iskola a település egyetlen oktatási intézménye.\r

","shortLead":"A szürtei iskola a település egyetlen oktatási intézménye.\r

","id":"20190712_Penzzel_segiti_a_viharban_megrongalodott_karpataljai_iskolaepulet_helyreallitasat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b83fb55-6e66-4c73-b5c9-ed29d21e326a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef912f2-5f1e-4278-8ee2-63a096faecfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Penzzel_segiti_a_viharban_megrongalodott_karpataljai_iskolaepulet_helyreallitasat_a_kormany","timestamp":"2019. július. 12. 13:48","title":"Pénzzel segíti a viharban megrongálódott kárpátaljai iskolaépület helyreállítását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f228b689-7a00-4f26-87d0-b533af3a7655","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a 2015-ös menekültválság idején játszódik majd.","shortLead":"A film a 2015-ös menekültválság idején játszódik majd.","id":"20190711_Roman_szinesz_Orban_Viktor_Angela_Merkel_film_mozi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f228b689-7a00-4f26-87d0-b533af3a7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5afa238-2f95-4c32-9ac3-df36eac7c94b","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Roman_szinesz_Orban_Viktor_Angela_Merkel_film_mozi","timestamp":"2019. július. 11. 13:59","title":"Román színész játssza Orbán Viktort az Angela Merkelről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző kínai hajóhoz – jelentette a China Daily című kínai pártlap. ","shortLead":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző...","id":"20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9b1ff-3f85-4d7f-916b-0dc3ddb01692","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","timestamp":"2019. július. 12. 12:03","title":"Videó: Elindult a Hósárkány 2, Kína első saját jégtörője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és felhalmozódnak a fenéken, de eddig nem értették, ez hogy lehetséges. ","shortLead":"A víz felsőbb rétegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint havazásra hasonlító módon leszállnak és...","id":"20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6beaa4b5-33ef-4c6e-a950-1083e23a5796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7346afa8-4d27-4ee0-bce4-25e35d562faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fizikai_keptelensegnek_tunt_hogy_sokristalyok_sullyednek_le_a_Holttengerben_most_kiderult_hogy_miert","timestamp":"2019. július. 10. 21:33","title":"Fizikai képtelenségnek tűnt, hogy sókristályok süllyednek le a Holt-tengerben, most kiderült, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1974-ben szűnt meg a villamosközlekedés a városban, de most újra elővennék az évek óta fiókban lévő tervet. ","shortLead":"1974-ben szűnt meg a villamosközlekedés a városban, de most újra elővennék az évek óta fiókban lévő tervet. ","id":"20190710_Visszaallitana_a_villamoskozlekedest_Szombathelyen_az_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752c6fbd-bcee-4ab6-a2b1-40a2f72f12a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Visszaallitana_a_villamoskozlekedest_Szombathelyen_az_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 10. 20:13","title":"Visszaállítaná a villamosközlekedést Szombathelyen az ellenzéki polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szükség van a hallgatózásra a nyelvi algoritmus fejlesztéséhez.","shortLead":"Szükség van a hallgatózásra a nyelvi algoritmus fejlesztéséhez.","id":"20190712_Amit_a_Google_Asszisztenssel_beszel_azt_halljak_a_Google_dolgozoi_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390e157a-733d-45ea-aeb3-3d9f493abd52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_Amit_a_Google_Asszisztenssel_beszel_azt_halljak_a_Google_dolgozoi_is","timestamp":"2019. július. 12. 12:43","title":"Amit a Google Asszisztenssel beszél, azt hallják a Google dolgozói is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481bb356-ea3c-44d5-870d-e9ed673ef0f6","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"20190711_HVG_hetilap_tartalomismerteto_fulszoveg_Nagy_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481bb356-ea3c-44d5-870d-e9ed673ef0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b36c6aa-19e7-438f-9343-a00ad747c25b","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_HVG_hetilap_tartalomismerteto_fulszoveg_Nagy_Gabor","timestamp":"2019. július. 11. 14:30","title":"Nagy Gábor: Húzd meg jobban, menjen a munka!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]