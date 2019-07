Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Busszal lehet megkerülni a veszteglő vonat miatt lezárt pályaszakaszt.","shortLead":"Busszal lehet megkerülni a veszteglő vonat miatt lezárt pályaszakaszt.","id":"20190726_Lerohadt_a_motorvonat_Gyonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b5043-fff2-4651-9dac-5bf13ea26ace","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Lerohadt_a_motorvonat_Gyonnal","timestamp":"2019. július. 26. 08:13","title":"Lerohadt a motorvonat Gyónnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előrejelzések szerint több városban hőmérsékleti rekordokat írhatnak át.","shortLead":"Az előrejelzések szerint több városban hőmérsékleti rekordokat írhatnak át.","id":"20190725_hohullam_nyugat_europa_hoseg_forrosag_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3d7310-0517-431b-81b9-6c5d2b377c74","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_hohullam_nyugat_europa_hoseg_forrosag_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 25. 07:35","title":"Kegyetlenül meleg lesz Nyugat-Európában, most tetőzik az újabb hőhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","shortLead":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","id":"20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6710cb44-6ebf-48bf-8097-ffa410cd046b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","timestamp":"2019. július. 26. 15:12","title":"Sokkoló videó: motorosok alatt omlott össze egy híd Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között – közölte a BKK, ám azóta ismét az eredeti menetrend van érvényben.","shortLead":"A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és az Oktogon között – közölte a BKK, ám azóta ismét...","id":"20190725_Megint_gond_van_a_46os_villamos_vonalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ba49d6-eee2-4eb6-8b30-b2de2544d955","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megint_gond_van_a_46os_villamos_vonalan","timestamp":"2019. július. 25. 09:10","title":"Megint gond volt a 4-es, 6-os villamos vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi miniszter öt elítélt kivégzését már el is rendelte. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter öt elítélt kivégzését már el is rendelte. ","id":"20190725_Husz_ev_utan_ujra_lesznek_szovetsegi_kivegzesek_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b2227f-bef9-4f88-b4a7-333a23ac563b","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Husz_ev_utan_ujra_lesznek_szovetsegi_kivegzesek_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. július. 25. 17:33","title":"Húsz év után újra lesznek szövetségi kivégzések az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és nyilvánvalóan pártpolitikai célokat szolgáló törvényt” Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és...","id":"20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833511fd-9fed-431b-94c2-543c4acde00d","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. július. 26. 14:49","title":"Nyílt levélben kérdi egy oxfordi magyar agykutató Ádert, miért írta alá szó nélkül az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1405029-687a-4f34-be4b-5aae7868523f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznőnek ma van az 55. születésnapja, és még mindig elképesztő formában van: épp ezért iszonyúan nehéz megtippelni, melyik fotón hány éves lehetett. Szülinapi kvíz. ","shortLead":"A színésznőnek ma van az 55. születésnapja, és még mindig elképesztő formában van: épp ezért iszonyúan nehéz...","id":"20190726_Sandra_Bullock_foto_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1405029-687a-4f34-be4b-5aae7868523f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e5f2ce-ecd8-4342-b756-6d959514a153","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Sandra_Bullock_foto_szuletesnap","timestamp":"2019. július. 26. 15:35","title":"Hány éves Sandra Bullock ezen a fotón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f0151-ee61-4c69-b825-551fe3f81826","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elbűvölt, megbabonázott, lenyűgözött – így emlékeznek vissza a kezdetekre a narcisztikus kapcsolatból felépülni próbáló páciensek. ","shortLead":"Elbűvölt, megbabonázott, lenyűgözött – így emlékeznek vissza a kezdetekre a narcisztikus kapcsolatból felépülni próbáló...","id":"20190725_Ime_a_narcisztikus_partner_vonzerejenek_titka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60f0151-ee61-4c69-b825-551fe3f81826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9516fb8-dd19-45c2-accd-293517a74c44","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190725_Ime_a_narcisztikus_partner_vonzerejenek_titka","timestamp":"2019. július. 25. 12:15","title":"Íme a narcisztikus partner vonzerejének titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]