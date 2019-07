Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi a volt élettársával akart végezni egy üzletben. ","shortLead":"Egy férfi a volt élettársával akart végezni egy üzletben. ","id":"20190724_Lovoldozes_volt_a_kecskemeti_Alfold_Aruhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede0fd79-70ba-4334-b84c-605c17ad0815","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Lovoldozes_volt_a_kecskemeti_Alfold_Aruhazban","timestamp":"2019. július. 24. 17:55","title":"Lövés dördült a kecskeméti Alföld Áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat a magyar ügyészség.","shortLead":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat...","id":"20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7b8bb-bec7-4b19-8a24-aa2e4bb704c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","timestamp":"2019. július. 24. 14:22","title":"130-cal ment a magyar autós a lezárt autópályán, amíg egy hídnak nem hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd7790d-fe61-4ed9-9f7b-2ddaf296b38b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azt valószínűsítik, svéd vagy dán kereskedelmi hajó lehetett.","shortLead":"A kutatók azt valószínűsítik, svéd vagy dán kereskedelmi hajó lehetett.","id":"20190723_Otszaz_eves_hajoroncsot_talaltak_a_Baltitengerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd7790d-fe61-4ed9-9f7b-2ddaf296b38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a6445d-5e33-4ff7-a460-f3f037066299","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Otszaz_eves_hajoroncsot_talaltak_a_Baltitengerben","timestamp":"2019. július. 23. 13:00","title":"Ötszáz éves, szinte teljesen ép hajóroncsot találtak a Balti-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccc018-5799-409f-801e-0b16edcfd145","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A jelenlegi OKJ-s képzési rendszer megszűnik, jövőre már új szakmákat tanulnak a diákok. Ez az átalakítás is olyan, mint a többi: becsengetésre lehetnek kész jó esetben. Parragh László kamarai elnök nem aggódik, a szakszervezeti vezető szerint kevés az egy év. ","shortLead":"A jelenlegi OKJ-s képzési rendszer megszűnik, jövőre már új szakmákat tanulnak a diákok. Ez az átalakítás is olyan...","id":"20190724_szakkepzes_okj_itm_parragh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ccc018-5799-409f-801e-0b16edcfd145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45440d54-d597-4321-940c-cc7aaffa276b","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_szakkepzes_okj_itm_parragh","timestamp":"2019. július. 24. 06:30","title":"Emlékeznek még arra, mikor a tanár egy fejezettel járt a diákok előtt? Ez lehet jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint hazánkban az energiafogyasztás jelenti a legnagyobb környezetterhelést, mivel annak döntő részét fosszilis energiahordozókból biztosítjuk.\r

