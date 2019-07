Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","shortLead":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","id":"20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c9d01-c815-4e08-a17b-dd1095f34cf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","timestamp":"2019. július. 23. 20:13","title":"Kasza Tibor vezeti majd a TV2 új vetélkedőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordul, hogy a pedagógusképzésre felvett hallgatók kevesebb mint fele jut el addig, hogy iskolában tanítson.","shortLead":"Előfordul, hogy a pedagógusképzésre felvett hallgatók kevesebb mint fele jut el addig, hogy iskolában tanítson.","id":"20190724_A_hallgatok_fele_elhagyja_a_palyat_mielott_tanar_lehetne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc79678-7478-4f6c-9bd4-02858ba99ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_A_hallgatok_fele_elhagyja_a_palyat_mielott_tanar_lehetne","timestamp":"2019. július. 24. 08:28","title":"A hallgatók fele elhagyja a pályát, mielőtt tanár lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A PVC-lágyításra használt ftalát olcsó, csakhogy károsítja az egészséget. Hogy kerül a méreg egy infúzióba?","shortLead":"A PVC-lágyításra használt ftalát olcsó, csakhogy károsítja az egészséget. Hogy kerül a méreg egy infúzióba?","id":"20190724_Ami_tilos_a_jatekokban_mert_veszelyes_az_siman_mehet_az_infuzioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf66ba7-847d-4611-8884-2699b6941ccb","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Ami_tilos_a_jatekokban_mert_veszelyes_az_siman_mehet_az_infuzioban","timestamp":"2019. július. 24. 12:23","title":"Ami tilos a játékokban, mert veszélyes, az simán mehet az infúzióban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","shortLead":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","id":"20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac94118c-1555-477c-adee-c7a76acd5548","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","timestamp":"2019. július. 23. 18:23","title":"Montrealba megy a felújított Fehérlófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88373995-fcb6-4601-b88a-8078066548d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai úszózsenit egy kicsit bosszantja, hogy megdöntötték a világrekordját, de Milák Kristóf teljesítménye lenyűgözte.","shortLead":"Az amerikai úszózsenit egy kicsit bosszantja, hogy megdöntötték a világrekordját, de Milák Kristóf teljesítménye...","id":"20190725_milak_kristof_michael_phelps_uszas_vilagcsucs_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88373995-fcb6-4601-b88a-8078066548d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e4ac0e-b0fc-4f9d-a596-41d20f1f15c7","keywords":null,"link":"/sport/20190725_milak_kristof_michael_phelps_uszas_vilagcsucs_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 25. 05:40","title":"Milák Kristófról áradozott Michael Phelps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685eb09d-3138-46a9-9f98-34c0862c2804","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sikerült Franky Zapata francia feltalálónak átrepülnie a La Manche csatornán saját készítésű repülő deszkáján, félúton, tankolás előtt a vízbe esett.","shortLead":"Nem sikerült Franky Zapata francia feltalálónak átrepülnie a La Manche csatornán saját készítésű repülő deszkáján...","id":"20190725_franky_zapata_legdeszka_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=685eb09d-3138-46a9-9f98-34c0862c2804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d488c0d8-5fd9-4bc6-9ba6-34098fec922d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_franky_zapata_legdeszka_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","timestamp":"2019. július. 25. 11:02","title":"Nem sikerült a rekordkísérlet, tengerbe esett a légdeszkás francia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt egy szokványos nagymama, folyton sietett valahová – mégis úgy szerette és fogadta el a családját, ahogy voltak, és abban segített, amiben csak tudott – mondja a 90 éves korában elhunyt Heller Ágnesről unokája. ","shortLead":"Nem volt egy szokványos nagymama, folyton sietett valahová – mégis úgy szerette és fogadta el a családját, ahogy...","id":"20190725_Heller_Agnes_unokaja_level_bucsuzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59bc851-869b-46e3-9153-0b7ea521ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ba7dc5-d5c4-4af6-bbef-c2d2381bbae5","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Heller_Agnes_unokaja_level_bucsuzas","timestamp":"2019. július. 25. 10:38","title":"\"Minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen\" – levélben búcsúzik Heller Ágnes unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.","shortLead":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami...","id":"20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc179ac-f3a9-4c08-9f48-1bea1fc7f3ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","timestamp":"2019. július. 25. 09:33","title":"Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]