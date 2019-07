Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A könnygázhoz hasonló anyag egyórás tüneteket okozott a metró szerencsétlenül járt utasainak.\r

\r

","shortLead":"A könnygázhoz hasonló anyag egyórás tüneteket okozott a metró szerencsétlenül járt utasainak.\r

\r

","id":"20190720_Ket_ferfit_keres_a_rendorseg_gazsprayt_fujtak_a_londoni_metron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3593658-e714-4504-bc57-c499896753b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Ket_ferfit_keres_a_rendorseg_gazsprayt_fujtak_a_londoni_metron","timestamp":"2019. július. 20. 18:20","title":"Két férfit keres a rendőrség, gázsprayt fújtak a londoni metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f5fe12-80b9-4103-bf86-3df3f0158e54","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Hemingway mítosza már életében felépült: megjárt háborúkat, vadászott Afrikában, bikavidalokra járt, verekedett és ivott. Életművét viszont kezdetektől átitatta a mély humanizmus. Sorsát végül nem kerülhette el, depressziósan öngyilkos lett.","shortLead":"Hemingway mítosza már életében felépült: megjárt háborúkat, vadászott Afrikában, bikavidalokra járt, verekedett és...","id":"20190721_Az_ember_nem_arra_szuletett_hogy_legyozzek__120_eve_szuletett_Ernest_Hemingway","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f5fe12-80b9-4103-bf86-3df3f0158e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e673f917-7858-4278-9a98-98e93b3f1745","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Az_ember_nem_arra_szuletett_hogy_legyozzek__120_eve_szuletett_Ernest_Hemingway","timestamp":"2019. július. 21. 19:51","title":"“Az ember nem arra született, hogy legyőzzék” - 120 éve született Ernest Hemingway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba kellene vennie égi kísérőnket. Az első magyar űrhajóssal az Apollo-11 küldetés 50. évfordulója és a misszió eddig nem látott felvételeit bemutató dokumentumfilmje kapcsán beszélgetett a History tévécsatorna munkatársa.","shortLead":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba...","id":"20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e0b66f-5579-45a6-856a-cc32140489dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","timestamp":"2019. július. 20. 17:03","title":"Farkas Bertalan a tévé előtt ujjongott, amikor Armstrong a Holdra lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti világbajnokságon egyéniben hamar búcsúzó kétszeres olimpiai bajnok kardvívó szerint nem volt ennél mélyebb pontja a pályafutásának. A csapatversenyre össze fogja szedni magát, de annál tovább egyelőre nem lát.","shortLead":"A budapesti világbajnokságon egyéniben hamar búcsúzó kétszeres olimpiai bajnok kardvívó szerint nem volt ennél mélyebb...","id":"20190720_szilagyi_aron_vivas_vivo_vb_olimpiai_bajnok_tokio2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab82a16-a429-4284-989c-646d3f7332b7","keywords":null,"link":"/sport/20190720_szilagyi_aron_vivas_vivo_vb_olimpiai_bajnok_tokio2020","timestamp":"2019. július. 20. 17:09","title":"Szilágyi Áron: Még nem látom, hogy vágok neki az olimpiai felkészülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előkerült egy rádiófelvétel az iráni fegyveres erők, a lefoglalt Stena Impero és egy brit hadihajó kommnikációjáról.","shortLead":"Előkerült egy rádiófelvétel az iráni fegyveres erők, a lefoglalt Stena Impero és egy brit hadihajó kommnikációjáról.","id":"20190721_Ha_engedelmeskednek_biztonsagban_lesznek__igertek_az_iraniak_a_Stena_Imperonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7683651e-d15c-4a6c-bef7-8507254668ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ha_engedelmeskednek_biztonsagban_lesznek__igertek_az_iraniak_a_Stena_Imperonak","timestamp":"2019. július. 21. 16:29","title":"“Ha engedelmeskednek, biztonságban lesznek” - ígérték az irániak a brit tankernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0349a724-e792-4c5c-9e76-15cfec6cb769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyelőre kétséges, hogy szövetségeseivel együtt kétharmados többségre is szert tehet-e.","shortLead":"Az egyelőre kétséges, hogy szövetségeseivel együtt kétharmados többségre is szert tehet-e.","id":"20190721_A_japan_felsohazi_valasztason_tobbseget_szerzett_az_Abe_Sindzo_vezette_kormanykoalicio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0349a724-e792-4c5c-9e76-15cfec6cb769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570d1d04-50d2-4764-9f13-2f2901a71bde","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_A_japan_felsohazi_valasztason_tobbseget_szerzett_az_Abe_Sindzo_vezette_kormanykoalicio","timestamp":"2019. július. 21. 18:15","title":"A japán felsőházi választáson többséget szerzett az Abe Sindzó vezette kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási tudnivalót el kellett sajátítaniuk. Alább erről láthatnak képeket.","shortLead":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási...","id":"20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9c5a8-9254-4ea7-b3e8-27f78d5a437e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","timestamp":"2019. július. 20. 15:05","title":"Mutatjuk, min mentek végig Armstrongék a nagy utazás előtt - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kormányszóvivő szerint a finnek bort isznak és vizet prédikálnak. Az adatok kicsit mást mutatnak. ","shortLead":"A nemzetközi kormányszóvivő szerint a finnek bort isznak és vizet prédikálnak. Az adatok kicsit mást mutatnak. ","id":"20190721_Kovacs_Zoltan_most_a_finneknek_ment_neki_de_inkabb_ne_tette_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa2b348-6d1e-4105-9921-61bf2aef427f","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Kovacs_Zoltan_most_a_finneknek_ment_neki_de_inkabb_ne_tette_volna","timestamp":"2019. július. 21. 13:44","title":"Kovács Zoltán most a finneknek ment neki, de inkább ne tette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]