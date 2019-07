Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0997d380-be48-4c99-a33f-626bec5af762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országban nagyon meleg lesz, aztán meg leszakadthat az ég.\r

\r

","shortLead":"Szinte az egész országban nagyon meleg lesz, aztán meg leszakadthat az ég.\r

\r

","id":"20190720_Hoseg_es_zivatarok_figyelmeztetest_adtak_ki_vasarnapra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0997d380-be48-4c99-a33f-626bec5af762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d2e4ea-a5f5-4a57-b879-a5f6d7dee64a","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Hoseg_es_zivatarok_figyelmeztetest_adtak_ki_vasarnapra","timestamp":"2019. július. 20. 20:49","title":"Hőség és zivatarok: figyelmeztetést adtak ki vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","shortLead":"A francia filozófus szerint Magyarország legjobbja volt a pénteken elhunyt gondolkodó.","id":"20190720_bhl_heller_emlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e6817-f7f1-4196-bdc8-734912825379","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_bhl_heller_emlekezes","timestamp":"2019. július. 20. 13:54","title":"Bernard-Henri Lévy Heller Ágnesről: Ha Európának arca volna, az övé lenne az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2760ed37-3733-4db9-ae14-ddf004f326c9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Olyan erővel húz, mint egy gőzmozdony, elképesztően gyors, nem fogyaszt túl sokat, és adott esetben egy komplett család is belefér a csomagokkal együtt. Kipróbáltuk az új dízelkorszakot nyitó S4-es Audit.","shortLead":"Olyan erővel húz, mint egy gőzmozdony, elképesztően gyors, nem fogyaszt túl sokat, és adott esetben egy komplett család...","id":"20190720_csaladi_auto_dizel_audi_s4_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2760ed37-3733-4db9-ae14-ddf004f326c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9600dc60-4da8-45ef-8d96-9ea6fc6f99c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_csaladi_auto_dizel_audi_s4_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 20. 11:00","title":"Spórolós családi sportautó: teszten a villanyturbós dízel Audi S4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b4d9d-62ff-4bc6-b687-4e0f3d09e038","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben zajlik egy családbüszkeségi vonulás is a szlovák fővárosban.\r

\r

","shortLead":"Közben zajlik egy családbüszkeségi vonulás is a szlovák fővárosban.\r

\r

","id":"20190720_A_pozsonyi_polgarmester_vezeti_a_Prideot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d66b4d9d-62ff-4bc6-b687-4e0f3d09e038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d49c43-f3d6-48cd-bedd-e4dab451c7b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_A_pozsonyi_polgarmester_vezeti_a_Prideot","timestamp":"2019. július. 20. 18:04","title":"A pozsonyi polgármester vezeti a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fiatal férfiak egy csoportja széttépte és az utcán égette el a szivárványos zászlót. ","shortLead":"Fiatal férfiak egy csoportja széttépte és az utcán égette el a szivárványos zászlót. ","id":"20190721_Konnygazzal_oszlattak_az_ellentuntetoket_egy_lengyel_melegfelvonulason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be53c63-8a71-4303-b87e-57933b916c32","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Konnygazzal_oszlattak_az_ellentuntetoket_egy_lengyel_melegfelvonulason","timestamp":"2019. július. 21. 08:08","title":"Könnygázzal oszlatták az ellentüntetőket egy lengyel melegfelvonuláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737f3009-c8d8-4c74-9a2b-bafe33b5366b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"„Amikor valaki komoly közjogi pozícióba kerül, akkor el kell döntenie, hogy mi a vezérfonala” – mondta pár éve egy közéleti beszélgetésen Stumpf István alkotmánybíró, akinek a héten jár le kilencéves megbízatása. Vajon mi volt az ő vezérfonala, s azt kompromisszumok nélkül tudta-e követni korábbi elvbarátainak kormányzása alatt?","shortLead":"„Amikor valaki komoly közjogi pozícióba kerül, akkor el kell döntenie, hogy mi a vezérfonala” – mondta pár éve...","id":"201929__stumpf_istvan__alkotmanybirosag__kulonvelemenyek__megmaradt_polgarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=737f3009-c8d8-4c74-9a2b-bafe33b5366b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7523aa92-8705-475f-b62d-e7458482382e","keywords":null,"link":"/itthon/201929__stumpf_istvan__alkotmanybirosag__kulonvelemenyek__megmaradt_polgarnak","timestamp":"2019. július. 20. 07:00","title":"Azért került oda, hogy az alkotmányt védje, és ugyanezért tehetik ki a szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci elemzések. A Belvárosban már 2 millió forint is lehet az újépítésű ingatlanok négyzetméterára, és a fővárosi átlag is közelíti a milliót. Egy válság esetén rengeteg képzetlen munkás kerülhet az utcára. ","shortLead":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci...","id":"20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adffccbe-602e-4f34-8e28-394eecb19e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","timestamp":"2019. július. 20. 14:36","title":"Ingatlanpiac: szétszakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most megváltozott.","shortLead":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most...","id":"20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1b62e6-8109-4173-a77f-6ec0c40e1643","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","timestamp":"2019. július. 20. 11:30","title":"Végleg elhagyja az országot az MTA-törvény miatt egy sikeres kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]