[{"description":"Elavult az Országos Képzési Jegyzékre (OKJ) épülő rendszer, ezért olyat alakítanak ki helyette, amely jobban igazodik a gazdasági környezethez.","shortLead":"Elavult az Országos Képzési Jegyzékre (OKJ) épülő rendszer, ezért olyat alakítanak ki helyette, amely jobban igazodik...","timestamp":"2019. július. 22. 07:37","title":"Lecseréli, nem megújítja az OKJ-t a kormány"},{"description":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","shortLead":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","timestamp":"2019. július. 21. 22:01","title":"Az egyiptomi elnök három hónappal meghosszabbította a rendkívüli állapotot"},{"description":"Így erősíti hídfőállásait Peking a fekete kontinensen.","shortLead":"Így erősíti hídfőállásait Peking a fekete kontinensen.","timestamp":"2019. július. 20. 11:11","title":"Budapest-Belgrád Afrikában: a kenyai kínai vasút is a semmibe vezet"},{"description":"A hétvégi csúcsban félpályás útlezárás.","shortLead":"A hétvégi csúcsban félpályás útlezárás.","timestamp":"2019. július. 20. 10:40","title":"Beállt az M7-es a Balaton előtt egy baleset miatt"},{"description":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját megszégyenítő vádakra.","shortLead":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját...","timestamp":"2019. július. 21. 16:40","title":"Visszavágott a finn kormány az országot leszólni próbáló Kovács Zoltánnak"},{"description":"28-33 fok lesz, északkeleten, keleten fordulhat elő futó zápor. ","shortLead":"28-33 fok lesz, északkeleten, keleten fordulhat elő futó zápor. ","timestamp":"2019. július. 22. 05:25","title":"Ma is csak kicsit mérséklődik a kánikula"},{"description":"Ez volt a válasz a korábbi ellenzéki tüntetéshullámra.","shortLead":"Ez volt a válasz a korábbi ellenzéki tüntetéshullámra.","timestamp":"2019. július. 20. 21:08","title":"Százezer nyugdíjas tüntetett Hongkongban a városvezetés mellett"},{"description":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek vissza az élvonalban. Most éppen a kormányfői poszton.","shortLead":"Generációkon, évszázadokon átívelő politikusdinasztiák uralják a görög közéletet, rendre ugyanazok a nevek köszönnek...","timestamp":"2019. július. 21. 13:30","title":"A kormányváltással Görögország visszatér a \"rendes\" kerékvágásba"}]