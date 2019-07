Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0d140b0-0d36-45c4-abd6-b4c9a32107f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"FIGYELEM! Az ukran kormany ismet mocskos semakat alkalmaz. Legyenek eberek! A szavazolapon a nevem HARMADIK a sorban! Brenzovics Laszlo (KMKSZ) – ez az SMS-üzenet érkezik tömegesen az ukrajnai magyarok telefonjaira egy nappal az ukrajnai parlamenti választás előtt. Az üzenettel csak egy baj van, az igazi Brenzovics, aki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jelöltje, a valóságban a második helyen szerepel a szavazócédulán, a harmadik egy úgynevezett „klónjelölt”, akinek az a feladata hogy elrabolja a voksok egy részét. Brenzovics nincs egyedül Ukrajnában 162 ilyen klón támad.","shortLead":"FIGYELEM! Az ukran kormany ismet mocskos semakat alkalmaz. Legyenek eberek! A szavazolapon a nevem HARMADIK a sorban...","id":"20190720_Ukrajnai_valasztas_avagy_a_klonok_tamadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d140b0-0d36-45c4-abd6-b4c9a32107f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe5cf38-fdbb-4b7b-8a8a-36910800d25d","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Ukrajnai_valasztas_avagy_a_klonok_tamadasa","timestamp":"2019. július. 20. 17:38","title":"Ukrajnai választás, avagy a klónok támadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8c9716-82dd-4d69-b5fd-c7646d1b3d29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy majd elmondhassa a gyerekeinek: „ezekkel nem érintkeztem, nem szívtam egy levegőt”. A Népszavának adott interjúban korszakhatárnak nevezte Térey János halálát.","shortLead":"Hogy majd elmondhassa a gyerekeinek: „ezekkel nem érintkeztem, nem szívtam egy levegőt”. A Népszavának adott interjúban...","id":"20190720_Peer_Krisztian_szkafanderrel_vedekezik_a_NER_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d8c9716-82dd-4d69-b5fd-c7646d1b3d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d55b16e-6365-4d61-accb-a26e08654d5a","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Peer_Krisztian_szkafanderrel_vedekezik_a_NER_ellen","timestamp":"2019. július. 20. 12:34","title":"Peer Krisztián szkafanderrel védekezik a NER ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e38a85-da94-489d-86f0-f1618a8b35f7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas alkotót a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. ","shortLead":"A Kossuth-díjas alkotót a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. ","id":"20190721_Meghalt_Kovacs_Peter_festomuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e38a85-da94-489d-86f0-f1618a8b35f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2be69c9-c661-4824-bc39-13bbdddfeb97","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Meghalt_Kovacs_Peter_festomuvesz","timestamp":"2019. július. 21. 14:51","title":"Meghalt Kovács Péter festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erre vajon mit lép Washington?","shortLead":"Erre vajon mit lép Washington?","id":"20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241edd9d-10c2-4a59-bd41-7b0ec8336412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","timestamp":"2019. július. 21. 18:00","title":"Békülne az EU Donald Trumppal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem sikerült a folyamatos erőfeszítések ellenére sem kiirtani a szuperbaktériumot a fehérvári csapat vadonatúj 14 milliárdos stadionjában.\r

