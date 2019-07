Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"457aa82e-f7c7-4bb6-812f-b613e714ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","shortLead":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","id":"20190723_Megtiltottak_az_olimpiai_bajnok_kardvivonak_hogy_Aderrel_egyutt_adjon_at_ermet_a_pesti_vbn","timestamp":"2019. július. 23. 09:28","title":"Megtiltották az olimpiai bajnok kardvívónak, hogy Áderrel együtt adjon át érmet a pesti vb-n"},{"available":true,"c_guid":"1b6de8cd-c86a-48cb-a5f4-e269c3f8362a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","shortLead":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","id":"20190723_Orakkal_a_ponthatarok_kihirdetese_utan_indulhat_az_alberletvadaszat","timestamp":"2019. július. 23. 07:30","title":"Órákkal a ponthatárok kihirdetése után indulhat az albérletvadászat"},{"available":true,"c_guid":"fd99a3dd-b137-478d-ae03-9e115db661c6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190724_Marabu_FekNyuz_Egy_magyar_korhaz","timestamp":"2019. július. 24. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Egy magyar kórház"},{"available":true,"c_guid":"db9bac93-717e-4669-863c-126a26c3a959","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét fellép a műfaj egyik koronázatlan királya, Big Daddy Wilson.","shortLead":"Ismét fellép a műfaj egyik koronázatlan királya, Big Daddy Wilson.","id":"20190723_Dogosen_luktet_tovabb_a_blues_Obudan","timestamp":"2019. július. 23. 17:06","title":"Dögösen lüktet tovább a blues Óbudán"},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kisgyerekkora óta a színpadra vágyott Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, Hollywood egyik legjobban fizetett latin színésznője. A bulvársajtó több mint húsz éve minden apró lépését követi, a nyilvánosság előtt zajlott három válása is. J. Lo mégis erős maradt, tavaly a Time magazin az év 100 legbefolyásosabb embere közé választotta.","shortLead":"Kisgyerekkora óta a színpadra vágyott Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, Hollywood egyik legjobban fizetett latin...","id":"20190724_50_eves_Jennifer_Lopez_enekes_szinesz_szuletesnap","timestamp":"2019. július. 24. 13:40","title":"„Először magadat kell megszeretned" – 50 éves lett Jennifer Lopez"},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa a társadalomnak is. Egyre kevesebb dologban bízhatnak az alternatív iskolák – véli.","shortLead":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa...","id":"20190724_Vekerdy_Engedelmes_rabszolgakat_nevelunk","timestamp":"2019. július. 24. 15:59","title":"Vekerdy: Engedelmes rabszolgákat nevelünk"},{"available":true,"c_guid":"36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot.","shortLead":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot.","id":"20190724_vw_touareg_one_million","timestamp":"2019. július. 24. 11:43","title":"\"Egymilliós\" verzió jön a VW Touaregből"},{"available":true,"c_guid":"62f19a1d-6421-4187-87d8-c027641be5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átadták az M3-as új csomópontját. A magyar Forma–1-es pálya mellett Mogyoród és Fót elérhetősége is jelentősen javul.","shortLead":"Átadták az M3-as új csomópontját. A magyar Forma–1-es pálya mellett Mogyoród és Fót elérhetősége is jelentősen javul.","id":"20190724_Atadtak_az_M3as_Hungaroringnel_levo_uj_csomopontjat","timestamp":"2019. július. 24. 12:59","title":"Végre normális módon lehet kijutni a Hungaroringre"}] 