[{"available":true,"c_guid":"0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas helyek egyelőre nem lesznek, az építkezést az adófizetők állják, a számla átlépte a 3,5 milliárd forintot.","shortLead":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas...","id":"20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a53476-2a59-4153-b512-e621517e9a59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","timestamp":"2019. július. 15. 16:27","title":"Kell még 164 millió forint közpénz a milliós tandíjjal induló elit magániskolára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1660e39-1ed5-4012-a9ec-5fd9ba20777b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kijelzőtörés a felhasználók egyik legnagyobb rémálma, mégis csak minden második magyar védi megfelelően a mobilja előlapját – derül ki a Huawei kutatásából. Annak ellenére, hogy gyakran előfordul, a képernyő törése esetén csak a felhasználók egynegyede javíttatja meg a mobilját. A lekérdezés eredményei alapján itthon leginkább a szolgáltatás ára tartja vissza a mobiltulajdonosokat attól, hogy szervizbe vigyék törött készüléküket.","shortLead":"Bár a kijelzőtörés a felhasználók egyik legnagyobb rémálma, mégis csak minden második magyar védi megfelelően a mobilja...","id":"20190714_huawei_kijelzotores_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1660e39-1ed5-4012-a9ec-5fd9ba20777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045f4256-b3f0-4195-93dd-fc94a410a2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_huawei_kijelzotores_felmeres","timestamp":"2019. július. 14. 18:03","title":"Huawei: rettegnek a magyarok, hogy összetörik a telefonjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet versenyfelügyeleti eljárást indított a Chocolate Brown szoláriumokat üzemeltető Sun System Kft. ellen.","shortLead":"A szervezet versenyfelügyeleti eljárást indított a Chocolate Brown szoláriumokat üzemeltető Sun System Kft. ellen.","id":"20190715_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_csokicso_chocolate_brown_szolarium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491975dc-3c02-43a1-8128-b9c7f9aafd02","keywords":null,"link":"/kkv/20190715_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_csokicso_chocolate_brown_szolarium","timestamp":"2019. július. 15. 15:57","title":"Gondja akadt a \"csokicső\" reklámjával a versenyhivatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9f4b71-25a7-4e9c-911c-ae61941deece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év édesapja címre pályázhat az az amerikai lézerfizikus, aki fiát egy olyan luxusautóval lepte meg, melynek legolcsóbb változata is 639 ezer 700 dollár az olasz autógyár katalógusa szerint. Ezt mindössze 20 ezer dollárból hozta ki a professzor, aki be akarta bizonyítani a fiataloknak, hogy \"ha a tudományt és a mérnöki tudást egyesítjük, akkor ezen a területen is érhetünk el eredményt\". Sterling Backus professzor másfél évet áldozott az életéből a Lamborghini Aventadorra, melyet fia, Xanader kért tőle. ","shortLead":"Az év édesapja címre pályázhat az az amerikai lézerfizikus, aki fiát egy olyan luxusautóval lepte meg, melynek...","id":"20190716_20_ezer_dollarbol_Lamborghini_Aventadort_epitettek_3D_technikaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9f4b71-25a7-4e9c-911c-ae61941deece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f5d0d-e90c-44c1-9116-f0fcd0345468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_20_ezer_dollarbol_Lamborghini_Aventadort_epitettek_3D_technikaval","timestamp":"2019. július. 16. 06:54","title":"20 ezer dollárból Lamborghini Aventadort építettek 3D-technikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusban különösen sok volt.","shortLead":"Májusban különösen sok volt.","id":"20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2728a86b-2dc7-46cc-84ef-27dedba512ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","timestamp":"2019. július. 16. 10:07","title":"Lejárt a kilakoltatási moratórium, ismét elharapódzott a végrehajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97094ff-fb45-44be-8c24-d91a3de75e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ezt így átadta, az komolyan, mire gondolt?","shortLead":"Aki ezt így átadta, az komolyan, mire gondolt?","id":"20190715_Ettol_meg_egy_orosz_autos_is_kiakadt_a_forgalmi_sav_kozepen_volt_a_szalagkorlat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97094ff-fb45-44be-8c24-d91a3de75e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b1b004-5af9-4003-9ae0-02a90d0c50d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ettol_meg_egy_orosz_autos_is_kiakadt_a_forgalmi_sav_kozepen_volt_a_szalagkorlat__video","timestamp":"2019. július. 15. 12:27","title":"Ettől még egy orosz autós is kiakadt, a forgalmi sáv közepén volt a szalagkorlát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal távoktatáshoz szerez be licenceket.","shortLead":"Ezúttal távoktatáshoz szerez be licenceket.","id":"20190716_Ujabb_milliardos_kozbeszerzest_huzott_be_a_4iG","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cc64cd-e401-436a-8865-afb6720d6025","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Ujabb_milliardos_kozbeszerzest_huzott_be_a_4iG","timestamp":"2019. július. 16. 08:58","title":"Újabb, milliárdos közbeszerzést húzott be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját is megpróbálja elcsábítani.","shortLead":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját...","id":"20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc0db9a-9849-4b4b-a26e-01ce3fbaee8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","timestamp":"2019. július. 15. 19:21","title":"Fekete brit színésznő lesz az új 007-es ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]