[{"available":true,"c_guid":"eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arató László úgy véli, kár, hogy Háy János rengeteg munkáját és népszerűségét, a kiadó pedig pénzét és tekintélyét fecsérelte a Kik vagytok ti? című könyvre. ","shortLead":"Arató László úgy véli, kár, hogy Háy János rengeteg munkáját és népszerűségét, a kiadó pedig pénzét és tekintélyét...","id":"20190722_Hay_Janos_Arato_Laszlo_Magyartanarok_Egyesulete_Kik_vagytok_ti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a900659a-db8a-4cb5-87ca-8035e7eb6d40","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Hay_Janos_Arato_Laszlo_Magyartanarok_Egyesulete_Kik_vagytok_ti","timestamp":"2019. július. 22. 15:21","title":"Nekiment a Magyartanárok Egyesületének elnöke Háy Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","shortLead":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","id":"20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda796a8-17de-44e2-8917-99d7bd234c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","timestamp":"2019. július. 22. 18:06","title":"Kocsira zuhant egy ház teteje a viharban Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, egy civil csoport pedig megtámadta a demonstrálókat – derül ki a South China Morning Post című hongkongi lap internetes felületén közölt tudósításból.","shortLead":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők...","id":"20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0641c285-cdc6-41ec-8bb6-bac0e5d3fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 07:56","title":"Fehérbe öltözött civilek ütötték-vágták a tüntető hongkongiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","shortLead":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","id":"20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99367633-03f8-42cb-8bd1-c43274e41fb0","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","timestamp":"2019. július. 22. 14:35","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815be747-b217-4e16-adb8-f263fcc057a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányzati beszerzéseknél kifizetett kenőpénzek szúrtak szemet az amerikai hatóságoknak, peren kívüli megállapodás született. Fizet a magyar leányvállalat és az anyacég is.","shortLead":"A kormányzati beszerzéseknél kifizetett kenőpénzek szúrtak szemet az amerikai hatóságoknak, peren kívüli megállapodás...","id":"20190722_microsoft_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815be747-b217-4e16-adb8-f263fcc057a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2743ad9-1cb7-45e7-93ca-439c4592eb54","keywords":null,"link":"/kkv/20190722_microsoft_korrupcio","timestamp":"2019. július. 22. 18:04","title":"7,3 milliárd forintot fizet a Microsoft, hogy elsikálják magyarországi korrupciós ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","shortLead":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","id":"20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e637e-2c1a-4fb9-b6a6-7afedef8ed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 19:36","title":"Reagált a Huawei az Észak-Koreával kapcsolatos hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A portugál rendőrség egy 55 éves férfit gyanúsít, hogy ő okozta az ország középső részén, Castelo Branco környékén második napja tomboló erdőtüzeket.","shortLead":"A portugál rendőrség egy 55 éves férfit gyanúsít, hogy ő okozta az ország középső részén, Castelo Branco környékén...","id":"20190721_Orizetbe_vettek_egy_ferfit_aki_a_portugaliai_erdotuzeket_okozhatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bf6fc5-f13a-40d5-b94c-85796622d352","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Orizetbe_vettek_egy_ferfit_aki_a_portugaliai_erdotuzeket_okozhatta","timestamp":"2019. július. 21. 19:04","title":"Őrizetbe vettek egy férfit, aki a portugáliai erdőtüzeket okozhatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]