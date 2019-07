Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.","shortLead":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának...","id":"20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d1a02d-0e16-4f1c-8ecd-cbfb36942a99","keywords":null,"link":"/sport/20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2019. július. 24. 22:01","title":"Kétgólos előnyben várja a Fradi a Valletta elleni visszavágót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ezzel eldől, ki milyen jövő elé néz.","shortLead":"És ezzel eldől, ki milyen jövő elé néz.","id":"20190724_Eljott_a_felvetelizok_legfontosabb_napja_nehany_ora_es_kiderulnek_a_ponthatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5280c0ff-36e0-47fe-a1b8-310610a5b7a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Eljott_a_felvetelizok_legfontosabb_napja_nehany_ora_es_kiderulnek_a_ponthatarok","timestamp":"2019. július. 24. 08:18","title":"Eljött a felvételizők legfontosabb napja, néhány óra, és kiderülnek a ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a23147-b1ea-470a-b71c-d1744e126470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyerekeknek mindig azt mondják, hogy ne játszanak a tűzzel. Majd a felnőttek játszanak.","shortLead":"A gyerekeknek mindig azt mondják, hogy ne játszanak a tűzzel. Majd a felnőttek játszanak.","id":"20190724_Egy_oreg_Lada_es_500_ezer_gyufaszal__mi_sulhet_ki_ebbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a23147-b1ea-470a-b71c-d1744e126470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad54a34-39c4-4f49-825f-25d72bf77735","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Egy_oreg_Lada_es_500_ezer_gyufaszal__mi_sulhet_ki_ebbol","timestamp":"2019. július. 24. 12:19","title":"Egy öreg Lada és 500 ezer gyufaszál – mi sülhet ki ebből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bb34fb-bf9b-40dd-8d6c-6f86f59eec64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az egység ezzel olimpiai kvótát is szerzett.","shortLead":"Az egység ezzel olimpiai kvótát is szerzett.","id":"20190725_donto_gyorsvalto_hosszu_katinka_kesely_ajna_verraszto_evelyn_jakabos_zsuzsanna_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb34fb-bf9b-40dd-8d6c-6f86f59eec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496de4e-c445-4486-8534-52e012ef4389","keywords":null,"link":"/sport/20190725_donto_gyorsvalto_hosszu_katinka_kesely_ajna_verraszto_evelyn_jakabos_zsuzsanna_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 25. 07:47","title":"Döntős a 4x200-as magyar női gyorsváltó a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán elosztották egymás között.","shortLead":"Aztán elosztották egymás között.","id":"20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd1dbd0-fdf7-430f-bea4-7ea23d06cadf","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Visszaadtak_a_biztonsagi_orok_a_talalt_taskat_csak_elobb_kivettek_belole_900_ezer_forintot","timestamp":"2019. július. 23. 15:26","title":"Visszaadták a biztonsági őrök a talált táskát, csak előbb kivettek belőle 900 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb37b68-7a07-44d4-ba06-bfe9be0be5f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fejfájás és gyomorpanaszok ellenére is bejutott a kvangdzsui vb döntőjébe.","shortLead":"Fejfájás és gyomorpanaszok ellenére is bejutott a kvangdzsui vb döntőjébe.","id":"20190724_Kenderesi_szetuszassal_dontos_200_meter_pillangon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb37b68-7a07-44d4-ba06-bfe9be0be5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfde1561-e920-4395-9f63-7fdd23d2bcc8","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Kenderesi_szetuszassal_dontos_200_meter_pillangon","timestamp":"2019. július. 24. 05:16","title":"Kenderesi szétúszással döntős 200 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az itthon megvett jegyek árát visszatéríti a MÁV, vagy átteszi máskorra. ","shortLead":"Az itthon megvett jegyek árát visszatéríti a MÁV, vagy átteszi máskorra. ","id":"20190723_Sztrajkolnak_szerdan_az_olasz_vasutasok_a_MAV_visszavaltja_a_jegyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea77c52-73ec-4826-8e12-b8c73efdce24","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Sztrajkolnak_szerdan_az_olasz_vasutasok_a_MAV_visszavaltja_a_jegyeket","timestamp":"2019. július. 23. 21:21","title":"Sztrájkolnak szerdán az olasz vasutasok, a MÁV visszaváltja a jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d","c_author":"","category":"cegauto","description":"A kínai részesedés most ismét nő.","shortLead":"A kínai részesedés most ismét nő.","id":"20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b8b84a-7410-4387-8f19-79c77643b6e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","timestamp":"2019. július. 23. 14:17","title":"Lassan ázsiai tulajdonba kerül a Mercedes gyártójának negyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]