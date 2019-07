Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő, sok lesz a napsütés és csak helyenként lehetnek csak záporok. ","shortLead":"Melegszik az idő, sok lesz a napsütés és csak helyenként lehetnek csak záporok. ","id":"20190721_Jovo_heten_menjen_nyaralni_ha_szereti_a_kanikulat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4209bb2-15f0-4240-a516-ce9298c8ad93","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Jovo_heten_menjen_nyaralni_ha_szereti_a_kanikulat","timestamp":"2019. július. 21. 15:23","title":"Élvezni fogja a jövő hetet, ha szereti a kánikulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","shortLead":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","id":"20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb172bc-d873-4b83-a4bd-19c42f073bc2","keywords":null,"link":"/sport/20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","timestamp":"2019. július. 20. 19:38","title":"Tenisz: Balázs Attila életében először döntős egy ATP-tornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti világbajnokságon egyéniben hamar búcsúzó kétszeres olimpiai bajnok kardvívó szerint nem volt ennél mélyebb pontja a pályafutásának. A csapatversenyre össze fogja szedni magát, de annál tovább egyelőre nem lát.","shortLead":"A budapesti világbajnokságon egyéniben hamar búcsúzó kétszeres olimpiai bajnok kardvívó szerint nem volt ennél mélyebb...","id":"20190720_szilagyi_aron_vivas_vivo_vb_olimpiai_bajnok_tokio2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab82a16-a429-4284-989c-646d3f7332b7","keywords":null,"link":"/sport/20190720_szilagyi_aron_vivas_vivo_vb_olimpiai_bajnok_tokio2020","timestamp":"2019. július. 20. 17:09","title":"Szilágyi Áron: Még nem látom, hogy vágok neki az olimpiai felkészülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is, miért nevetséges ma azon duzzogni, hogy a kormány miként söpörte el a kulturális taót és szelektál a színházak között.\r

\r

","shortLead":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is...","id":"20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8eb285-6deb-4032-8327-a3a6eed59eaa","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","timestamp":"2019. július. 20. 16:45","title":"Alföldi: Röhögnek a markukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","shortLead":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","id":"20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85090146-9547-4734-bdc6-26fba9c39568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","timestamp":"2019. július. 22. 11:21","title":"Elütött egy embert Bécsben az önvezető busz, Párizsban is leállították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bolt és alkalmazottak nélkül működő kutak nyitását tervezik Nyugat-Magyarországon. ","shortLead":"Bolt és alkalmazottak nélkül működő kutak nyitását tervezik Nyugat-Magyarországon. ","id":"20190722_Onkiszolgalo_benzinkutakkal_terjeszkedne_Mgyarorszagon_az_OMV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d809309d-a2e3-4505-a3e8-7f749fc0bbf5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Onkiszolgalo_benzinkutakkal_terjeszkedne_Mgyarorszagon_az_OMV","timestamp":"2019. július. 22. 06:05","title":"Önkiszolgáló benzinkutakkal terjeszkedne Magyarországon az OMV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","shortLead":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","id":"20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75db83f-7892-43e4-b1e3-c0515d8595bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","timestamp":"2019. július. 22. 12:03","title":"Sikerült: Elindult a Holdra India, a déli pólushoz visznek egy kutatójárművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","shortLead":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","id":"20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7793adda-d74b-413a-9962-aa4c398ba769","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","timestamp":"2019. július. 22. 06:40","title":"Nincs megállás: négy év múlva az összes múzeumot megnyitnák a Ligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]