[{"available":true,"c_guid":"87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra szállás ikonikus szalagjait.","shortLead":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra...","id":"20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ebc4b7-99b6-4195-8171-fe0d93630e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","timestamp":"2019. július. 22. 20:10","title":"521 millió forintért keltek el az eredeti szalagok, amik a holdra szállást örökítették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","shortLead":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","id":"20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc5c2b8-c086-4a84-892d-297c1c215f28","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","timestamp":"2019. július. 22. 12:11","title":"Helikopterrel mentenek csapdába esett lazacokat Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 51-es körzet lerohanásához hasonló eseményt hirdettek a Loch Nessnél, a vízimentők amiatt aggódnak, nehogy egy ember is komolyan vegye.","shortLead":"Az 51-es körzet lerohanásához hasonló eseményt hirdettek a Loch Nessnél, a vízimentők amiatt aggódnak, nehogy egy ember...","id":"20190723_Gyorsan_szoltak_a_brit_vizimentok_nem_jo_otlet_megrohamozni_a_Loch_Nesst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42ddb3c-a98d-4093-9414-8950f3633355","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Gyorsan_szoltak_a_brit_vizimentok_nem_jo_otlet_megrohamozni_a_Loch_Nesst","timestamp":"2019. július. 23. 12:23","title":"Gyorsan szóltak a brit vízimentők, nem jó ötlet megrohamozni a Loch Nesst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","shortLead":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","id":"20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f216b-ab38-4cf8-a26e-026c40abc92b","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","timestamp":"2019. július. 22. 20:35","title":"Két autó is kigyulladt az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","shortLead":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","id":"20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40ae446-6384-45e5-b407-b434583b3c2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","timestamp":"2019. július. 22. 13:49","title":"Hat forinttal csökken a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai kvalifikációs férfi vízilabda tornájának keddi negyeddöntőjében.","shortLead":"Az olimpiai és Európa-bajnok szerb válogatott 12-9-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság olimpiai...","id":"20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5a3873-2c6d-4c68-a70b-9d783626d83a","keywords":null,"link":"/sport/20190723_szerbia_szerb_vizilabda_valogatott_vizes_vb_kvangdzsu","timestamp":"2019. július. 23. 09:48","title":"Kizuhantak a szerb pólósok a vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","shortLead":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","id":"20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27245c36-7f96-4f35-9dd2-21e76aa9eb29","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","timestamp":"2019. július. 22. 20:09","title":"Egy kutatás bebizonyította, hogy genetikai okai vannak az autizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b59fa9-04d4-4456-adf8-3962587c49f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 26 sátorból álló táborban vélhetően egy fűtőberendezés okozott tragédiát.\r

\r

","shortLead":"A 26 sátorból álló táborban vélhetően egy fűtőberendezés okozott tragédiát.\r

\r

","id":"20190723_Harom_gyerek_meghalt_amikor_leegett_egy_oroszorszagi_satortabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b59fa9-04d4-4456-adf8-3962587c49f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76606da-0a05-4881-af8e-d414156fec50","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Harom_gyerek_meghalt_amikor_leegett_egy_oroszorszagi_satortabor","timestamp":"2019. július. 23. 12:37","title":"Három gyerek meghalt, amikor leégett egy oroszországi sátortábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]