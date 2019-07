Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását. A magyar startup egyik rendhagyó túráján mi is részt vettünk – Stohl Andrással a fülünkben.","shortLead":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását...","id":"20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326266-b07f-46bc-a4d6-c52d2a8b8ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"VR-sétára mentünk Budapesten, azt is láttuk, hogyan épült a Budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","shortLead":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","id":"20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448b7c0-0c78-483c-9584-28557e81a015","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","timestamp":"2019. július. 15. 11:48","title":"Jóbarátok-rajongók, figyelem: ettől a kollekciótól azonnal a Central Perkben érezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és zenedobozát is ellopta. A tolvaj annak ellenére bukott le, hogy álcázással tette nehezebbé a rendőrök dolgát.","shortLead":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és...","id":"20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabdeecd-4366-4309-bb2b-90e3393e57eb","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","timestamp":"2019. július. 14. 10:19","title":"Lebukott az álcázás nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1332b1-3ed3-48ed-a59d-97fe0185c388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eleve be sem álltak mögé szélsőjobbos múltja miatt.","shortLead":"Eleve be sem álltak mögé szélsőjobbos múltja miatt.","id":"20190713_A_Momentum_es_a_Parbeszed_sem_tamogatja_az_ozdi_jobbikost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1332b1-3ed3-48ed-a59d-97fe0185c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b2a79-5cff-4720-98ef-04de42440f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_A_Momentum_es_a_Parbeszed_sem_tamogatja_az_ozdi_jobbikost","timestamp":"2019. július. 13. 15:59","title":"A Momentum és a Párbeszéd sem támogatja az ózdi jobbikost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt, illetve akadozott a metró közlekedés, továbbá emberek ragadtak a liftekben.","shortLead":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt...","id":"20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1b1463-d449-4fe4-9e2c-2c11a756c028","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","timestamp":"2019. július. 14. 09:59","title":"Újabb komoly áramszünet New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","shortLead":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","id":"20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c198ce5-b990-417c-8bca-c77c92118405","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Lenyűgöző hímoroszlán teteme felett csókolózott egy büszke vadászpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem nélkülözi majd.","shortLead":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem...","id":"20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fdedb9-6053-4b28-9994-34da23d504f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","timestamp":"2019. július. 15. 13:03","title":"Bekerül az új Mortal Kombat-moziba a videojátékok legdurvább része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97094ff-fb45-44be-8c24-d91a3de75e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ezt így átadta, az komolyan, mire gondolt?","shortLead":"Aki ezt így átadta, az komolyan, mire gondolt?","id":"20190715_Ettol_meg_egy_orosz_autos_is_kiakadt_a_forgalmi_sav_kozepen_volt_a_szalagkorlat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d97094ff-fb45-44be-8c24-d91a3de75e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b1b004-5af9-4003-9ae0-02a90d0c50d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ettol_meg_egy_orosz_autos_is_kiakadt_a_forgalmi_sav_kozepen_volt_a_szalagkorlat__video","timestamp":"2019. július. 15. 12:27","title":"Ettől még egy orosz autós is kiakadt, a forgalmi sáv közepén volt a szalagkorlát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]