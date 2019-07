Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden véleményezésre jogosult szerv támogatta a budaörsi Illyés Gimnázium vezetői pályázatát, csak a miniszter nem, derül ki az igazgató nyílt leveléből. Értékek vagy érdekek szerint akar-e élni valaki, ez a kérdés szerinte.



","shortLead":"Minden véleményezésre jogosult szerv támogatta a budaörsi Illyés Gimnázium vezetői pályázatát, csak a miniszter nem...","id":"20190723_Onallo_velemeny_es_dontes__ez_nem_tetszett_az_Emminek_a_budaorsi_igazgatoi_palyazatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fae4388-38a9-4423-95fe-90063344bec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Onallo_velemeny_es_dontes__ez_nem_tetszett_az_Emminek_a_budaorsi_igazgatoi_palyazatban","timestamp":"2019. július. 23. 07:35","title":"Önálló vélemény és döntés – ez nem tetszett az Emminek a budaörsi igazgatói pályázatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","shortLead":"Katasztrófafilmekben látott vihar tombolt a Heves megyei településen. ","id":"20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad4cf2-5612-43d7-ae08-4d35b8fd5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda796a8-17de-44e2-8917-99d7bd234c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Kocsira_zuhant_egy_haz_teteje_a_viharban_Sarudon","timestamp":"2019. július. 22. 18:06","title":"Kocsira zuhant egy ház teteje a viharban Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint hazánkban az energiafogyasztás jelenti a legnagyobb környezetterhelést, mivel annak döntő részét fosszilis energiahordozókból biztosítjuk.\r

\r

","shortLead":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi...","id":"20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3db0dfb-747e-44db-a245-77b40bad2724","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_wwf_magyarorszag_fold_eves_eroforras_tulfogyasztas_vilagnapja","timestamp":"2019. július. 23. 17:03","title":"WWF: Hétfőre elfogynak a Föld éves erőforrásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cb1400-7681-454d-bba4-170d97ce9b44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 90 évesen elhunyt politikus régóta beteg volt. A kínai állami hírügynökség hűséges kommunista harcosnak és kiemelkedő vezetőnek nevezte, annak idején ő is a Tienanmen téri kemény fellépés mellett volt.\r

\r

","shortLead":"A 90 évesen elhunyt politikus régóta beteg volt. A kínai állami hírügynökség hűséges kommunista harcosnak és kiemelkedő...","id":"20190723_Meghalt_a_Tienanmen_teri_verengzes_egyik_felelose_Li_Peng_egykori_kinai_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cb1400-7681-454d-bba4-170d97ce9b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43ec19-76a8-47f3-8013-c2a23cf1e3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Meghalt_a_Tienanmen_teri_verengzes_egyik_felelose_Li_Peng_egykori_kinai_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 23. 14:41","title":"Meghalt a Tienanmen téri vérengzés egyik felelőse, Li Peng egykori kínai miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da2ea6a-16a4-4cea-a3a2-49fe6b6c08a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végül is, nem a jogsitól megy az autó, de hogy úszta meg majdnem 50 éven át? ","shortLead":"Végül is, nem a jogsitól megy az autó, de hogy úszta meg majdnem 50 éven át? ","id":"20190723_Egy_1971es_jogositvannyal_igazolta_magat_egy_roman_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da2ea6a-16a4-4cea-a3a2-49fe6b6c08a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cc6646-e80b-4fe4-b91c-d2d0da790f4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Egy_1971es_jogositvannyal_igazolta_magat_egy_roman_autos","timestamp":"2019. július. 23. 15:43","title":"Egy 1971-es, szocialista jogosítvánnyal igazolta magát egy román autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2537ac-2f99-4603-9505-18c8ee1bcfd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerre két világrekordot is megdöntött a csecsen Schwarzeneggernek is nevezett kisfiú.","shortLead":"Egyszerre két világrekordot is megdöntött a csecsen Schwarzeneggernek is nevezett kisfiú.","id":"20190723_A_csecsen_kozteve_is_kozvetitette_ahogy_egy_6_eves_kisfiu_megdontotte_a_fekvotamaszvilagrekordot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2537ac-2f99-4603-9505-18c8ee1bcfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26067052-6ef6-4d6d-8bc5-575185661c6b","keywords":null,"link":"/elet/20190723_A_csecsen_kozteve_is_kozvetitette_ahogy_egy_6_eves_kisfiu_megdontotte_a_fekvotamaszvilagrekordot","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"A csecsen köztévé is közvetítette, ahogy egy 6 éves kisfiú megdöntötte a fekvőtámasz-világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6001caf8-889d-4999-b908-d3c384be1ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka felvétel került elő az eddig javarészt izoláltan élő awa törzs egyik tagjáról.","shortLead":"Ritka felvétel került elő az eddig javarészt izoláltan élő awa törzs egyik tagjáról.","id":"20190723_Egy_keset_szagolgato_bennszulottrol_keszult_felvetel_hivja_fel_a_figyelmet_az_esoerdok_vedelmere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6001caf8-889d-4999-b908-d3c384be1ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335377fd-63df-4cc4-a865-38659eb67906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Egy_keset_szagolgato_bennszulottrol_keszult_felvetel_hivja_fel_a_figyelmet_az_esoerdok_vedelmere","timestamp":"2019. július. 23. 11:13","title":"Egy kését szagolgató bennszülöttről készült felvétel hívja fel a figyelmet az esőerdők védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bdd227-ddd2-4af2-805e-882f48819915","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Közigazgatási államtitkár lesz Raisz Anikó, aki szerint hazánkban szabad a sajtó, virágzik a civil társadalom és a demokrácia.","shortLead":"Közigazgatási államtitkár lesz Raisz Anikó, aki szerint hazánkban szabad a sajtó, virágzik a civil társadalom és...","id":"20190722_A_kormany_vedelmezoje_iranyithatja_az_Igazsagugyi_Miniszterium_apparatusat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6bdd227-ddd2-4af2-805e-882f48819915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2364d0-cb4b-4ac1-903a-ab71c8ddb434","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_A_kormany_vedelmezoje_iranyithatja_az_Igazsagugyi_Miniszterium_apparatusat","timestamp":"2019. július. 22. 19:40","title":"A kormány védelmezője irányíthatja az Igazságügyi Minisztérium apparátusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]