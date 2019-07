Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet versenyfelügyeleti eljárást indított a Chocolate Brown szoláriumokat üzemeltető Sun System Kft. ellen.","shortLead":"A szervezet versenyfelügyeleti eljárást indított a Chocolate Brown szoláriumokat üzemeltető Sun System Kft. ellen.","id":"20190715_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_csokicso_chocolate_brown_szolarium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491975dc-3c02-43a1-8128-b9c7f9aafd02","keywords":null,"link":"/kkv/20190715_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_csokicso_chocolate_brown_szolarium","timestamp":"2019. július. 15. 15:57","title":"Gondja akadt a \"csokicső\" reklámjával a versenyhivatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt tényfeltáró cikksorozatot. Francois de Rugy – aki a Facebookon jelentette be távozását – \"médialincselés\" áldozatának nevezte magát.","shortLead":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt...","id":"20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decdd52a-9bc2-4434-a435-3535b14076d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","timestamp":"2019. július. 16. 17:57","title":"Lemondott a luxuskiadásokkal vádolt francia miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","id":"20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb836593-34b4-4103-b406-8b35375f33d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","timestamp":"2019. július. 16. 09:16","title":"Új ötlet a nyári dugók ellen: az M7-es leállósávján is autózhatnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven lehet most ok az ünneplésre Kínában, a jelek szerint ugyanis nemcsak szárnyal a mobilos üzletáguk, de az amerikai piacra is visszatérhetnek.","shortLead":"Bőven lehet most ok az ünneplésre Kínában, a jelek szerint ugyanis nemcsak szárnyal a mobilos üzletáguk, de az amerikai...","id":"20190715_huawei_amerika_embargo_szankcio_okostelefonok_eladasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5f9b70-68e1-4ed7-866c-6179e8e613fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_huawei_amerika_embargo_szankcio_okostelefonok_eladasa","timestamp":"2019. július. 15. 18:03","title":"Bonthatják a pezsgőt a Huaweinél, két nagyon jó hírt is kaptak egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.","shortLead":"Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.","id":"20190716_Holtan_talaltak_egy_idos_not_egy_orvosi_rendelo_mosdojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33306991-5f84-4380-b77e-599fda4e0923","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Holtan_talaltak_egy_idos_not_egy_orvosi_rendelo_mosdojaban","timestamp":"2019. július. 16. 10:17","title":"Holtan találtak egy idős nőt egy orvosi rendelő mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2862e05-2cbf-4be6-bb68-4467909b789e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Christian Kern felügyelőbizottsági tag lett az RZSD-nél.","shortLead":"Christian Kern felügyelőbizottsági tag lett az RZSD-nél.","id":"20190716_christian_kern_volt_osztrak_kancellar_felugyelobizottsagi_tag_orosz_allami_vasuttarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2862e05-2cbf-4be6-bb68-4467909b789e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ba67db-9e04-4e9b-b0ac-1e2c73d067a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_christian_kern_volt_osztrak_kancellar_felugyelobizottsagi_tag_orosz_allami_vasuttarsasag","timestamp":"2019. július. 16. 20:57","title":"Volt osztrák kancellár kapott feladatot az orosz állami vasúttársaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik azzal vádolta Polt Pétert, hogy az egyik utasítása is közrejátszott abban, hogy szabadlábra került az olaszliszkai lincselés egyik elítéltje, a Legfőbb Ügyészség viszont ezt cáfolja. Állítják, hogy mindent megtettek azért, hogy ne engedjék ki az elítélt férfit, de a bíróság mégis így döntött.","shortLead":"A Jobbik azzal vádolta Polt Pétert, hogy az egyik utasítása is közrejátszott abban, hogy szabadlábra került...","id":"20190716_Polt_Peterek_szerint_a_birosagon_mult_az_olaszliszkai_elkoveto_kiengedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce4b3b-ea96-4b50-8df1-3fd2b2a9badf","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Polt_Peterek_szerint_a_birosagon_mult_az_olaszliszkai_elkoveto_kiengedese","timestamp":"2019. július. 16. 15:16","title":"Polt Péterék szerint a bíróságon múlt az olaszliszkai elkövető kiengedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","id":"20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcea870-570d-47da-a6a1-117fcf900b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. július. 16. 12:33","title":"Kiszivárgott képeken az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]