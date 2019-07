Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091b5c63-883e-464a-bc12-07f67beb262a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerik, de nem szeretik túlzottan a nagy nyugati tech cégeket Kínában – derítette ki egy kutatás. A kínaiak szíve hazahúz, leginkább a helyi termékeket, szolgáltatásokat részesítik előnyben.","shortLead":"Ismerik, de nem szeretik túlzottan a nagy nyugati tech cégeket Kínában – derítette ki egy kutatás. A kínaiak szíve...","id":"20190723_statista_felmeres_nyugati_techcegek_ismertsege_termekek_hasznalata_kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091b5c63-883e-464a-bc12-07f67beb262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4f0b6d-b6c3-4978-97d2-85f9ba49ab78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_statista_felmeres_nyugati_techcegek_ismertsege_termekek_hasznalata_kinaban","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"Nacionalizmus? Ismerik, de kevéssé használják a kínaiak a nyugati kütyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d","c_author":"","category":"cegauto","description":"A kínai részesedés most ismét nő.","shortLead":"A kínai részesedés most ismét nő.","id":"20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b8b84a-7410-4387-8f19-79c77643b6e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","timestamp":"2019. július. 23. 14:17","title":"Lassan ázsiai tulajdonba kerül a Mercedes gyártójának negyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 444 értesülése szerint a kisfilm elkészítésében részt vevők közül többen még mindig nem kapták meg a munkáért járó pénzüket. Pedig a Schmidt Mária által vezetett közalapítványnak elég nagyszabású büdzsé áll rendelkezésére a rendszerváltás méltó megünneplésére.","shortLead":"A 444 értesülése szerint a kisfilm elkészítésében részt vevők közül többen még mindig nem kapták meg a munkáért járó...","id":"20190723_Schmidt_Mariaek_visszatartjak_az_Orbanvideoert_jaro_penzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f4c770-366a-451d-9d61-26f2847e165f","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Schmidt_Mariaek_visszatartjak_az_Orbanvideoert_jaro_penzeket","timestamp":"2019. július. 23. 09:42","title":"Schmidt Máriáék visszatartják az Orbán-videóért járó pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bdd227-ddd2-4af2-805e-882f48819915","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Közigazgatási államtitkár lesz Raisz Anikó, aki szerint hazánkban szabad a sajtó, virágzik a civil társadalom és a demokrácia.","shortLead":"Közigazgatási államtitkár lesz Raisz Anikó, aki szerint hazánkban szabad a sajtó, virágzik a civil társadalom és...","id":"20190722_A_kormany_vedelmezoje_iranyithatja_az_Igazsagugyi_Miniszterium_apparatusat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6bdd227-ddd2-4af2-805e-882f48819915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2364d0-cb4b-4ac1-903a-ab71c8ddb434","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_A_kormany_vedelmezoje_iranyithatja_az_Igazsagugyi_Miniszterium_apparatusat","timestamp":"2019. július. 22. 19:40","title":"A kormány védelmezője irányíthatja az Igazságügyi Minisztérium apparátusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden véleményezésre jogosult szerv támogatta a budaörsi Illyés Gimnázium vezetői pályázatát, csak a miniszter nem, derül ki az igazgató nyílt leveléből. Értékek vagy érdekek szerint akar-e élni valaki, ez a kérdés szerinte.



","shortLead":"Minden véleményezésre jogosult szerv támogatta a budaörsi Illyés Gimnázium vezetői pályázatát, csak a miniszter nem...","id":"20190723_Onallo_velemeny_es_dontes__ez_nem_tetszett_az_Emminek_a_budaorsi_igazgatoi_palyazatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fae4388-38a9-4423-95fe-90063344bec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Onallo_velemeny_es_dontes__ez_nem_tetszett_az_Emminek_a_budaorsi_igazgatoi_palyazatban","timestamp":"2019. július. 23. 07:35","title":"Önálló vélemény és döntés – ez nem tetszett az Emminek a budaörsi igazgatói pályázatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de2f291-89e6-42f7-a4d6-5ec3942bf582","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Ki gondolta volna, hogy egy 1963-as Korda György-dal bő fél évszázad múltán is aktuális lehet? A szemtelenül fiatal tagokból álló, pofátlanul jól zenélő Carson Coma nevű zenekar szerint nem ciki rajongani a magyar tánczene koronázatlan királyáért. A srácok összegyúrták a beatzenét a mai hangzással, majd hozzáadtak az egészhez egy kis kordbársonyt. Nekünk pedig volt velük egy utunk a Korda Villába. Videó.","shortLead":"Ki gondolta volna, hogy egy 1963-as Korda György-dal bő fél évszázad múltán is aktuális lehet? A szemtelenül fiatal...","id":"20190723_carson_coma_korda_gyorgy_nem_vagyok_ideges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de2f291-89e6-42f7-a4d6-5ec3942bf582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81c057-ab58-4313-aa63-655196159988","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_carson_coma_korda_gyorgy_nem_vagyok_ideges","timestamp":"2019. július. 23. 20:00","title":"Korda György hatvan év után is diktálja a ritmust – a Carson Comának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról hallani.","shortLead":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról...","id":"20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281610ba-ec05-4b54-a762-46bf15af5b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","timestamp":"2019. július. 22. 11:03","title":"Lángra kapott egy 11 éves kislány iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal Görögországból kelt szárnyra egy pletyka, ami a Galaxy Note10 kijelzőjét érinti.","shortLead":"Ezúttal Görögországból kelt szárnyra egy pletyka, ami a Galaxy Note10 kijelzőjét érinti.","id":"20190723_samsung_galaxy_note10_note10_plus_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20d78a1-782c-452f-8f87-38c4cdf509cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_samsung_galaxy_note10_note10_plus_okostelefon","timestamp":"2019. július. 23. 10:33","title":"Újabb információ szivárgott ki a Galaxy Note10-ről, ezúttal a kijelzőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]