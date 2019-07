Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"956180d2-95eb-49e8-b6bc-009ff657f6b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál versenyző győzött a balatoni településen rendezett viadalon, a cseh Martin Sonka vezet összetettben. ","shortLead":"Ausztrál versenyző győzött a balatoni településen rendezett viadalon, a cseh Martin Sonka vezet összetettben. ","id":"20190714_megvan_a_red_bull_air_race_gyoztese_zamardiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956180d2-95eb-49e8-b6bc-009ff657f6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97798d44-89ca-4c86-abeb-baea4d8fd1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_megvan_a_red_bull_air_race_gyoztese_zamardiban","timestamp":"2019. július. 14. 16:58","title":"Megvan a Red Bull Air Race győztese Zamárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20190714_Ha_ezt_a_hat_szamot_megalmodta_innentol_konnyen_fog_aludni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0ef410-26a9-4a00-8b11-a07e3e1fc193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_Ha_ezt_a_hat_szamot_megalmodta_innentol_konnyen_fog_aludni","timestamp":"2019. július. 14. 17:55","title":"Ha ezt a hat számot megálmodta, innentől könnyen fog aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 1, 6, 27, 28, 54.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fe215f-4977-4cfa-9ce4-1fbffcbc8d6c","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"Itt vannak a lottószámok, ha nem ikszelte be az egyest, meg se nézze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a699eeff-9432-4699-bf0f-e3d13147fff5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy névtelen levél alapján nyitottak fel egy XIX. századi sírt. ","shortLead":"Egy névtelen levél alapján nyitottak fel egy XIX. századi sírt. ","id":"20190715_Egy_36_eve_eltunt_lanyt_kerestek_rejtett_csontkamrakat_talaltak_egy_vatikani_temetoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a699eeff-9432-4699-bf0f-e3d13147fff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3357ed-312a-4b57-8cf7-2f97b4da46a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Egy_36_eve_eltunt_lanyt_kerestek_rejtett_csontkamrakat_talaltak_egy_vatikani_temetoben","timestamp":"2019. július. 15. 13:30","title":"Egy 36 éve eltűnt lányt kerestek, rejtett csontkamrákat találtak egy vatikáni temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a379c733-c004-40f7-a687-27e6278e9d7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök kirohanásában a demokrata kongresszusi képviselőnőket támadta, most rasszizmussal vádolják.","shortLead":"Az elnök kirohanásában a demokrata kongresszusi képviselőnőket támadta, most rasszizmussal vádolják.","id":"20190715_Trump_felszolitotta_a_szinesboru_kepviselonoket_hogy_hagyjak_el_az_Egyesult_Allamokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a379c733-c004-40f7-a687-27e6278e9d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0f530d-fef8-4d34-81db-b8c21071dc5d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Trump_felszolitotta_a_szinesboru_kepviselonoket_hogy_hagyjak_el_az_Egyesult_Allamokat","timestamp":"2019. július. 15. 12:37","title":"Trump felszólította a színes bőrű képviselőnőket, hogy hagyják el az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai légierő szerint nem kellene.","shortLead":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai...","id":"20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537ab02-303f-47c4-9cd1-c3387fd2d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Fontos dologra figyelmezteti az amerikai légierő az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozik Andacs Botond az Index vezérigazgatói posztjáról július 15-i hatállyal, helyét Pusztay András veszi át – írja a Kreatív.hu. Ziegler Gábor pedig igazgatósági tag lesz az Indexnél.","shortLead":"Távozik Andacs Botond az Index vezérigazgatói posztjáról július 15-i hatállyal, helyét Pusztay András veszi át – írja...","id":"20190715_Lecserelik_az_Indexhu_vezerigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72f093e-3bcc-4cea-b2f4-96d4697e45ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Lecserelik_az_Indexhu_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. július. 15. 15:33","title":"Lecserélik az Index vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szolnokon együtt gyakorlatozó amerikai és magyar különleges egységek parancsokai a feladatukra összpontosítanak, nem pedig arra, hogy a két ország vezetői túl szoros kapcsolatot ápolnak Moszkvával – írta elemzésében a The New York Times. Az amerikai lap egyben megemlékezett arról is, hogy az által autoriternek nevezett Orbán Viktor nyomást gyakorol a civilszervezetekre, maga alá gyűrte a média nagy részét és a saját érdekei szerint szabta át a választási rendszert.","shortLead":"A Szolnokon együtt gyakorlatozó amerikai és magyar különleges egységek parancsokai a feladatukra összpontosítanak, nem...","id":"20190714_Orban_Trump_es_Putyin_furcsa_viszonyarol_ir_a_The_New_York_Times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75151f5-4e29-4b98-8a74-71ce6c7fb062","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Orban_Trump_es_Putyin_furcsa_viszonyarol_ir_a_The_New_York_Times","timestamp":"2019. július. 14. 09:54","title":"Orbán, Trump és Putyin furcsa viszonyáról ír a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]