Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztattak egy 41 éves nőt, valamint a fiát és egyik lányát, mert a gyanú szerint évek óta több embert is rabszolgaként tartottak és használtak ki Pakodon – erősítette meg a Zalai Hírlap információját csütörtökön a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.","shortLead":"Letartóztattak egy 41 éves nőt, valamint a fiát és egyik lányát, mert a gyanú szerint évek óta több embert is...","id":"20190718_Rabszolgatarto_csalad_tagjait_tartoztattak_le_Zalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557834ac-e24a-4f6a-b1da-33ef677fd82a","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Rabszolgatarto_csalad_tagjait_tartoztattak_le_Zalaban","timestamp":"2019. július. 18. 10:27","title":"Rabszolgatartó családot tartóztattak le Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","id":"20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45297c92-5ba1-45a2-ac98-d2e4e28d44f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","timestamp":"2019. július. 18. 09:15","title":"Négy és fél év börtönt kapott a férfi, akit leszállítottak a troliról, erre megszúrta a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5012d8-21dc-4bfe-848f-3d7dc2d8ffac","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Egyre keményebben fenyegetőzik az USA és Irán, a katonai konfliktus veszélye nő. A két fél már harcolt egymás ellen a Hormuzi-szorosban, amely a világ egyik legfontosabb kereskedelmi vízi útvonala.","shortLead":"Egyre keményebben fenyegetőzik az USA és Irán, a katonai konfliktus veszélye nő. A két fél már harcolt egymás ellen...","id":"201929__iraniamerikai_acsarkodas__hormuziszoros__tankerhaboru__virtualis_harcok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5012d8-21dc-4bfe-848f-3d7dc2d8ffac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f21473e-3778-42c5-b3a3-04d5e866d9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__iraniamerikai_acsarkodas__hormuziszoros__tankerhaboru__virtualis_harcok","timestamp":"2019. július. 20. 08:00","title":"Könnyen rossz vége lehet az amerikai-iráni acsarkodásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója szerint Nagy-Britannia kizárólag a kilépés feltételrendszerét rögzítő megállapodás elfogadásával távozhat rendezett módon az Európai Unióból.","shortLead":"Az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója szerint Nagy-Britannia kizárólag a kilépés feltételrendszerét rögzítő...","id":"20190718_Barnier_Csak_ket_ut_all_a_britek_elott_nem_tobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854ca8df-380f-4f00-b43b-419d74de9bd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Barnier_Csak_ket_ut_all_a_britek_elott_nem_tobb","timestamp":"2019. július. 18. 09:53","title":"Barnier: Egyetlen módja van a rendezett brexitnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2919b7-28ba-4535-89b4-e4b56e6bc959","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vegaburgereket teszteltünk, és leginkább annak tudtunk örülni, hogy nem rántott sajttal tömték meg őket. Ráadásul nem is csak a húspogácsát hiányoltuk a szendvicsekből. Teszt.","shortLead":"Vegaburgereket teszteltünk, és leginkább annak tudtunk örülni, hogy nem rántott sajttal tömték meg őket. Ráadásul nem...","id":"20190718_gyorsetterem_vega_burger_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2919b7-28ba-4535-89b4-e4b56e6bc959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac7a5d9-1dd9-42b9-a11c-c028d117c24c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_gyorsetterem_vega_burger_teszt","timestamp":"2019. július. 18. 17:50","title":"Megkóstoltuk a gyorséttermi vegaszendvicseket – és ma sem lettünk vegák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3dbbf-b267-497d-a4c0-c3c7b2cfa2ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kéziszerszámokkal szabadították ki a tűzoltók.","shortLead":"Kéziszerszámokkal szabadították ki a tűzoltók.","id":"20190718_Jatekgepbe_szorult_egy_kisfiu_keze_a_tiszafuredi_strandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3dbbf-b267-497d-a4c0-c3c7b2cfa2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd908b4-2a90-4682-971e-791c18b7a648","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Jatekgepbe_szorult_egy_kisfiu_keze_a_tiszafuredi_strandon","timestamp":"2019. július. 18. 18:33","title":"Játékgépbe szorult egy kisfiú keze a tiszafüredi strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak tavaly 30 ezer tonna került hozzánk, ezt a szlovén környezetvédelmi hivatal megerősítette.","shortLead":"Csak tavaly 30 ezer tonna került hozzánk, ezt a szlovén környezetvédelmi hivatal megerősítette.","id":"20190719_Szloveniabol_is_szennyviziszap_jon_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a454a739-4b0f-4242-82f6-843304e20be2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Szloveniabol_is_szennyviziszap_jon_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 19. 12:23","title":"Szlovéniából is szennyvíziszap jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7ceb6d-250e-4ecc-9622-8d17dd400b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tengeri szivacsok belsejében élő féregfajta termete ellenére rendkívül erős hangot képes kibocsátani. Főleg harc közben jár a szája.","shortLead":"Egy tengeri szivacsok belsejében élő féregfajta termete ellenére rendkívül erős hangot képes kibocsátani. Főleg harc...","id":"20190718_fereg_hang_ocean_leocratides_kimuraorum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa7ceb6d-250e-4ecc-9622-8d17dd400b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf974b6-a4b8-4dae-ba36-ea806c6de48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_fereg_hang_ocean_leocratides_kimuraorum","timestamp":"2019. július. 18. 18:33","title":"Ez az apró, mégis harcias féreg az óceán egyik leghangosabb állata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]